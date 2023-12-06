Erreurs, bugs, questions - page 868
Langue ukrainienne. Ce devrait être "Vimkuti zahoplenni trade ryvni".
Langue ukrainienne. Ce devrait être "Vimkuti zakhoplennya torgovih ryvniv".
Dans ce cas, il vaut mieux laisser le mot capture au lieu de "zakhoplenen'ya", car sa traduction sémantique est la passion, l'admiration pour quelque chose : "Vytkuti zakhopleni vtorovyh ryviv".
Le mot rіven (niveau) est ici aussi hors contexte, car il désigne plutôt non pas une ligne, mais un niveau de vie, par exemple.
Il serait plus correct d'écrire :
Afficher les lignes commerciales (lignes commerciales)
Impliquer la capture de lignes commerciales (linii - dans la traduction classique)
Bon après-midi.
J'ai réinstallé le système. J'ai installé MT5 à partir de zéro. Il s'avère que le serveur de démonstration a changé. C'est FXCM-MT5Demo01 maintenant, je ne sais pas ce qu'était l'ancien avant. C'est pourquoi l'ancien compte de démonstration ne convient pas.
Pour trouver le bon serveur, il suffit de connaître son nom, au moins approximativement. Par exemple, pour trouver le serveur MetaQuotes-Demo (où l'historique sur la plupart des paires de devises est profond), il suffit de taper le mot "MetaQuotes" et d'appuyer sur Entrée.
Une partie assez importante du texte de la fenêtre "Paramètres" n'est toujours pas traduite en ukrainien. Voici un exemple :
Et c'est le cas dans presque tous les onglets.
Et il serait souhaitable de renommer "Paramètres" en "Réglages", comme cette fenêtre est nommée dans le menu principal:
Ou vice versa, mais pour garder le même nom.
Un dernier souhait : que sur F1 pour ouvrir non pas l'aide en anglais mais en russe. Le russe est plus proche de l'ukrainien que de l'anglais.
Ce serait formidable si tous les gens parlaient la même langue. Où puis-je envoyer ma demande ? )))
à Apple, ils vont s'en occuper.
Et pourquoi Apple et pas Google ? ))
En fait, ce serait un sondage intéressant pour tous les habitants de la planète. Quelle langue la plupart des gens choisiraient-ils ? Il est facile de deviner que la langue la plus probable est le chinois. Après tout, il y a plus d'un milliard de Chinois et ils choisiraient certainement leur langue. ))
Je pense qu'il aurait été choisi et que l'anglais aurait gagné.
Bien que j'aurais choisi le russe.
La question s'est toujours posée (et se pose toujours) de savoir comment choisir, parmi les résultats de l'optimisation d'un conseiller expert, les paramètres à utiliser pour le trading. Bien entendu, chacun a ses propres critères de risque acceptable, de profit, etc. Après avoir lu l'article, j'ai décidé de filtrer les résultats d'optimisation selon le schéma suivant.
Je transfère les résultats vers excel ; filtre 1 - montrer le profit supérieur à 0, filtre 2 - drawdown pas plus de 30%, filtre 3 - montrer le facteur de profit pas moins de 1.5. Ensuite, je sélectionne le résultat avec le profit le plus élevé et ces paramètres sont utilisés pour les tests.
Il serait intéressant d'entendre (brièvement) d'autres opinions concernant la sélection du résultat après optimisation.
Après avoir lu l'article, j'ai décidé de filtrer les résultats de l'optimisation selon le schéma suivant.