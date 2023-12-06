Erreurs, bugs, questions - page 547
Pouvez-vous me dire pourquoi il n'y a pas de possibilité de télécharger des experts ? Je ne peux même pas télécharger la version de démonstration ou la version gratuite. J'appuie sur "télécharger" et rien ne se passe, j'ai vérifié dans Chrome et IE.
Vous ne pouvez pas télécharger à partir de Codebase ou du marché ? Le marché n'est pas encore totalement opérationnel - il est juste en train de se préparer, mais le téléchargement de la base de code est correct.
Si vous travaillez par le biais d'un proxy, vérifiez si vous avez des paramètres de proxy dans Internet Explorer.
Aux développeurs.
Voici ce que j'ai trouvé dans l'aide d'Anglian.
ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE
ID
Description
Type de propriété
TAILLE_D'UN GRAPHIQUE
La taille de l'indentation de la barre de zéro par rapport à la bordure droite, en pourcentage.
double (de 10 à 50 pour cent)
CHART_FIXED_MAX
Maximum du graphique fixe
double
CHART_FIXED_MIN
Graphique fixe minimum
double
GRAPHIQUE_POINTS_PAR_BARRE
Échelle en points par barre
double
CHART_PRICE_MIN
Graphique maximum
double modificateur r/o - numéro de sous-fenêtre
CHART_PRICE_MAX
Graphique minimum
double modificateur r/o - numéro de sous-fenêtre
Veuillez me dire en quelques mots avec quelle commande il faut fermer un ordre. Ou donnez-moi un lien vers un article. Vous n'avez pas besoin d'un code complexe, juste de quelques lignes.
Le 20 octobre, j'ai téléchargé l'agent testeur de stratégie MQL5 sur cloud.mql5.com. Avec le paramètre par défaut du nombre d'agents sur un ordinateur à processeur unique, 2 agents ont été créés, et dans le configurateur, sous l'onglet Services, le nombre d'agents recommandés à installer et à paramétrer est de 1. Le build à l'installation était de 507, mis à jour à 523.
Bonne nuit. Je viens de commencer à m'y intéresser. Cela semble être un bug évident. Je cite le code ci-dessous, si je commente une ligne en dessous (elle est marquée) alors cela semble fonctionner - je ne comprends pas quel est le problème. Cette situation peut être évitée en spécifiant une taille explicite pour le tableau Raznica[]. Je n'ai rien trouvé dans la documentation à ce sujet.