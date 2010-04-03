PriceZoneAlerte V3

📊 PriceZoneAlert V3 - Description Produit

🚀 Description Principale

📊 PriceZoneAlert V3 est l'outil de trading le plus avancé pour surveiller vos niveaux de prix critiques grâce à des alertes intelligentes et personnalisées, directement sur votre téléphone ou tablette. Cette version révolutionnaire pour MetaTrader 5 vous permet de configurer des alertes sur des niveaux de support/résistance ET des zones de prix, avec des notifications push instantanées pour rester informé en temps réel, où que vous soyez.

Que vous tradiez selon les concepts SMC, les supports/résistances, les zones de prix ou une stratégie personnalisée, PriceZoneAlert V3 vous aide à rester concentré, réactif et discipliné sans être rivé à l'écran.

🔥 Nouvelles Fonctionnalités V3

🎯 Système d'Alertes Dual :

- Support/Résistance : Alertes sur des niveaux précis

- Zones de Prix : Alertes dans des zones définies (haut/bas)

- Messages personnalisés pour chaque type d'alerte

💾 Sauvegarde Intelligente :

- Persistance automatique entre les timeframes

- Sauvegarde fichier : Vos paramètres sont conservés même après redémarrage

- Synchronisation : Même configuration sur tous les timeframes

🎛️ Interface Révolutionnaire :

- Panel de contrôle interactif directement sur le graphique

- Boutons de contrôle : ON/OFF pour chaque type d'alerte

- Champs de saisie : Modifiez les niveaux et messages en temps réel

- Bouton Reset : Nettoyage complet du graphique en un clic

🌍 Multilingue Avancé :

- Interface bilingue : Français/English

- Paramètres traduits dans MT5

- Bouton de langue : Changement instantané

✅ Fonctionnalités Complètes

🔔 Alertes Personnalisées :

- Niveaux S/R : Alertes sur support/résistance

- Zones de prix : Alertes dans des zones définies

- Messages personnalisés : Texte libre pour chaque alerte

- Intervalles ajustables : Délai minimum entre alertes

- Une alerte par session : Évite le spam

📱 Notifications Multi-Plateforme :

- Push notifications : Directement sur mobile/tablette

- Alertes PC : Fenêtres popup (désactivables)

- Email : Envoi automatique par email

- Son : Alertes audio personnalisées

- Flèches graphiques : Visualisation sur le graphique

🎨 Personnalisation Avancée :

- Couleurs personnalisables : Support, résistance, zones

- Interface adaptative : Panel rétractable

- Langue dynamique : Changement en temps réel

- Messages par défaut : Pré-configurés et modifiables

⚡ Performance Optimisée :

- Sauvegarde fichier : Plus rapide et fiable

- Gestion mémoire : Optimisée pour les performances

- Anti-spam intelligent : Système de compteurs avancé

- Reset complet : Nettoyage et redémarrage propre

🎯 À Qui S'Adresse Cet Outil ?

Traders Professionnels :

- SMC/ICT Traders : Niveaux de support/résistance précis

- Scalpers M1/M5 : Alertes rapides sur zones critiques

- Swing Traders H1/H4 : Surveillance de zones étendues

- Day Traders : Réactivité maximale sans surveillance constante

Stratégies Supportées :

- Support/Résistance : Niveaux clés du marché

- Zones de prix : Ranges et consolidations

- Breakouts : Alertes sur cassures de zones

- Retours : Réactions sur niveaux importants

📱 Prérequis Techniques

Système :

- MetaTrader 5 (dernière version recommandée)

- Windows 10/11 ou VPS Windows

- Connexion Internet stable

Notifications :

- MetaQuotes ID configuré

- Notifications push activées dans MT5

- Application mobile MT5 installée

💰 Licence et Support

💳 Paiement :

- ✅ Paiement unique - Aucun abonnement

- ✅ Aucun frais récurrent - Possession définitive

- ✅ Mises à jour gratuites - Évolutions incluses

🛠️ Support :

- ✅ Assistance technique dédiée

- ✅ Support par email et site web

- ✅ Documentation complète fournie

- ✅ Guide d'installation détaillé

🔒 Garantie :

- ✅ Fonctionnement garanti sur MT5

- ✅ Compatible VPS pour trading 24h/24

- ✅ Support multilingue FR/EN

- ✅ Mises à jour régulières

🚀 Installation Express

1. Téléchargez le fichier `.ex5`

2. Placez-le dans `MQL5/Indicators/`

3. Redémarrez MT5

4. Glissez l'indicateur sur votre graphique

5. Configurez vos niveaux et messages

6. Activez les notifications push

7. Tradiez en toute sérénité !

🎯 Pourquoi Choisir V3 ?

🆚 vs Version Précédente :

- +2 types d'alertes : S/R + Zones (vs zones uniquement)

- +Sauvegarde automatique : Persistance entre sessions

- +Interface interactive : Panel de contrôle avancé

- +Multilingue complet : Interface + paramètres

- +Bouton Reset : Nettoyage intelligent

- +Performance optimisée : Plus rapide et stable

🏆 Avantages Concurrentiels :

- Seul indicateur avec alertes S/R + Zones

- Sauvegarde intelligente : Unique sur le marché

- Interface bilingue : Expérience utilisateur premium

- Support technique : Assistance dédiée

- Évolutif : Mises à jour régulières

🎯 PriceZoneAlert V3 : L'évolution ultime de la surveillance de prix pour traders exigeants !



