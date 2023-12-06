Erreurs, bugs, questions - page 878

Vladon:

Eh bien, disons qu'il y a un ensemble de transactions, et qu'il y a aussi un solde de dépôts et de retraits. IMHO.

une option ! Merci.
 
pas de problème.
 

Les courriels ont cessé d'être envoyés. C'est l'erreur dans le journal de bord :

//---

A quoi cela peut-il être relié ?

J'ai utilisé ces paramètres auparavant et tout a fonctionné :

 
Vérifiez le mot de passe et réécrivez-le, s'il vous plaît.
 

Problèmes dans les modèles

template <typename TTT>
string _print( const string str, TTT value ) { return ( value != NULL ? str + "=" + value : NULL ); }

void OnStart()
{
        int a100 = 5;
	string str = _print( "a100", a100 );
	Comment( str );
}

Fichier EX5 non valide - erreur au niveau de l'exécution, mais si vous échangez :

template <typename TTT>
string _print( TTT value, const string str ) { return ( value != NULL ? str + "=" + value : NULL ); }

void OnStart()
{
        int a100 = 5;
        string str = _print( a100, "a100" );
        Comment( str );
}

tout va bien.

 
Oui, cela sera corrigé. Également découvert.
Pouvez-vous me dire comment tracer dans l'EA s'il y a eu un échec de connexion ? Dans l'indicateur, la variable prev_calculated est mise à zéro, mais dans l'EA ?
 

Les enums anonymes sont-ils autorisés ou non ? L'aide indique que, contrairement à C++, ils ne le sont pas, mais l'exemple :

enum {
        TORDER_BUY = 2,
        TORDER_SELL
};

jusqu'à présent, cela fonctionne.

 
A100:

Les enums anonymes sont-ils autorisés ou non ? L'aide indique que, contrairement à C++, ils ne le sont pas, mais l'exemple :

jusqu'à présent, cela fonctionne.

Autorisé pour des raisons de compatibilité avec le code existant et pour simplifier le portage du code.
 
Alex5757000: Pouvez-vous me dire comment repérer dans l'Expert Advisor que la connexion est rompue ? La variable prev_calculated est remise à zéro dans l'indicateur, mais dans l'EA ?

TERMINAL_CONNECTÉ

Connexion à un serveur commercial

bool
