SwInGeR:
Pouvez-vous me dire pourquoi il n'y a pas de possibilité de télécharger des experts ? Je ne peux même pas télécharger la version de démonstration ou la version gratuite. J'appuie sur "télécharger" et rien ne se passe, j'ai vérifié dans Chrome et IE.

Vous ne pouvez pas télécharger à partir de Codebase ou du marché ? Le marché n'est pas encore totalement opérationnel - il est juste en train de se préparer, mais le téléchargement de la base de code est correct.

Si vous travaillez par le biais d'un proxy, vérifiez si vous avez des paramètres de proxy dans Internet Explorer.

 
Renat:

Par le biais de Market (à la fois du programme et du navigateur), de CodeBase est le téléchargement.
Aux développeurs.

Voici ce que j'ai trouvé dans l'aide d'Anglian.

ENUM_CHART_PROPERTY_DOUBLE

ID

Description

Type de propriété

TAILLE_D'UN GRAPHIQUE

La taille de l'indentation de la barre de zéro par rapport à la bordure droite, en pourcentage.

double (de 10 à 50 pour cent)

CHART_FIXED_MAX

Maximum du graphique fixe

double

CHART_FIXED_MIN

Graphique fixe minimum

double

GRAPHIQUE_POINTS_PAR_BARRE

Échelle en points par barre

double

CHART_PRICE_MIN

Graphique maximum

double modificateur r/o - numéro de sous-fenêtre

CHART_PRICE_MAX

Graphique minimum

double modificateur r/o - numéro de sous-fenêtre

 
Interesting:

Aux développeurs.

Voici la référence anglicane.


CHART_PRICE_MIN

Graphique maximum

CHART_PRICE_MAX

Graphique minimum

 
sergeev:

CHART_PRICE_MIN

Graphique maximum

CHART_PRICE_MAX

Graphique minimum


Très intéressant.... Merci, nous allons vérifier les autres langues également.
 
Veuillez me dire en quelques mots avec quelle commande il faut fermer un ordre. Ou donnez-moi un lien vers un article. Je n'ai pas besoin d'un code compliqué, juste de quelques lignes.
 
progeon:

Veuillez me dire en quelques mots avec quelle commande il faut fermer un ordre. Ou donnez-moi un lien vers un article. Vous n'avez pas besoin d'un code complexe, juste de quelques lignes.
Dans MT5, on n'ouvre pas et on ferme des ordres mais des positions. Pour fermer une position ouverte, vous devez envoyer une demande de transaction pour ouvrir une position opposée avec le même volume. Voir le Guide de référence MQL5 / Constantes, énumérations et structures standard / Structures de données / Structure d'une demande de commerce
 


Le 20 octobre, j'ai téléchargé l'agent testeur de stratégie MQL5 sur cloud.mql5.com. Avec le paramètre par défaut du nombre d'agents sur un ordinateur à processeur unique, 2 agents ont été créés, et dans le configurateur, sous l'onglet Services, le nombre d'agents recommandés à installer et à paramétrer est de 1. Le build à l'installation était de 507, mis à jour à 523.

 

Bonne nuit. Je viens de commencer à m'y intéresser. Cela semble être un bug évident. Je cite le code ci-dessous, si je commente une ligne en dessous (elle est marquée) alors cela semble fonctionner - je ne comprends pas quel est le problème. Cette situation peut être évitée en spécifiant une taille explicite pour le tableau Raznica[]. Je n'ai rien trouvé dans la documentation à ce sujet.

#property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#include <MovingAverages.mqh>
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
//--- plot BaseMa
#property indicator_label1  "BaseMa"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrRed
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- plot MaForMa
#property indicator_label2  "MaForMa"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrBlue
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- input parameters
input int      MaPeriod=10;// период усреднения
input ENUM_MA_METHOD  Method=MODE_SMA ; // метод сглаживания                 
//--- indicator buffers
double         BaseMaBuffer[];
double         MaForMaBuffer[];
int            hiMa   ;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,BaseMaBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,MaForMaBuffer,INDICATOR_DATA);
   ArraySetAsSeries(BaseMaBuffer,true) ;
   ArraySetAsSeries(MaForMaBuffer,true) ;
   switch(Method)
      {
         case (MODE_SMA):
            hiMa=iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE) ;
            break ;
         case (MODE_EMA):
            hiMa=iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE) ;
            break ;
         case (MODE_SMMA) :
            hiMa=iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MODE_SMMA,PRICE_CLOSE) ;
            break ;
         case (MODE_LWMA) :
            hiMa=iMA(NULL,0,MaPeriod,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE) ;
      }
   
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[])
  {
  
    double ima[],Raznica[];
    int ended ,i,j,aaa;
    if (rates_total < MaPeriod - 1)
    return(0);   
    if (prev_calculated == 0)
       ended=rates_total-MaPeriod-10 ;
    else 
       ended=rates_total-prev_calculated-1 ;
    ArraySetAsSeries(price,true) ;
    for ( i=0; i < ended;  i++)
      {
         CopyBuffer(hiMa,0,i,1,ima) ;
         BaseMaBuffer[i]=ima[0] ;
         
      }
//-------------------------------------------------------------------------------
    for(i=0 ;i< ended ;i++)
      {
         for( j=0 ;j< 10 ;j++)
            {
               Raznica[j]=0;// ради прикола попробуйте закоментировать эту строку 
            }
         MaForMaBuffer[i]=2*BaseMaBuffer[i]-price[i];   
      }   
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
