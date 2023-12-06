Erreurs, bugs, questions - page 864
Probablement parce que depuis le point de référence des coordonnées, votre panneau va bien au-delà de 640.
mettez les objets à gauche, ou même le côté gauche et vérifiez
Oui, oui, c'est vrai. Mais alors la question est différente :
Vous voyez, j'ai mis le labelle dans le coin supérieur gauche.
https://www.mql5.com/en/charts/14401/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
il fait une capture d'écran de mon étiquette mais en la déplaçant vers le bord des guillemets.
https://www.mql5.com/en/charts/14400/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
comme ça... ça ne me semble pas correct.
Vladon:
ainsi, il prend une capture d'écran de mon étiquette mais la déplace vers le bord des guillemets.
Alors... ça ne me semble pas correct.
C'est vrai.
Votre étiquette a un point d'ancrage en haut à gauche.
Et l'étiquette est attachée aux coordonnées de l'écran, pas aux barres.
Regardez ses coordonnées - elles sont les mêmes dans les deux cas.
Si vous deviez le faire glisser vers la droite, le résultat serait probablement différent.
Vous pouvez également expérimenter avec des objets en forme de barre
Je dessine des canaux et d'autres images sur le graphique des prix dans MT5. Puis j'appuie accidentellement sur la touche Suppr et tous les dessins sont effacés sans possibilité d'annulation. Est-ce vraiment une telle tâche ? Il s'agit néanmoins d'une caractéristique désagréable. Serait-il possible d'introduire la possibilité de sauvegarder ce qui est dessiné sur le graphique de la citation et de l'annuler ? Au moins, faites en sorte que pour supprimer tout ce qui est à l'écran, il faut un clic droit de la souris -> liste d'objets -> supprimer tout, au lieu de simplement supprimer.
Cette "fonctionnalité" est héritée de MT4.
Alt+Backspace ou Ctrl+Z
Annuler la suppression d'un objet.
ctrl+Z est analogue à l'annulation, mais il restaure les objets supprimés un par un, même si plusieurs objets ont été supprimés en même temps.
p.s. Désolé pour la répétition
Chers collègues, voici une question...
Vous devez traiter les caractéristiques de la sous-fenêtre de l'indicateur d'une manière logicielle :
Si quelqu'un l'a rencontré, veuillez indiquer le matériel...
Avez-vous besoin de sous-fenêtres spécifiques, c'est-à-dire pour accéder aux commandes de dialogue et obtenir les valeurs ?
L'aide est à portée de main.
