Erreurs, bugs, questions - page 517
Ceci est décrit dans l'aide.
Il est également facile de trouver le dossier commun maintenant
Merci !
Je lis simplement l'aide, mais je saute généralement les sections sur la façon d'utiliser le programme .
J'ai juste lu les descriptions des fonctions et ainsi de suite.
Mais est-il possible de modifier l'emplacement de ces dossiers ?
Si vous pensez logiquement, les scripts, les indicateurs, etc. sont Mes Documents. Et il serait pratique de les stocker dans Mes documents.
D'autant plus que j'ai Windows sur un seul disque. Et mes documents sont sur un disque différent.
Et en cas d'accident. Ou le réinstaller. Je n'aurais pas à me souvenir si j'ai copié tout mon travail sur un autre disque.
La propriété OBJPROP_ZORDER ne fonctionne pas toujours. Autrement dit, si un clic est effectué sur un objet OBJ_LABEL et qu'il y a un autre objet derrière cet objet, la fonction d'objet arrière est déclenchée. Cela semble se produire lorsque le clic touche une zone de caractères vide.
Il existe actuellement des propriétés telles queOBJPROP_XOFFSET etOBJPROP_YOFFSET. Lorsque vous les utilisez, vous pouvez rendre invisible une zone particulière d'un objet. Il serait utile de créer des propriétés qui rendraient des zones spécifiques d'un objet indisponibles pour les clics.
J'ai ce truc sur mon profil :
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Comme ça:
Renat 2011.09.15 03:26 #
Le championnat commencera à l'heure.
Et le contrôle et la distribution des signaux est un projet compliqué, il ne peut être réalisé rapidement. Nous sommes sur le point de lancer les cludes payantes pour les agents.
Peut-être que certaines lacunes dans les connaissances donnent lieu à de telles questions, mais je n'ai rien trouvé de semblable par moi-même, et la mise en œuvre à l'aide d'astuces algorithmiques ne me semble être qu'une vilaine perversion de béquille.
Les objets graphiques ont-ils un poids ? C'est-à-dire les priorités en matière de visibilité. Pas par rapport au tableau des prix (case à cocher dans les propriétés de l'objet "dessiner l'objet comme arrière-plan" - c'est déjà le cas), mais uniquement entre les objets graphiques construits eux-mêmes. Il n'y a pas, naturellement, de couches multiples et nous ne devons pas en attendre. Toutefois, l'ordre des choses est le suivant : si plusieurs objets graphiques identiques tombent sur la même position temporelle, celui qui a été superposé en dernier sera visible. Il sera au premier plan, masquant les autres. Il n'y a pas d'autre moyen d'accéder aux autres, sauf par la liste des objets (ctrl+b).
S'il existe un moyen d'affecter/distribuer par programme les poids de visualisation aux objets, veuillez indiquer comment procéder. Si ce n'est pas le cas, il serait vital de l'ajouter comme propriété/attribut.
Pour en revenir au début de l'article, je peux dire que jusqu'à présent, le seul algorithme qui existe pour moi est que les objets ayant la priorité la plus élevée doivent être modifiés en dernier - ils remplaceront alors tous les autres dans la même position en termes de visibilité. C'est une mauvaise idée, peu pratique. Ou supprimer un objet caché déjà existant et le redessiner en dernier dans la file d'attente de construction n'est pas une meilleure idée.
Je le soutiens, comme je l'ai déjà écrit aussi)).
Un exemple de ce qu'il faut faire :
Et bien sûr, dans le dialogue de réglage manuel, cette option est nécessaire.
Ce n'est pas une question de couches, c'est juste une question de séquence, les couches sont un peu différentes. Donc pas OBJPROP_LAYER, mais quelque chose comme OBJPROP_WEIGHT ou OBJPROP_PRIORITY.
Pourquoi OBJPROP_ZORDER ne fonctionne-t-il pas ?
C'est pourquoi il ne convient pas, car cette propriété est liée à l'aspect de la sélection d'un objet graphique avec une souris et non à l'ordre de rendu.
Et ici, en fait, il n'est absolument pas clair pourquoi la propriété OBJPROP_ZORDER, qui en théorie distribue des priorités entières dans une petite plage (vous ne pouvez pas serrer beaucoup d'objets sur un graphique de toute façon), a soudainement un type long. Pourquoi a-t-il besoin de 8 octets, la brièveté ne suffit-elle pas ? Quelqu'un pourrait-il faire un commentaire à ce sujet ?