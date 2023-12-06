Erreurs, bugs, questions - page 522
Il s'agit probablement de cette erreur.
Cela n'a rien à voir avec l'internet. Quelque chose d'autre ici :)
Oui - Je ne sais pas comment tout - mais quand l'Internet - ne veut pas exécuter le testeur
Pas du tout, tu le changes 10 fois et les citations sont toutes là, mais non !
Oui - je ne sais pas pour tous - mais lorsque l'Internet est déconnecté - le testeur ne veut pas démarrer.
Je ne peux pas l'utiliser, je le change 10 fois et les guillemets sont tous présents, mais non !
J'utilise le testeur hors ligne depuis longtemps, mais uniquement sur le serveur du développeur (j'ai cessé de travailler chez Alpari il y a longtemps). Je ne semble pas avoir de problèmes.
Autant que je me souvienne, pour travailler en mode hors ligne, il suffit d'avoir un historique normal + un accès de testeur à l'environnement du compte de trading (logiquement, il suffit de se connecter au compte une fois et de télécharger la bonne quantité d'historique).
Bonjour, tout le monde !
Pouvez-vous me dire ce qui ne va pas ? Est-ce un bug ou est-ce que je fais quelque chose de mal ?
Le problème lui-même est décrit ici: https://www.mql5.com/ru/forum/4668. L'essence du problème est l'impossibilité d'utiliser les tests multidevises.
Il est supposé que le testeur de stratégie ne dispose pas d'une fonction qui définit une valeur vide. J'ai utilisé iCustom pour attacher un zigzag, il a une valeur vide de 0,
mais il est rendu comme s'il n'était pas vide.
Comment puis-je déclencher un événement Calculate dans le terminal sans qu'aucun ticks ne vienne du serveur ?
il peut même être fractionné si vous le souhaitez :
Bonjour ! Il y a un problème avec l'EURO M5 aujourd'hui. Je n'ai rien touché dans le terminal, je n'ai pas supprimé ou changé de valeurs.
La situation la plus récente :
On change le tableau. C'est dans 10 ans. Seulement sur la M5.
Cliquez à droite sur le graphique --> Mise à jour.