OnInit fonctionne étrangement dans l'indicateur. Si le terminal est démarré après une longue inactivité (plusieurs heures), EventSetTimer renvoie false, erreur 4102. Si je redémarre le terminal ou si je change simplement de période, cela commence à fonctionner. Comment puis-je le combattre ?
Question pour les développeurs. Auparavant, dans les propriétés de l'indicateur, dans le menu "Appliquer à", en plus de tout ce qui était listé, vous pouviez sélectionner "données du premier indicateur". Maintenant, il n'est pas possible de le faire :
A-t-il été supprimé pour une raison quelconque ?
Veuillez me dire comment FileReadString() déplace le pointeur de fichier lors de la lecture d'un fichier .csv.
Lors de la lecture d'un fichier avec n'importe quelle fonction, le pointeur est déplacé vers le nombre d'octets lus.
Alors dites-moi ce que je fais mal, le pointeur est mal décalé, voici le code
Les lignes suivantes apparaissent dans le journal
2011.05.24 21:44:06 read_test (EURUSD,M1) 1 142
2011.05.24 21:44:06 read_test (EURUSD,M1) 0 286
contenu du fichier file01.csv :
1;2;3;5;1.41299999;1.41250002;1.41199994;1.41149998;2011.05.24 17:23;5
ajouter FILE_ANSI
ajouté :
le résultat a changé, mais toujours pas celui que vous attendez - la deuxième ligne a seulement changé
2011.05.24 22:01:32 read_test (EURUSD,M1) 1 142
2011.05.24 22:01:32 read_test (EURUSD,M1) 0 288
Vous n'avez pas défini ledélimiteur de . La valeur par défaut est '\t'.
et vous cherchez ';'.
Vous n'avez pas défini de délimiteur. Le délimiteur par défaut est '\t'.
et je vois que vous avez besoin de ';'.
J'ai ajouté le délimiteur, sans FILE_ANSI cela semble fonctionner, merci pour l'aide.