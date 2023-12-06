Erreurs, bugs, questions - page 273

mql5:
"myexp.ex5::euro.bmp"
Merci, corrigez la description des changements pour la dernière version.
 
Lizar:
-Alexey:

Dans la dernière version, un bug est apparu. La fonction if(prev_calculated==0) est maintenant déclenchée à chaque tick...
De même.
J'ai redémarré le terminal - tout est OK. Je ne sais pas ce que c'était.
 

Suis-je le seul à être "malchanceux" ?

Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai remarqué un bug - tout fonctionne bien.

Lizar:
J'ai redémarré le terminal - tout est OK. Ce que c'était, je ne le sais pas.
Tout est revenu à la normale pour moi aussi. Peut-être qu'il y avait un problème avec le serveur ?
 

Pouvez-vous ajouter l'hypothèse de sélectionner plusieurs indicateurs dans la"liste des indicateurs" à supprimer du graphique ?


Et pourquoi les indicateurs ne peuvent-ils pas être supprimés dans la "fenêtre de données" ?

 

J'ai précisé la question sur la possibilité d'afficher la dynamique du compte sur l'indicateur dans mon post #24 http://www.mql5.com/ru/forum/2963/page5.

 
gumgum:

Et pourquoi les indicateurs de la "fenêtre de données" ne peuvent-ils pas être supprimés ?

Vous pouvez. Propriétés de l'indicateur - onglet "Visualisation" - case à cocher "Afficher dans la fenêtre de données".
 
Voodoo_King:
construire 381. RIEN N'A CHANGÉ ! !!

à chaque fois, lors du redémarrage du terminal, les EAs sont initialisés avec des paramètres différents (ceux que vous voulez).



mql5:
Reproduit, trié.

build 384. j'ai essayé quelques EAs sur 4 fenêtres. ok, ça a marché. j'étais content ())) j'ai essayé 20 fenêtres - ça ne marche toujours pas ! !!

P.S., cependant, une certaine stabilité est apparue - les paramètres sont restaurés non pas à n'importe quoi, mais à ceux prescrits par défaut...

 
Voodoo_King:



build 384. j'ai essayé quelques experts sur 4 fenêtres. ok, ça a marché. j'ai été excité )))) et j'ai essayé sur 20 fenêtres - ça ne marche toujours pas !!!

P.S. Cependant, il y a une stabilité - les paramètres ne sont pas restaurés à ce que vous voulez, mais aux paramètres par défaut...

La correction sera faite dans la prochaine version.
 

Pouvez-vous me dire comment sortir la valeur de l'indice de la ligne de l'indicateur dans l'EA. J'ai besoin de la valeur de la 1ère ligne et de la 2ème ligne.

Je ne le vois pas dans la description de la fonction, mais je pense que j'en ai besoin d'une manière différente.

intiCustom(stringsymbol, ENUM_TIMEFRAMES, stringname...) ;

Dans mt4, les indices étaient spécifiés en mode "int".

double iCustom( string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, int shift)


Ou vous pouvez me diriger vers la vérité, je peux essayer de la découvrir moi-même,

J'ai parcouru le forum pendant 3 jours et il n'y a rien de tel...

