Je veux afficher des icônes, des étiquettes dans le graphique du testeur. J'essaie de sortir une ligne :

CChartObjectVLine VL ;
int ocnt ;

...
// Après chaque commande :
string name="xx "+(string)ocnt++ ;
VL.Create(0,name,0,TimeCurrent()) ;



Pourquoi je ne vois pas de lignes ? Selon la documentation, l'objet doit être créé. Mais je n'en vois pas.

J'ai essayé la même chose à un niveau inférieur ( ...ObjectCreate(0,name,OBJ_HLINE,0,TimeCurrent(),e_symbol.Ask())....) mais le résultat est le même, aucune erreur n'est retournée par la fonction, mais aucun résultat n'est visible non plus.

Je n'ai qu'un seul doute : les objets graphiques ne fonctionnent-ils que dans les indicateurs ? Peut-être que quelqu'un a travaillé avec et sait quelle en est la raison ?

Cependant, il est écrit ailleurs dans le document :

Lors du renommage d'un objet graphique, deux événements sont générés simultanément, qui peuvent être traités dans un Expert Advisor ou un indicateur par la fonction.....

Par conséquent, le graphique devrait fonctionner dans l'Expert Advisor...

 
SkyTreker:

...

Je n'ai qu'un seul doute : les objets graphiques ne fonctionnent-ils que dans les indicateurs ? Peut-être que quelqu'un a travaillé sur ce sujet et sait ce qu'il en est ?

Malheureusement, tous les objets ne sont pas affichés pendant le test en mode visualisation. J'attends également avec impatience le moment où tous les objets seront enfin pris en charge. Il n'y a pas de liste officielle des objets pris en charge (pas vu nulle part). On ne peut le savoir qu'en passant tout en revue.
 
tol64, merci pour l'information, je vais essayer... Je n'ai cependant pas regardé la visualisation, mais le graphique. Je vais aussi vérifier la visualisation...
 
Je viens de vérifier ! Taki sur les travaux de visualisation !!!!
 
SkyTreker:... n'affiche pas les ordres en attente sur le graphique du testeur. Par conséquent, lors du débogage de certaines stratégies, il est impossible de comprendre quel ordre est le résultat d'une transaction particulière.
En septembre, les ordres en attente étaient normalement affichés en mode visualisation. Il est peu probable que quelque chose ait changé depuis.
 

Yedelkin:
En septembre, les ordres en attente étaient normalement affichés en mode visualisation. Il est peu probable que quelque chose ait changé depuis.

C'est juste que je n'ai pas utilisé la visualisation, j'ai seulement regardé tout ce qui se trouvait sur le graphique et j'ai supposé que le graphique devait être le même que le graphique de travail réel, mais il s'avère que le graphique n'affiche pas les objets visuels et c'est un gros inconvénient.

SkyTreker:

...

C'est juste que je n'ai pas utilisé la visualisation, j'ai seulement regardé le graphique et supposé que le graphique devait être le même que le graphique de travail réel, mais il s'avère que le graphique ne montre pas les objets visuels et c'est un gros inconvénient.

La seule chose qui reste à faire est de clarifier. Sur quel graphique vous attendiez-vous à ce que la même chose se trouve sur le vrai graphique ? Et en même temps, quel est le vrai tableau?

Parce que vous semblez suggérer qu'il y en a aussi une troisième. )))

 

Bug ou bug ?

Deux sors, sur MT5 ça ne marche pas, sur MT4 ça marche.

Pourquoi ?

mario065:

Bug ou bug ?

Deux sors, sur MT5 ça ne marche pas, sur MT4 ça marche.

Pourquoi ?

il fonctionne sur mt5.

