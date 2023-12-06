Erreurs, bugs, questions - page 875

Nouveau commentaire
 
lordlev:

Un problème de citation ?

Il existe un code trivial qui imprime les heures et les minutes d'un chandelier donné :

On en arrive à cette absurdité :

2012.11.16 18:00:50 Core 1 2000.11.13 00:01:30 0:1

Au même moment sur le graphique, toutes les bougies sont là et tout va bien.

Regardez la fonction TimeToString().
 

Le problème est résolu. Mais une autre question s'est posée : pourquoi le testeur affiche-t-il la mauvaise heure ? "2012.11.16 18:00:50 Core 1 2000.11.13 00:01:30 0:1"

 
lordlev:

Alors je ne vous comprends pas. )) Et qu'est-ce qui est absurde dans votre résultat ?

Par exemple, je lance ce code :

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   MqlDateTime Time;
   TimeCurrent(Time);
   Print(Time.hour," Hours : ",Time.min, " Minute; Datetime: ",TimeCurrent());
  }

Et j'obtiens ce résultat dans le journal :

2012.11.16 14:40:26     MiniScript (GBPUSD,H1)  12 Hours : 40 Minute; Datetime: 2012.11.16 12:40:31

//---

C'est vrai. Ou quel résultat voulez-vous obtenir ?

 
lordlev:

Le problème est résolu. Mais une autre question s'est posée : pourquoi le testeur affiche-t-il la mauvaise heure ? "2012.11.16 18:00:50 Core 1 2000.11.13 00:01:30 0:1"

Dans quel mode exécutez-vous le test ? Et quels réglages faites-vous dans le testeur ?
 
tol64:
Dans quel mode effectuez vous le test ? Et quels réglages faites-vous dans le testeur ?
Mode normal. Toutes les tiques. EURUSD M1.
 
lordlev:
Mode normal. Toutes les tiques. EURUSD M1.

Le testeur montre tout correctement dans ce cas aussi. Ajoutez à cela l'impression et les secondes :

 
tol64:

Le testeur montre tout correctement dans ce cas aussi. Ajoutez à cela l'impression et les secondes :

Et vous vérifiez à cette date2000.11.13
 
lordlev:
Et vous vérifiez à cette date2000.11.13

C'est bien aussi :

//---

Oui et votre résultat est correct :

Mais une autre question s'est posée : pourquoi le testeur affiche-t-il la mauvaise heure ? "2012.11.16 18:00:50 Core 1 2000.11.13 00:01:30 0:1"

//---

C'est-à-dire que le tic-tac dans le testeur est arrivé à Zéro heure : Une minute : Trente secondes. Et vous avez imprimé les heures et les minutes. Vous obtenez 0:1 (zéro heure : une minute).

 
tol64:

C'est bien aussi :

//---

Oui et votre résultat est correct :

//---

C'est-à-dire que le tic-tac dans le testeur est arrivé en Zéro heure : Une minute : Trente secondes. Et vous avez imprimé les heures et les minutes. Le résultat est 0:1 (zéro heure : une minute).

Je l'ai... )))) et je ne l'ai pas vu venir à 1h30.
 

Il y a quelques mois, peut-être plus, il s'est avéré que si vous trouvez un défaut et le signalez à Servicedesk, ils peuvent vous donner une récompense ?

Je viens de me rappeler.

1...868869870871872873874875876877878879880881882...3184
Nouveau commentaire