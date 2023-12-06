Erreurs, bugs, questions - page 522

Nouveau commentaire
 
masharov:

Il s'agit probablement de cette erreur.

Cela n'a rien à voir avec l'internet. Quelque chose d'autre ici :)

Oui - Je ne sais pas comment tout - mais quand l'Internet - ne veut pas exécuter le testeur

Pas du tout, tu le changes 10 fois et les citations sont toutes là, mais non !

[Supprimé]  
Im_hungry:

Oui - je ne sais pas pour tous - mais lorsque l'Internet est déconnecté - le testeur ne veut pas démarrer.

Je ne peux pas l'utiliser, je le change 10 fois et les guillemets sont tous présents, mais non !

J'utilise le testeur hors ligne depuis longtemps, mais uniquement sur le serveur du développeur (j'ai cessé de travailler chez Alpari il y a longtemps). Je ne semble pas avoir de problèmes.

Autant que je me souvienne, pour travailler en mode hors ligne, il suffit d'avoir un historique normal + un accès de testeur à l'environnement du compte de trading (logiquement, il suffit de se connecter au compte une fois et de télécharger la bonne quantité d'historique).

 

Bonjour, tout le monde !

Pouvez-vous me dire ce qui ne va pas ? Est-ce un bug ou est-ce que je fais quelque chose de mal ?

Le problème lui-même est décrit ici: https://www.mql5.com/ru/forum/4668. L'essence du problème est l'impossibilité d'utiliser les tests multidevises.

[Supprimé]  

Il est supposé que le testeur de stratégie ne dispose pas d'une fonction qui définit une valeur vide. J'ai utilisé iCustom pour attacher un zigzag, il a une valeur vide de 0,

mais il est rendu comme s'il n'était pas vide.

[Supprimé]  

Comment puis-je déclencher un événement Calculate dans le terminal sans qu'aucun ticks ne vienne du serveur ?

Документация по MQL5: Программы MQL5 / События клиентского терминала
Документация по MQL5: Программы MQL5 / События клиентского терминала
  • www.mql5.com
Программы MQL5 / События клиентского терминала - Документация по MQL5
 
Comment modifier le commentaire de laposition ouverte?
  
for( int i = 0; i<100; i+=2 );

il peut même être fractionné si vous le souhaitez :

for( double i = 0; i < 100; i+=1.5 );
 

Bonjour ! Il y a un problème avec l'EURO M5 aujourd'hui. Je n'ai rien touché dans le terminal, je n'ai pas supprimé ou changé de valeurs.

La situation la plus récente :

On change le tableau. C'est dans 10 ans. Seulement sur la M5.

 
Karlson:

Bonjour ! Il y a un problème avec l'EURO M5 aujourd'hui. Je n'ai rien touché dans le terminal, je n'ai pas supprimé ou changé de valeurs.

La situation la plus récente :

On change le tableau. C'est dans 10 ans. Seulement sur la M5.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le graphique --> Rafraîchir.
 
Urain:
Cliquez à droite sur le graphique --> Mise à jour.
Merci ! !!
1...515516517518519520521522523524525526527528529...3184
Nouveau commentaire