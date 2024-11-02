All Pivot Point

Questo indicatore avanzato è un potente strumento progettato per aiutare i trader a identificare i livelli chiave di supporto e resistenza nel mercato.

Questo indicatore è versatile e offre un'interfaccia personalizzabile e intuitiva, consentendo ai trader di scegliere tra sei diversi metodi di calcolo del punto pivot: Classic, Camarilla, Woodie, Floor, Fibonacci, Fibonacci Retracement.