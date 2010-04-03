PriceZoneAlerte V3
- Indicateurs
- Kocou Faustin Agohoundje
- Version: 3.0
- Activations: 5
📊 PriceZoneAlert V3 - Description Produit
🚀 Description Principale
📊 PriceZoneAlert V3 est l'outil de trading le plus avancé pour surveiller vos niveaux de prix critiques grâce à des alertes intelligentes et personnalisées, directement sur votre téléphone ou tablette. Cette version révolutionnaire pour MetaTrader 5 vous permet de configurer des alertes sur des niveaux de support/résistance ET des zones de prix, avec des notifications push instantanées pour rester informé en temps réel, où que vous soyez.
Que vous tradiez selon les concepts SMC, les supports/résistances, les zones de prix ou une stratégie personnalisée, PriceZoneAlert V3 vous aide à rester concentré, réactif et discipliné sans être rivé à l'écran.
🔥 Nouvelles Fonctionnalités V3
🎯 Système d'Alertes Dual :
- Support/Résistance : Alertes sur des niveaux précis
- Zones de Prix : Alertes dans des zones définies (haut/bas)
- Messages personnalisés pour chaque type d'alerte
💾 Sauvegarde Intelligente :
- Persistance automatique entre les timeframes
- Sauvegarde fichier : Vos paramètres sont conservés même après redémarrage
- Synchronisation : Même configuration sur tous les timeframes
🎛️ Interface Révolutionnaire :
- Panel de contrôle interactif directement sur le graphique
- Boutons de contrôle : ON/OFF pour chaque type d'alerte
- Champs de saisie : Modifiez les niveaux et messages en temps réel
- Bouton Reset : Nettoyage complet du graphique en un clic
🌍 Multilingue Avancé :
- Interface bilingue : Français/English
- Paramètres traduits dans MT5
- Bouton de langue : Changement instantané
✅ Fonctionnalités Complètes
🔔 Alertes Personnalisées :
- Niveaux S/R : Alertes sur support/résistance
- Zones de prix : Alertes dans des zones définies
- Messages personnalisés : Texte libre pour chaque alerte
- Intervalles ajustables : Délai minimum entre alertes
- Une alerte par session : Évite le spam
📱 Notifications Multi-Plateforme :
- Push notifications : Directement sur mobile/tablette
- Alertes PC : Fenêtres popup (désactivables)
- Email : Envoi automatique par email
- Son : Alertes audio personnalisées
- Flèches graphiques : Visualisation sur le graphique
🎨 Personnalisation Avancée :
- Couleurs personnalisables : Support, résistance, zones
- Interface adaptative : Panel rétractable
- Langue dynamique : Changement en temps réel
- Messages par défaut : Pré-configurés et modifiables
⚡ Performance Optimisée :
- Sauvegarde fichier : Plus rapide et fiable
- Gestion mémoire : Optimisée pour les performances
- Anti-spam intelligent : Système de compteurs avancé
- Reset complet : Nettoyage et redémarrage propre
🎯 À Qui S'Adresse Cet Outil ?
Traders Professionnels :
- SMC/ICT Traders : Niveaux de support/résistance précis
- Scalpers M1/M5 : Alertes rapides sur zones critiques
- Swing Traders H1/H4 : Surveillance de zones étendues
- Day Traders : Réactivité maximale sans surveillance constante
Stratégies Supportées :
- Support/Résistance : Niveaux clés du marché
- Zones de prix : Ranges et consolidations
- Breakouts : Alertes sur cassures de zones
- Retours : Réactions sur niveaux importants
📱 Prérequis Techniques
Système :
- MetaTrader 5 (dernière version recommandée)
- Windows 10/11 ou VPS Windows
- Connexion Internet stable
Notifications :
- MetaQuotes ID configuré
- Notifications push activées dans MT5
- Application mobile MT5 installée
💰 Licence et Support
💳 Paiement :
- ✅ Paiement unique - Aucun abonnement
- ✅ Aucun frais récurrent - Possession définitive
- ✅ Mises à jour gratuites - Évolutions incluses
🛠️ Support :
- ✅ Assistance technique dédiée
- ✅ Support par email et site web
- ✅ Documentation complète fournie
- ✅ Guide d'installation détaillé
🔒 Garantie :
- ✅ Fonctionnement garanti sur MT5
- ✅ Compatible VPS pour trading 24h/24
- ✅ Support multilingue FR/EN
- ✅ Mises à jour régulières
🚀 Installation Express
1. Téléchargez le fichier `.ex5`
2. Placez-le dans `MQL5/Indicators/`
3. Redémarrez MT5
4. Glissez l'indicateur sur votre graphique
5. Configurez vos niveaux et messages
6. Activez les notifications push
7. Tradiez en toute sérénité !
🎯 Pourquoi Choisir V3 ?
🆚 vs Version Précédente :
- +2 types d'alertes : S/R + Zones (vs zones uniquement)
- +Sauvegarde automatique : Persistance entre sessions
- +Interface interactive : Panel de contrôle avancé
- +Multilingue complet : Interface + paramètres
- +Bouton Reset : Nettoyage intelligent
- +Performance optimisée : Plus rapide et stable
🏆 Avantages Concurrentiels :
- Seul indicateur avec alertes S/R + Zones
- Sauvegarde intelligente : Unique sur le marché
- Interface bilingue : Expérience utilisateur premium
- Support technique : Assistance dédiée
- Évolutif : Mises à jour régulières
🎯 PriceZoneAlert V3 : L'évolution ultime de la surveillance de prix pour traders exigeants !
