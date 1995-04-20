Algorithm indicators

Bienvenue, merci de nous avoir choisi

Nous vous proposons les derniers indicateurs qui vous aideront à prendre des décisions après avoir créé votre propre analyse technique

Vous verrez le point d'entrée que vous utiliserez pour obtenir une bonne affaire

A chaque intersection, il y a une opportunité de transaction que l'indicateur vous montre à travers une marque

Il est recommandé d'utiliser l'indicateur uniquement sur de longues périodes de temps, plus d'une demi-heure, les opportunités sont claires et à un taux de 70 pour cent

L'indicateur est toujours en cours de développement afin d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et peut être transféré vers Expert dans le futur

Le prix initial sera de 30 $ pour la version complète actuelle

Une fois la dernière version publiée, l'abonnement sera mensuel

Vous pouvez profiter maintenant et faire des bénéfices et n'oubliez pas que le Forex demande de la patience et ne soyez pas gourmand lorsque vous faites des bénéfices

Vous pouvez devenir milliardaire, une goutte d'eau au fil du temps remplit la tasse
Algorithm Trend
Abderrazzak Larhouali
Indicateurs
Bienvenue, merci de nous avoir choisi Lisez attentivement avant de commencer Lorsque vous allumez l'indicateur, laissez-le pendant environ une heure ou deux. Il collectera automatiquement les données, puis sa forme sera complète et il commencera à équilibrer les nouvelles données. Nous vous proposons les derniers indicateurs qui vous aideront à prendre des décisions après avoir créé votre propre analyse technique Vous verrez le point d'entrée que vous utiliserez pour obtenir une bonne affai
