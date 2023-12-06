Erreurs, bugs, questions - page 867
Bon après-midi.
J'ai réinstallé le système. J'ai installé MT5 à partir de zéro. Il s'avère que le serveur de démonstration a changé. C'est FXCM-MT5Demo01 maintenant, je ne sais pas ce qu'était l'ancien avant. Mon ancien compte de démonstration n'a donc pas fonctionné.
J'ai enregistré un nouveau compte de démonstration. Avant, si vous faites défiler l'histoire vers la gauche, elle se termine. Sur ce serveur, il n'y a rien du tout. J'ai changé d'horizon temporel et l'historique n'est pas téléchargé.
Il n'y a rien avant le 02.10.2012. Lorsque je teste un conseiller expert standard du complexe, il n'est pas téléchargé lorsque je règle l'horizon temporel sur un an.
Veuillez m'indiquer comment télécharger l'histoire ou me donner l'adresse de l'ancien serveur de démonstration.
Win 7 Max Rus SP1 x64, le pare-feu standard est désactivé, Avast free 7.0.1466 (activer et désactiver) MT5 v.5.00 Build 712 (10/12/2012)
Lorsque j'ouvre la fenêtre "À propos" dans MT5, je ne peux pas utiliser la touche Alt+Tab.
J'étais dans le profil du site, il était plein et je n'y ai pas touché, puis aujourd'hui je faisais du travail - et la tablette est silencieuse,
Je me suis demandé ce qui se passait, puis je suis allé sur le site et mon identifiant n'était pas là.
J'ai rempli un nouveau formulaire, je ne peux pas dire s'il a changé ou non, à mon avis les chiffres sont les mêmes.
Les notifications vous parviennent-elles en ce moment ?
Qui comprend, est-ce le bon résultat ?
Code :
Le résultat est :
ShortToString(Var) et CharToString(Var2) ont fonctionné correctement, les deux ont donné un "A" russe.
C'est écrit dans l'aide :
c
int
Type de caractère court (Unicode).
C
int
Type de caractère Char (ANSI)
Très probablement, StringFormat fonctionne avec UTF-7, et CharToString avec le jeu de caractères actuel de Windows. C'est pourquoi il donne un tel résultat.
Par exemple :
La question se pose de savoir pourquoi CharArrayToString a la possibilité de sélectionner la page de code, alors que CharToString ne l'a pas ?
Cela semble être le cas, mais c'est écrit dans l'aide sur ANSI :
C int Caractère Char (ANSI).
Si j'étais le développeur, je définirais le StringFormat de %C avec l'encodage Windows actuel au lieu de l'UTF-7,
afin que le résultat soit le même que lors de l'appel de CharToString.
Qui comprend, est-ce le bon résultat ?
Merci d'avoir soulevé cette question. Nous allons corriger ce comportement dans l'une des prochaines versions. Il y aura une conversion selon CP_ACP