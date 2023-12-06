Erreurs, bugs, questions - page 678
Non, si j'ai bien compris, ils vous ont proposé un moyen "de trader aux prix d'ouverture dans le testeur, mais en tenant compte des ticks". Vous avez besoin d'une telle option dans le testeur, n'est-ce pas ? Vous pouvez reproduire les résultats de son travail en complétant un peu votre code et en l'exécutant en mode M1 OHLC (par exemple, introduire une option/un interrupteur dans l'expert pour le test)... Vous pouvez même l'exécuter en mode "tous les ticks".
Pourquoi ne pas simplement conserver l'ancien mode et en ajouter un nouveau ?
Vous n'aurez pas à faire des bêtises et à vous demander quoi et comment. J'ai suffisamment de problèmes avec la synchronisation de l'historique, je n'ai pas besoin de penser aux prix auxquels mes ordres seront déclenchés...
Pour la qualité, le mode "tous les tics" ne vous conviendrait-il pas ?
Tous les ticks sont précis et longs, celui que je propose de garder est un moyen terme entre une très bonne qualité et la vitesse qui apparaîtra dans la prochaine build.
En particulier, mon passage du prix d'ouverture est presque le même qu'en mode tous les ticks, mais la vitesse est plus élevée. Si vous exécutez une optimisation tous azimuts dans le nuage, aucun équilibre n'y est suffisant.
Il y a un tableau à deux dimensions, il faut décaler la dernière colonne d'une colonne entière vers l'arrière.
Prev--- original bidimensionnel
Service Del--- bidimensionnel
ArrayCopy(Del,Prev,0,0,-1) ;
ArrayCopy(Prev,Del,0,0,Index-2) ;
ArrayCopy(Prev,Del,Index-1,Index-1) ;
Est-ce que j'ai bien compris ?
Bonne construction ! )))
Pourquoi n'avez-vous pas mis à jour l'aide? Je veux savoir plus de détails. )) Il n'est pas clair, en particulier, ce que sont les cadres personnalisés.
Voir la section Travailler avec les résultats de l'optimisation. Des exemples seront ajoutés.
Merci.
//---
Dans le navigateur Opera, les indicateurs de forum à droite et à gauche de la liste ne s'affichent pas complètement :
Construire 619. Le test, qui allait jusqu'au bout, s'interrompt régulièrement à 11% :
2012.03.24 00:55:15 Core 1 connexion fermée
2012.03.24 00:54:26 Core 1 fichier journal "C:\Program Files\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3003\logs\20120324.log" écrit
2012.03.24 00:54:26 Core 1 s'est arrêté à 11% de l'intervalle de test
2012.03.24 00:54:26 Core 1 2011.01.24 23:00:00 OnTimer : LastTickReceived = 2011.01.24 23:00:00
2012.03.24 00:54:26 Core 1 456654848 octets non disponibles
2012.03.24 00:54:25 Core 1 2011.01.24 22:03:01 CTrade::PositionOpen : vente instantanée 0.10 EURJPY à 112.516 sl : 113.516 tp : 104.416 [fait à 112.516]
2012.03.24 00:54:25 Core 1 2011.01.24 22:03:01 ordre de vendre 0.10 EURJPY à 112.516 [#297 vendre 0.10 EURJPY à 112.516]
La situation est plutôt comique.
L'aggravation du printemps, la poursuite d'une hirondelle. J'ai travaillé de mon côté, mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire moi-même.
J'ai placé un dépôt initial de 3000, croyant naïvement qu'il y aura un miracle et que je serai récompensé par un graal. J'ai optimisé le profit et les retraits minimums, j'ai exécuté l'optimisation. En conséquence, à un moment donné, la position n'a pas été reconduite en raison de fonds insuffisants, ce qui a été enregistré dans le journal. Ensuite, le poste a été fermé par TP. Il y a beaucoup d'entrées dans le journal, donc l'entrée avec l'erreur est restée dans l'historique et je ne l'ai pas vue. Après les essais, on a presque couru vers le patron, en lui donnant des coups de pied au visage.
Cher Metakvot, une grande demande pour ajouter un onglet dans le testeur, qui sera écrit que les bugs, parfois, comme dans mon cas, ils sont uniques et bien masqués dans le journal général. Bien sûr, je sais que vous ne sentirez pas comme ça avant d'ouvrir une pose, il faut tout vérifier, mais convenez que lorsque vous écrivez un missile de stratégie squelettique et que vous conduisez, ce n'est pas très bon pour les petites vérifications, de plus la vérification des erreurs gonfle le code, qui est déjà débogué, retravaillé et réécrit plusieurs fois.
Comment le script, connaissant le handle de l'indicateur, peut-il obtenir le nom du tampon de l'indicateur à partir du numéro du tampon ?