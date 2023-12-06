Erreurs, bugs, questions - page 521
Il vaut mieux écrire une demande détaillée au service d'assistance. Également intéressé par les journaux des agents de test
Essayez également d'exécuter MetaTester.exe manuellement, sans paramètres
La réinstallation du firmware a complètement résolu le problème, le testeur fonctionne bien,
Mais de temps en temps, je dois appuyer sur "start again" à cause d'une erreur d'autorisation,
Merci encore pour l'amélioration du code de programmation en termes de performances du terminal !
Voici les graphiques de l'écran 4 :
Trace plein écran (F11) et mosaïque :
F11 à nouveau. Pourquoi ne s'adapte-t-il pas automatiquement ?
F11 encore et.... et où est ma mosaïque ?
Utilisez TimeTradeServer(). Et ce sera samedi.))
J'ai toujours le même problème. Le testeur ne démarre pas. J'ai écrit à Servicedesk.
Réinstaller Windows est inacceptable pour moi.
La description des propriétés POSITION_PRICE_OPEN et POSITION_PRICE_CURRENT n'est absolument pas claire dans la référence MQL5.
Leur logique ne peut être comprise qu'en conduisant le testeur. Les valeurs peuvent être identiques ou différentes.
Oui, cela s'est reproduit aujourd'hui - j'ai essayé de l'exécuter 10 fois dans le testeur.
J'ai essayé d'exécuter mon Tester sans connexion à Internet ou au DC et rien ne se passe, mais j'ai regardé le fichier journal et j'y ai trouvé
La connexion au serveur Alpari a échoué, bien qu'en bas à droite
J'ai un tick vert dans le terminal (MT5 507build) mais les cotations ne se chargent pas,
J'ai changé le compte de démonstration, désactivé toutes les protections de l'ordinateur, redémarré le système,
J'aidémarré le terminal et le test de l'EAs a commencé, donc ça se passe comme ça.
Question pour les développeurs :
Impossible d'exécuter le testeur lorsqu'il n'y a pas de connexion à Internet ou au DC ?
Merci.
Je fais fonctionner le testeur hors ligne en permanence, sans connexion réseau. Il vous suffit de télécharger l'historique requis avant de commencer le test. Bien sûr, sans elle, le testeur n'a rien sur quoi travailler.
Il s'agit probablement de cette erreur.
Cela n'a rien à voir avec l'internet. Quelque chose d'autre ici :)
Je l'ai depuis 3 mois, même avant la mise à jour. Parfois, il ne démarre pas de la deuxième fois. Je peux changer le type de recherche dans l'optimisation en avant et en arrière et il va. Peut être causé par la charge sur l'ordinateur en plus du terminal, peut-être la charge de travail, comme un nuage.
Il arrive également qu'à partir de l'onglet"Résultats d'optimisation", la souris exécute un seul test sur les paramètres sélectionnés, les paramètres sont définis, mais le test ne va pas, avec la même erreur.