Dynamic Spread.TakeProfit n'a pas fonctionné ?

1.pourquoi le Take Profit Sell 0.87909 sur USDCHF 2011.10.25 01.55, Low=0.87869 ne s'est pas déclenché ?
Déclaré spread 40 sur USDCHF dans l'Annexe 1 : Spécifications du contrat.
Où puis-je trouver l'écart actuel de 2011.10.25 01.55 ?
Championnat de trading automatisé 2011,
compte 800153,
Ordre de vente 6880592

 
Konstantin83:

Après l'optimisation, le fichier de résultats ne peut pas être ouvert,

Build 527 + Office 2007

Le journal des erreurs contient les données suivantes


Erreur XML dans "Tableau
Cause : Valeur erronée.
Fichier : C:\Users\Dragon\Desktop\ReportOptimizer-957640.xml
Groupe : Cellule
Tag : Données
Значение: 179769313486231570000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.0000

Je vais corriger cela sous peu
 
ias:

Un exemple d'indicateur montrant le spread est donné dans l'aide de CopySpread(). Spécifiquement pour ce cas, le spread moyen était légèrement supérieur à 41 points (j'ai utilisé l'indicateur que j'ai trouvé.), ce qui signifie que le prix Bid aurait dû baisser de 42 points ou plus à partir de TP=0.87909. Photo et indicateur ci-joints


Dossiers :
ShowSpreadHistory.mq5  3 kb
 

Bon après-midi . J'ai des problèmes avec trois pins. Standard library MovingAverages, semble être simple, mais SimpleMA retourne obstinément 0. Voici un morceau de code, tout fonctionne correctement testé avec un autre code (le moyen dans le tableau).

for(i=ended ;i>=0 ;i--)
      {
         bbb=0 ;
         for( j=MaPeriod-1 ;j>=0 ;j--)
            {
               //bbb=bbb+price[i+j]-BaseMaBuffer[i+j]; 
               Raznica[j]=price[i+j]-BaseMaBuffer[i+j];
            }
         bbb=SimpleMA(0,MaPeriod,Raznica) ; 
         //MaForMaBuffer[i]=BaseMaBuffer[i]+bbb/MaPeriod;
         MaForMaBuffer[i]=BaseMaBuffer[i]+bbb; 
         MaForMaBuffer[Kol_vo-MaPeriod]=EMPTY_VALUE;  
      }
Ce code ne devrait-il pas compiler ?

class CClass1
  {
public:
   CClass1(void);
   ~CClass1(void);
   //--------
   const int val;
  };

CClass1::CClass1() : val(777)
  {
   
  }
 
WWer:

Ce code ne devrait-il pas compiler ?

Dites-moi tout de suite - quelle est la question ?
 
Rosh:
Dites-moi tout de suite - quelle est la question ?

L'initialisation d'un membre constant doit se faire quelque part.

Vous ne pouvez probablement pas initialiser uniquement des membres constants :) . Il devrait également être un membre statique, pour une bonne raison.

 

Veuillez me donner un indice. Voici un morceau de code

input double Lots=0.1 ;// используемый лот
input int    MaPeriod=10;// период расчета средней
input ENUM_MA_METHOD Metod=MODE_SMA ;// метод расчета Ма 
int Profit=20 ;//Профит в 4-х знаке
input  int EA_Magic=111 ;// магик
int TKP  ;
//---------------------------------------------------------------------------
int hOneMa ; //перменная для хранения хендла индикатора
double BaseMa[],MaForMa[] ;// массивы для хранения значения индикатора 
double p_close; // переменная для хранения значения close бара
//================================================================================================
int OnInit()
  {
      hOneMa=iCustom(NULL,0,"Учеба\\OneMa",MaPeriod,Metod) ;
      if (hOneMa <0 )
         {
            Alert("Ошибка при создании индикаторов - номер ошибки: ",GetLastError(),"!!");
         }
      //Alert("проверка вывода алерта в журнал ");
      TKP=Profit ;
     if (_Digits == 3 || _Digits==5)
      {
         TKP=TKP*10 ; 
      }
   return(0);
  }

Quel est le type de données de la variable Metod qui peut être passée dans une fonction si Metod n'est pas une variable globale. Merci.

hOneMa=iCustom(NULL,0,"Учеба\\OneMa",MaPeriod,int( Metod)) ;
Ça devrait aller.
 
WWer:

Ce code ne devrait-il pas compiler ?

Ajouter un corps de destructeur, même s'il est vide.
