Question : De quelle section puis-je télécharger le manuel MQL5 en tant que fichier chm ou pdf ? Le lien https://www.mql5.com/files/docs/mql5_russian.chm fonctionne, mais à partir de quelle section dois-je le télécharger ? Il s'agissait auparavant de la section Documentation, mais maintenant il s'agit uniquement de la documentation en ligne.
N'y a-t-il pas de liens disponibles à partir de la section Documentation du site web(https://www.mql5.com/ru/docs) ?
La transaction n'est active qu'au moment où elle est effectuée, de sorte que rien ne peut être modifié ou remis à zéro. Vous voulez dire un ordre magique de fermeture? Dans le trading manuel, une magik n'est pas attribuée aux ordres ainsi qu'aux transactions sur la base desquelles les ordres sont placés.
La séquence est la suivante :
Question : cette transaction fermée aura-t-elle un numéro magique non nul ou sera-t-elle nulle ?
- un ordre en attente a été placé par le conseiller expert avec un numéro magique non nul.
- l'ordre a été déclenché et la position ouverte
- la position est fermée manuellement
Réponse : Propriétés des métiers
Une transaction reflète le fait qu'une opération commerciale a été exécutée sur la base d'un ordre contenant un ordre commercial. Chaque accord est décrit par des propriétés qui permettent d'obtenir des informations à son sujet. Pourlire les valeurs des propriétés, on utilise les fonctions du type HistoryDealGet...(), qui renvoient les valeurs des énumérations correspondantes.
Pour la fonction HistoryDealGetInteger()
ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER
Identifiant
Description
Type
DEAL_ORDER
Ordre sur la base duquel la transaction a été exécutée
long
HEURE DE LA TRANSACTION
Temps d'exécution de l'opération
datetime
DEAL_TYPE
Type de transaction
ENUM_DEAL_TYPE
DEAL_ENTRY
Direction de la transaction - entrée sur le marché, sortie du marché ou retournement de tendance
ENUM_DEAL_ENTRY
DEAL_MAGIC
Nombre magique pour l'opération (voir ORDER_MAGIC)
long
DEAL_POSITION_ID
Identifiant de la position, dans l'ouverture, la modification ou la fermeture de laquelle cette affaire a été impliquée. Chaque position possède un identifiant unique, qui est attribué à toutes les transactions effectuées sur l'instrument pendant la durée de vie de la position.
long
Cela a également été tenté :Le résultat est également une valeur nulle renvoyée.
Si je comprends bien, avant de récupérer les propriétés d'une transaction particulière, vous devez la sélectionner à l'aide de - HistoryDealSelect
HistoriqueDealSelect
Sélectionne l'opération dans l'historique pour y accéder par les fonctions appropriées. Retourne vrai si la fonction se termine avec succès. Renvoie false lorsque la fonction échoue. Pour obtenir les informations relatives à l'erreur, vous devez appeler la fonction GetLastError().
La méthodeHistoryDealSelect(
ulong ticket//ticket of the deal
) ;
Paramètres
billet
[en] Ticket
Valeur retournée
Renvoie la valeur true (vrai) en cas de succès, false (faux) dans le cas contraire.
Tu n'as pas tout à fait raison.
HistoryDealGetTicket sélectionne également l'offre.
Non, tu le fais bien. C'est juste que lorsque vous définissez un ordre (faire une transaction) manuellement, Magic n'est pas défini (par défaut = 0). C'est pour cela qu'il est conçu, afin que l'EA puisse distinguer ses propres transactions de toutes les autres. Si vous voulez lier toutes les opérations sur la position, EA et manuelle, utilisez POSITION_IDENTIFIER, il sera le même pour toutes les transactions.
Donc ce que vous dites, c'est qu'avec cette séquence d'opérations :
l'accord résultant aura un chiffre magique de zéro dans l'histoire et il n'y aura aucun moyen de l'obtenir ?
La magie d'un marché est déterminée par la magie de l'ordre en fonction de l'exécution dont il a fait l'objet. Mais lorsque vous envoyez manuellement une demande pour effectuer une transaction (commande), pouvez-vous définir un magik ? Oui, l'accord résultant aura un chiffre magique de zéro dans l'histoire. On peut l'obtenir et il sera égal à 0 (ce qui signifie que le magicien n'est pas fixé).Peut-être parlons-nous de choses différentes ? Dans l'ordre que vous avez donné, il y aurait deux transactions, la première a été déclenchée et la seconde - lorsque la position a été fermée manuellement, son numéro magique serait 0.
