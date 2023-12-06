Erreurs, bugs, questions - page 395

OnInit fonctionne étrangement dans l'indicateur. Si le terminal est démarré après une longue inactivité (plusieurs heures), EventSetTimer renvoie false, erreur 4102. Si je redémarre le terminal ou si je change simplement de période, cela commence à fonctionner. Comment puis-je le combattre ?

 
AlexeyFX:

OnInit fonctionne étrangement dans l'indicateur. Si le terminal est démarré après une longue inactivité (plusieurs heures), EventSetTimer renvoie false, erreur 4102. Si je redémarre le terminal ou si je change simplement de période, cela commence à fonctionner. Comment puis-je le combattre ?

De multiples tentatives de réglage de la minuterie (par exemple dans une boucle) depuis ERR_CHART_NO_REPLY(4102) sont possibles, en particulier sur la remontée terminale.
Question pour les développeurs. Auparavant, dans les propriétés de l'indicateur, dans le menu "Appliquer à", en plus de tout ce qui était listé, vous pouviez sélectionner "données du premier indicateur". Maintenant, il n'est pas possible de le faire :

A-t-il été supprimé pour une raison quelconque ?

 
Pouvez-vous me dire comment la fonction FileReadString() déplace le pointeur de fichier lors de la lecture d'un fichier .csv ? Lorsque je lis un caractère, le pointeur est déplacé de 142 caractères vers la droite - au-delà de la fin du fichier. Si vous voulez, je peux vous présenter le code.
molotkovsm:
Veuillez me dire comment FileReadString() déplace le pointeur de fichier lors de la lecture d'un fichier .csv.

Lors de la lecture d'un fichier avec n'importe quelle fonction, le pointeur est déplacé vers le nombre d'octets lus.

 
sergeev:

lors de la lecture d'un fichier avec n'importe quelle fonction, le pointeur se déplace du nombre d'octets lus.


Alors dites-moi ce que je fais mal, le pointeur est mal décalé, voici le code

void OnStart()
  {
int file_handle;
int value1;
int value2;
   file_handle=FileOpen("file01.csv", FILE_READ|FILE_CSV);
   value1=StringToInteger(FileReadString(file_handle));
   Print(value1,"     ",FileTell(file_handle));
   value2=StringToInteger(FileReadString(file_handle));
   Print(value2,"     ",FileTell(file_handle));
   FileClose(file_handle);
  }

Les lignes suivantes apparaissent dans le journal

2011.05.24 21:44:06 read_test (EURUSD,M1) 1 142

2011.05.24 21:44:06 read_test (EURUSD,M1) 0 286

contenu du fichier file01.csv :

1;2;3;5;1.41299999;1.41250002;1.41199994;1.41149998;2011.05.24 17:23;5


 
ajouter FILE_ANSI
sergeev:

ajouter FILE_ANSI

ajouté :

file_handle=FileOpen("file01.csv", FILE_READ|FILE_CSV|FILE_ANSI);

le résultat a changé, mais toujours pas celui que vous attendez - la deuxième ligne a seulement changé

2011.05.24 22:01:32 read_test (EURUSD,M1) 1 142
2011.05.24 22:01:32 read_test (EURUSD,M1) 0 288


 
molotkovsm:

ajouté :

le résultat a changé, mais ce n'est toujours pas ce à quoi il ressemble - la deuxième ligne a seulement changé


Vous n'avez pas défini ledélimiteur de . La valeur par défaut est '\t'.

et vous cherchez ';'.

 
sergeev:

Vous n'avez pas défini de délimiteur. Le délimiteur par défaut est '\t'.

et je vois que vous avez besoin de ';'.

J'ai ajouté le délimiteur, sans FILE_ANSI cela semble fonctionner, merci pour l'aide.

