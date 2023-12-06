Erreurs, bugs, questions - page 516

Dima_S:
Suggérez-vous d'utiliser un identifiant de position ?
Eh bien, je ne sais pas ce que vous voulez obtenir/implémenter. D'ailleurs, les transactions lorsque les stops sont déclenchés seront également avec zéro magie.
 

MetaTrader 5 (64) a étémis à jour automatiquement aujourd'hui.

Après cela, le terminal a cessé de démarrer, donnant la sortie suivante lors de la tentative de démarrage

Veuillez résoudre le problème dès que possible.

MetaEditor a démarré normalement.

J'ai joint le dernier journal du terminal.

Description de mon système : Windows 7 64 Maximum, Service Pack 1. Processeur : Intel i5 750 @ 2.67GHz. RAM : 4GB
[Supprimé]  
masharov:

MetaTrader 5 a étéautomatiquement mis à jour aujourd'hui.

Après cela, le terminal a cessé de démarrer, donnant la sortie suivante lors de la tentative de démarrage

Veuillez résoudre le problème dès que possible.

MetaEditor démarre normalement.

Donc si dès que possible il a besoin d'une demande au CD + description du matériel + indication de l'OS + log du terminal (fichier) + informations supplémentaires.

Il a bien démarré, mais comme d'habitude avec un retard : XP SP3, KIS 2011, Intel P4 3.0 GHz, 3 Go de RAM.

 

C'est la deuxième fois que le MetaEditor efface le fichier.

Windows 7 SP1 32bit.

MetaEditor 5.0 507

Après avoir exécuté le programme. Il y avait trois projets ouverts avant --- EA, class1, class2 .

L'accent a été mis sur la classe 1.

Aujourd'hui, je le lance. Le programme est en cours d'exécution. Met le focus sur l'onglet du projet Class1. Et qu'est-ce que je vois ? ---- est un projet vide.

Ok, ce n'est pas la première fois. Je fais une version d'archive toutes les 15 minutes. Ainsi, aucune donnée n'est perdue.

Le méta-éditeur l'a fait fonctionner en tant qu'administrateur.

Pourquoi les projets sont-ils toujours enregistrés dans un dossier ? C:³Users\User\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\..........\MQL5\

Que dois-je faire d'autre, où dois-je configurer MetaEditor pour sauvegarder les fichiers dans C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5

Parce qu'il suffisait de lancer MetaEditor 4 en tant qu'administrateur et il enregistre les fichiers dans C :\Program Files\MetaTrader

C'est très probablement lié. 1. le Windows démarre le programme dans un bac à sable. 2. le programme crée des projets dans le bac à sable.

La protection des fichiers est probablement trop forte.

XP n'est pas une option.

PS//ou peut-être fermer tous les onglets avant de fermer MetaEditor. Ainsi, lors de l'initialisation de ----, MetaEditor ne s'occupera pas des fichiers. Peut-être qu'il y a une sorte de vérification de l'existence du fichier ici. Si aucun fichier n'est trouvé (Windows n'a pas eu le temps de charger son bac à sable), l'éditeur crée un fichier propre avec le même nom. Et Windows le place dans le même bac à sable (en remplaçant l'ancien fichier par un fichier vide).

 
Vous avez assez d'espace disque ?
 
Concernant le nettoyage du projet - besoin de détails dans Servicedesk. Peut-être joindre des exemples de fichiers ouverts.

À propos du répertoire de travail - essayez d'exécuter le méta-éditeur avec la clé de ligne de commande /portable.

 
Des exemples de dossiers ? Vous voulez dire comme des projets ou des journaux ?

Les projets normaux que j'ai créés via l'éditeur méta. Celui que le méta-moniteur a effacé est maintenant vide. Windows indique que la taille du fichier est de 0 octet.

Seulement, je l'ai déjà remplacé à partir de la version d'archive.

 
Renat:
Vous avez assez d'espace disque ?
Bien sûr qu'il y en avait.
 
Exécutez-le en mode de compatibilité XP SP3.

Création d'une sauvegardeEA. L'application l'a enregistré dans C:\Program Files\MetaTrader 5\MQL5

Merci pour le conseil.

Je ne sais pas qui a inventé de sauvegarder les projets dans C:\Users\User\\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\.........\MQL5\.

Après tout, pour copier un fichier à partir de celui-ci ---- vous devez ouvrir ce dossier, mais d'abord le trouver. ....

J'espère que Windows ne fera plus d'erreurs avec les fichiers.

 
Ceci est décrit dans l'aide.

Il est également facile de trouver le dossier commun

