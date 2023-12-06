Erreurs, bugs, questions - page 274

Nouveau commentaire
 
Kos:
Merci, corrigez la description des changements pour la dernière version.
A propos, si vous téléchargez votre ressource, "::euro.bmp" est suffisant.
 
alexluek:

Pouvez-vous me dire comment sortir la valeur de l'indice de la ligne de l'indicateur dans l'EA. J'ai besoin de la valeur de la 1ère ligne et de la 2ème ligne.

Je ne le vois pas dans la description de la fonction, mais je pense que j'en ai besoin d'une manière différente.

intiCustom(stringsymbol, ENUM_TIMEFRAMES, stringname...) ;

Dans mt4, les index étaient spécifiés en mode "int".

double iCustom( string symbol, int timeframe, string name, ..., int mode, int shift)


Ou vous pouvez m'orienter vers la vérité, je peux essayer de la découvrir moi-même,

J'ai parcouru le forum pendant 3 jours et il n'y a rien de tel...

Allez dans la documentation iCustom et regardez l'exemple qui s'y trouve. Uniquement par CopyBuffer
 
AlexSTAL:
Allez dans la documentation d'iCustom et voyez l'exemple qui s'y trouve. Uniquement par CopyBuffer

Merci, gentil monsieur.

Je pensais que c'était facile. Spécifier le numéro d'index de l'indicateur (2) dans

CopyBuffer et c'est tout.
   if(BarsCalculated(v161_handle)<rates_total) return(0);
   int to_copy;
   if(prev_calculated>rates_total || prev_calculated<=0) to_copy=rates_total;
   else
     {
      to_copy=rates_total-prev_calculated;
      to_copy++;
     }
   if(CopyBuffer(v161_handle,2,0,to_copy,Spr1Buffer)<=0) return(0);
   return(rates_total);
  
 

Et comment aborder l'administration du site.

Je veux faire une suggestion !

Créer une section sur le forum - réponses payantes,

et une personne spéciale a répondu immédiatement (sans avoir à attendre une demi-journée - sans vouloir vous offenser).

à une question, et l'argent du compte personnel était retiré en fonction de

la complexité d'une question, bien si sur la documentation - 0,1 $.

et si fonctions complexes - 0,2-0,3

 
alexluek:

Et comment aborder l'administration du site.

Je veux faire une suggestion !

Créer une section sur le forum - réponses payantes,

et une personne spéciale a répondu immédiatement (sans avoir à attendre une demi-journée - sans vouloir vous offenser).

à une question, et l'argent du compte personnel était retiré en fonction de

la complexité d'une question, bien si sur la documentation - 0,1 $.

et si fonctions complexes - 0,2-0,3

Cette section existe déjà : https://www.mql5.com/ru/job
MQL5 работа
MQL5 работа
  • www.mql5.com
Заказы на разработку программ для трейдинга
 
mql5:
A propos, si vous téléchargez votre propre ressource, alors "::euro.bmp" est suffisant.

Et si le fichier est MQl5\Images\MyImages\euro.bmp ?

est-il nécessaire de préciser "::MyImages\euro.bmp" ?

 
stringo:
Tu peux. Propriétés de l'indicateur - onglet "Visualisation" - case à cocher "Afficher dans la fenêtre de données".

Où ?

Aussi :) Pourquoi ne pouvez-vous pas mettre en évidence plusieurs indicateurs dans la"liste des indicateurs" pour les supprimer ?

 
gumgum:

Où ?

 
AlexSTAL:

)) Il s'agit de pouvoir supprimer des indicateurs directement à partir de la"fenêtre de données".
 
Kos:

Et si le fichier est MQl5\Images\MyImages\euro.bmp ?

alors dois-je spécifier "::MyImages\euro.bmp" ?

L'image est ajoutée à la ressource EX5 avec la commande
#resource "<chemin vers le fichier concernant le dossier MQl5\Images>".

pour utiliser des images provenant des ressources des objets EX5, le chemin d'accès au fichier "::<nom des images>.bmp" doit être défini comme suit

exemple

#resource "MyImages\\euro.bmp"

ObjectSetString(...,"::MyImages\\euro.bmp");
1...267268269270271272273274275276277278279280281...3184
Nouveau commentaire