Erreurs, bugs, questions - page 274
Merci, corrigez la description des changements pour la dernière version.
Pouvez-vous me dire comment sortir la valeur de l'indice de la ligne de l'indicateur dans l'EA. J'ai besoin de la valeur de la 1ère ligne et de la 2ème ligne.
Je ne le vois pas dans la description de la fonction, mais je pense que j'en ai besoin d'une manière différente.
intiCustom(stringsymbol, ENUM_TIMEFRAMES, stringname...) ;
Dans mt4, les index étaient spécifiés en mode "int".
Ou vous pouvez m'orienter vers la vérité, je peux essayer de la découvrir moi-même,
J'ai parcouru le forum pendant 3 jours et il n'y a rien de tel...
Allez dans la documentation d'iCustom et voyez l'exemple qui s'y trouve. Uniquement par CopyBuffer
Merci, gentil monsieur.
Je pensais que c'était facile. Spécifier le numéro d'index de l'indicateur (2) dansCopyBuffer et c'est tout.
Et comment aborder l'administration du site.
Je veux faire une suggestion !
Créer une section sur le forum - réponses payantes,
et une personne spéciale a répondu immédiatement (sans avoir à attendre une demi-journée - sans vouloir vous offenser).
à une question, et l'argent du compte personnel était retiré en fonction de
la complexité d'une question, bien si sur la documentation - 0,1 $.
et si fonctions complexes - 0,2-0,3
A propos, si vous téléchargez votre propre ressource, alors "::euro.bmp" est suffisant.
Et si le fichier est MQl5\Images\MyImages\euro.bmp ?
est-il nécessaire de préciser "::MyImages\euro.bmp" ?
Tu peux. Propriétés de l'indicateur - onglet "Visualisation" - case à cocher "Afficher dans la fenêtre de données".
Où ?
Aussi :) Pourquoi ne pouvez-vous pas mettre en évidence plusieurs indicateurs dans la"liste des indicateurs" pour les supprimer ?
Où ?
Et si le fichier est MQl5\Images\MyImages\euro.bmp ?
alors dois-je spécifier "::MyImages\euro.bmp" ?
#resource "<chemin vers le fichier concernant le dossier MQl5\Images>".
pour utiliser des images provenant des ressources des objets EX5, le chemin d'accès au fichier "::<nom des images>.bmp" doit être défini comme suit
exemple