Erreurs, bugs, questions - page 332
Qu'est-ce que cela a à voir avec la vérification de Perev_handle ?
Et déplacez return(suk) à la dernière ligne de la fonction. Après l'impression
Code très peu soigné
Dans ce cas, fournissez le code minimum nécessaire pour reproduire le problème sous la forme d'un script ou d'un expert.
Nos contrôles ne révèlent pas le problème. La valeur entière est écrite et lue correctement.
J'ai trouvé ! C'est un mystère, pas un code. Pour ceux qui en auraient besoin, en voici un qui fonctionne.
(je ne voulais pas travailler sans bool)
Question : Comment désactiver la timeline, si possible. Si ce n'est pas possible, demandez aux développeurs de l'activer.
Secondé. J'aimerais avoir cette option sur le graphique principal. Par exemple, il existe une telle possibilité dans l'objet "Graph".
Sérieusement, si vous êtes un développeur, veuillez ajouter l'affichage de l'heure et du prix à la case "Show OHLC" (ou cochez la nouvelle case ci-dessous).
Je ne comprends toujours pas comment le graphique sera mis à l'échelle après ces changements, et pourquoi ne pas utiliser un simple changement de couleur (en option).
J'ai personnellement une autre question. Enfin, faites les deux cases à cocher "Confirmation manuelle pour les Expert Advisors" et "Confirmation manuelle pour les DLL" (comme c'était le cas dans MT4).
oops, ne me donnez pas ces vilaines suggestions. vous ne pourrez pas les empiler et les personnaliser plus tard.
cela signifie que vous n'avez pas besoin d'enlever ces échelles dans les vitrines pour obtenir des informations. mais pour moi, par exemple, elles sont gênantes car elles prennent de l'espace vide sans raison valable, surtout le prix.
Ne me donnez aucune de ces vilaines suggestions. Vous ne pourrez pas l'assembler et le configurer plus tard.
1) Pourquoi n'écrivez-vous pas vous-même la ligne OHLC ?
2) Pourquoi n'avez-vous pas cité la phrase entière, où avez-vous mis les parenthèses ?
Mais ce n'est pas la question - c'est à nous de proposer et à eux de refuser :)
Personnellement, j'ai une autre question - faites enfin les deux cases à cocher "Confirmation manuelle pour les Expert Advisors" et "Confirmation manuelle pour les DLL" (comme c'était le cas dans MT4).
Exemple concret :
En rouge, j'ai marqué un endroit qui ne sera pas occupé par quoi que ce soit.