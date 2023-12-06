Erreurs, bugs, questions - page 871
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Je veux afficher des icônes, des étiquettes dans le graphique du testeur. J'essaie de sortir une ligne :
CChartObjectVLine VL ;
int ocnt ;
...
// Après chaque commande :
string name="xx "+(string)ocnt++ ;
VL.Create(0,name,0,TimeCurrent()) ;
Pourquoi je ne vois pas de lignes ? Selon la documentation, l'objet doit être créé. Mais je n'en vois pas.
J'ai essayé la même chose à un niveau inférieur ( ...ObjectCreate(0,name,OBJ_HLINE,0,TimeCurrent(),e_symbol.Ask())....) mais le résultat est le même, aucune erreur n'est retournée par la fonction, mais aucun résultat n'est visible non plus.
Je n'ai qu'un seul doute : les objets graphiques ne fonctionnent-ils que dans les indicateurs ? Peut-être que quelqu'un a travaillé avec et sait quelle en est la raison ?
Lors du renommage d'un objet graphique, deux événements sont générés simultanément, qui peuvent être traités dans un Expert Advisor ou un indicateur par la fonction.....
Par conséquent, le graphique devrait fonctionner dans l'Expert Advisor...
...
Je n'ai qu'un seul doute : les objets graphiques ne fonctionnent-ils que dans les indicateurs ? Peut-être que quelqu'un a travaillé sur ce sujet et sait ce qu'il en est ?
Yedelkin:
En septembre, les ordres en attente étaient normalement affichés en mode visualisation. Il est peu probable que quelque chose ait changé depuis.
C'est juste que je n'ai pas utilisé la visualisation, j'ai seulement regardé tout ce qui se trouvait sur le graphique et j'ai supposé que le graphique devait être le même que le graphique de travail réel, mais il s'avère que le graphique n'affiche pas les objets visuels et c'est un gros inconvénient.
...
C'est juste que je n'ai pas utilisé la visualisation, j'ai seulement regardé le graphique et supposé que le graphique devait être le même que le graphique de travail réel, mais il s'avère que le graphique ne montre pas les objets visuels et c'est un gros inconvénient.
La seule chose qui reste à faire est de clarifier. Sur quel graphique vous attendiez-vous à ce que la même chose se trouve sur le vrai graphique ? Et en même temps, quel est le vrai tableau?
Parce que vous semblez suggérer qu'il y en a aussi une troisième. )))
Bug ou bug ?
Deux sors, sur MT5 ça ne marche pas, sur MT4 ça marche.
Pourquoi ?
Bug ou bug ?
Deux sors, sur MT5 ça ne marche pas, sur MT4 ça marche.
Pourquoi ?
il fonctionne sur mt5.