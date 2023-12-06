Erreurs, bugs, questions - page 549
Dynamic Spread.TakeProfit n'a pas fonctionné ?
1.pourquoi le Take Profit Sell 0.87909 sur USDCHF 2011.10.25 01.55, Low=0.87869 ne s'est pas déclenché ?
Déclaré spread 40 sur USDCHF dans l'Annexe 1 : Spécifications du contrat.
Où puis-je trouver l'écart actuel de 2011.10.25 01.55 ?
Championnat de trading automatisé 2011,
compte 800153,
Ordre de vente 6880592
Après l'optimisation, le fichier de résultats ne peut pas être ouvert,
Build 527 + Office 2007
Le journal des erreurs contient les données suivantes
Erreur XML dans "Tableau
Cause : Valeur erronée.
Fichier : C:\Users\Dragon\Desktop\ReportOptimizer-957640.xml
Groupe : Cellule
Tag : Données
Значение: 179769313486231570000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.0000
Un exemple d'indicateur montrant le spread est donné dans l'aide de CopySpread(). Spécifiquement pour ce cas, le spread moyen était légèrement supérieur à 41 points (j'ai utilisé l'indicateur que j'ai trouvé.), ce qui signifie que le prix Bid aurait dû baisser de 42 points ou plus à partir de TP=0.87909. Photo et indicateur ci-joints
Bon après-midi . J'ai des problèmes avec trois pins. Standard library MovingAverages, semble être simple, mais SimpleMA retourne obstinément 0. Voici un morceau de code, tout fonctionne correctement testé avec un autre code (le moyen dans le tableau).
Ce code ne devrait-il pas compiler ?
Ce code ne devrait-il pas compiler ?
Dites-moi tout de suite - quelle est la question ?
L'initialisation d'un membre constant doit se faire quelque part.
Vous ne pouvez probablement pas initialiser uniquement des membres constants :) . Il devrait également être un membre statique, pour une bonne raison.
Veuillez me donner un indice. Voici un morceau de code
Quel est le type de données de la variable Metod qui peut être passée dans une fonction si Metod n'est pas une variable globale. Merci.
Ce code ne devrait-il pas compiler ?