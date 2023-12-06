Erreurs, bugs, questions - page 787

Zeleniy:
J'ai choisi le site mql5.com et la section des suggestions. Je ne comprends pas comment l'attacher aux en-têtes.

propose d'écrire comme vous le souhaitez.

il est clair pour un hérisson pour une suggestion que la version et le débit binaire ne sont pas nécessaires.

remplir en cas de besoin.

Séquence des actions
 Résultat obtenu
Résultat escompté
Plus d'informations

 

Bonjour, quelqu'un peut-il m'aider ? Dans le testeur, l'EA ne construit pas de moyennes mobiles et ne négocie pas sur l'intervalle quotidien. Comment modifier la moyenne mobile pour qu'elle fonctionne.

 
gergi:

Dans le testeur, l'EA ne construit pas de moyennes mobiles.

- Avez-vous ajouté le MA à la liste des indicateurs que vous utilisez ?
- L'EA construit-il d'autres indicateurs dans le Strategy Tester ?

et ne se négocie pas sur l'intervalle quotidien.

- peut-être que vous avez une limite prescrite, peut-être qu'il n'y a pas de barre, peut-être autre chose....

Comment modifier la moyenne mobile pour qu'elle fonctionne.

pourquoi pensez-vous que le MA devrait être la cause ?
 

d'autres indicateurs que le conseiller construit dans le tore

 

J'ai trouvé une erreur dans le MA. Pouvez-vous me dire comment vérifier la barre. J'ai besoin d'une seule affaire par jour. C'est-à-dire qu'avant d'ouvrir une position, la barre est vérifiée, s'il n'y avait pas de transactions sur celle-ci, la transaction est conclue, s'il y en avait, alors aucune transaction n'est conclue.

 
Consultez l'article sur le gestionnaire d'événement "nouvelle barre".
 

https://www.mql5.com/ru/docs/migration remplacer le mot "exécutable" par "exécuté".

drknn:

https://www.mql5.com/ru/docs/migration remplacer le mot "exécutable" par "exécuté".

ou mieux encore, supprimer complètement le mot.
Les gars... TimePickers dans le testeur - lorsque vous cliquez sur le pavé tactile (je ne sais pas pour la souris - il n'y en a pas) - il se referme en une fraction de seconde...

mt5 - encore une fois, il consomme toutes les ressources de l'ordinateur... En outre - quand j'ai de la mémoire - écrit une malédiction - comme, pas assez de 24M

et cela - avec une RAM libre = 150M et un fichier d'échange de 4Go... (Je regarde le taskmgr.)

os = XPHome = juin mis à jour//

! !! fatigué de rappeler...

** replase all - in dialog... S'il vous plaît, faites Replase &All = ce n'est pas difficile, n'est-ce pas ?

**** esperluette dans les raws - à Remplacer & Tout

а ? C'est la troisième année que je pose la question - a.... ?

 

Veuillez m'indiquer où j'ai fait fausse route.

void cexpert::init(string symbol_name)
{
    SymbolSelect(symbol_name,true);
    ...
}

Il y a un symbole dans l'aperçu du marché, l'historique est chargé.

Dans le testeur, le graphique s'ouvre, les indices sont ajoutés.

Sur la paire, sur laquelle le Conseiller Expert est installé, le trade se fait, sur d'autres non.

