Erreurs, bugs, questions - page 875
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Un problème de citation ?
Il existe un code trivial qui imprime les heures et les minutes d'un chandelier donné :
On en arrive à cette absurdité :
2012.11.16 18:00:50 Core 1 2000.11.13 00:01:30 0:1
Au même moment sur le graphique, toutes les bougies sont là et tout va bien.
Le problème est résolu. Mais une autre question s'est posée : pourquoi le testeur affiche-t-il la mauvaise heure ? "2012.11.16 18:00:50 Core 1 2000.11.13 00:01:30 0:1"
Alors je ne vous comprends pas. )) Et qu'est-ce qui est absurde dans votre résultat ?
Par exemple, je lance ce code :
Et j'obtiens ce résultat dans le journal :
//---
C'est vrai. Ou quel résultat voulez-vous obtenir ?
Le problème est résolu. Mais une autre question s'est posée : pourquoi le testeur affiche-t-il la mauvaise heure ? "2012.11.16 18:00:50 Core 1 2000.11.13 00:01:30 0:1"
Dans quel mode effectuez vous le test ? Et quels réglages faites-vous dans le testeur ?
Mode normal. Toutes les tiques. EURUSD M1.
Le testeur montre tout correctement dans ce cas aussi. Ajoutez à cela l'impression et les secondes :
Le testeur montre tout correctement dans ce cas aussi. Ajoutez à cela l'impression et les secondes :
Et vous vérifiez à cette date2000.11.13
C'est bien aussi :
//---
Oui et votre résultat est correct :
Mais une autre question s'est posée : pourquoi le testeur affiche-t-il la mauvaise heure ? "2012.11.16 18:00:50 Core 1 2000.11.13 00:01:30 0:1"
//---
C'est-à-dire que le tic-tac dans le testeur est arrivé à Zéro heure : Une minute : Trente secondes. Et vous avez imprimé les heures et les minutes. Vous obtenez 0:1 (zéro heure : une minute).
C'est bien aussi :
//---
Oui et votre résultat est correct :
//---
C'est-à-dire que le tic-tac dans le testeur est arrivé en Zéro heure : Une minute : Trente secondes. Et vous avez imprimé les heures et les minutes. Le résultat est 0:1 (zéro heure : une minute).
Il y a quelques mois, peut-être plus, il s'est avéré que si vous trouvez un défaut et le signalez à Servicedesk, ils peuvent vous donner une récompense ?
Je viens de me rappeler.