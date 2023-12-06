Erreurs, bugs, questions - page 878
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Eh bien, disons qu'il y a un ensemble de transactions, et qu'il y a aussi un solde de dépôts et de retraits. IMHO.
Les courriels ont cessé d'être envoyés. C'est l'erreur dans le journal de bord :
//---
A quoi cela peut-il être relié ?
J'ai utilisé ces paramètres auparavant et tout a fonctionné :
Problèmes dans les modèles
Fichier EX5 non valide - erreur au niveau de l'exécution, mais si vous échangez :
tout va bien.
Les enums anonymes sont-ils autorisés ou non ? L'aide indique que, contrairement à C++, ils ne le sont pas, mais l'exemple :
jusqu'à présent, cela fonctionne.
Les enums anonymes sont-ils autorisés ou non ? L'aide indique que, contrairement à C++, ils ne le sont pas, mais l'exemple :
jusqu'à présent, cela fonctionne.
TERMINAL_CONNECTÉ
Connexion à un serveur commercial
bool