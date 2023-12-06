Erreurs, bugs, questions - page 269
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Vous êtes tellement lents :) Les chutes ne sont pas fausses, mais tout fonctionne. Vous cherchez au mauvais endroit. )))) Il y a une fonction correcte.
J'essaie de comprendre pourquoi ArrayIsSeries(High) est toujours faux.
L'aide pour cette fonction dit(https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayisseries)
Valeur de retour
Retourne vrai si le tableau vérifié est un tableau de séries temporelles, sinon retourne faux. Les tableaux passés en paramètre à OnCalculate() doivent être vérifiés pour l'ordre dans lequel les éléments du tableau sont accédés avec ArrayGetAsSeries().
Le tableau que vous avez déclaré n'est pas une série temporelle et ne peut en aucun cas le devenir. Les séries temporelles sont des tableaux définis par l'exécution, par exemple, dans la fonction OnCalculate():
L'aide pour cette fonction dit(https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayisseries)
Le tableau que vous avez déclaré n'est pas une série temporelle et ne peut en aucun cas le devenir. Les séries temporelles sont des tableaux prédéfinis à l'exécution, par exemple dans la fonction OnCalculate():
ArrayGetAsSeries ne fonctionne pas comme prévu.
Les séries temporelles sont des tableaux prédéfinis à l'exécution, par exemple dans OnCalculate():
Ce qui est écrit dans l'aide :
Примечание
Для проверки массива на принадлежность к таймсерии следует применять функцию ArrayIsSeries(). Массивы ценовых данных, переданных в качестве входных параметров в функцию OnCalculate(), не обязательно имеют направление индексации как у таймсерий. Нужное направление индексации можно установить функцией ArraySetAsSeries().
Ce qui est écrit dans l'aide :
Faites fonctionner un tel indicateur et vous verrez par vous-même :
La fonction ArrayGetAsSeries ne change que la direction de l'indexation, mais ne transforme pas un tableau en série temporelle. Qu'essayez-vous d'obtenir avec cette fonction ?
Cette fonction vérifie la direction, pas le changement.
1) Sans initialisation
2) Avec initialisation
3) Le code ci-dessus, mais avec la fonction ArrayGetAsSeries qui obtient la direction d'indexation du tableau.Dans le service d'assistance, je me suis trompé dans le nom de la fonction.
Faites fonctionner un tel indicateur et vous verrez par vous-même :
C'est compréhensible. Et ma question ne portait pas sur les erreurs, tout fonctionne comme indiqué dans l'aide :
Примечание
Для проверки массива на принадлежность к таймсерии следует применять функцию ArrayIsSeries(). Массивы ценовых данных, переданных в качестве входных параметров в функцию OnCalculate(), не обязательно имеют направление индексации как у таймсерий. Нужное направление индексации можно установить функцией ArraySetAsSeries().
La question s'est posée en raison de la divergence entre la couleur et le gras mis en évidence dans l'aide et ce que vous avez dit :
Rosh:
Les séries temporelles sont des tableaux prédéfinis à l'exécution, par exemple dans OnCalculate():
C'est pourquoi je le fais dans OnCalculate() :
L'aide pour cette fonction dit(https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayisseries)
Le tableau que vous avez déclaré n'est pas une série temporelle et ne peut en aucun cas le devenir. Les séries chronologiques sont des tableaux prédéfinis, par exemple dans la fonction OnCalculate():
Le contrôle ne fonctionne pas non plus dans l'indicateur.
De plus,prev_calculated ne fonctionne plus, il est toujours à 0 :
Oui, je pense qu'avec ces fonctions, ils se sont déjà arrangés.
Mais comme un souhait, pour que je n'oublie pas - dans l'éditeur, lorsque vous êtes invité après avoir tapé trois ou combien de caractères, lorsque vous cliquez en haut debout sur la première ligne de la liste n'est pas supprimé de la liste. Comme c'était déjà le cas en studio, je pense que beaucoup seront "ennuyés" si ce n'est pas fait de la même manière qu'en studio. IMHO.