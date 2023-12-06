Erreurs, bugs, questions - page 272
Lors de la compilation du conseiller expert, les messages suivants apparaissent dans le journal (et ils sont nombreux)
la déclaration de 'sl' cache la déclaration globale dans le fichier 'Time not waits_2011_00.mq5' à la ligne 20 Trade.mqh 1021 45
la déclaration de 'tp' cache la déclaration globale dans le fichier 'Time not waits_2011_00.mq5' à la ligne 21 de Trade.mqh 1021 48
Qu'est-ce que c'est et comment le réparer ? Ce problème n'existait pas dans les versions précédentes.
C'est une question que je me suis posée de nombreuses fois. ....
J'ai écrit à servicedesk..... ils ont répondu rapidement !
Pas une bonne...
Après la compilation, les paramètres d'entrée dans le testeur de stratégie sont réinitialisés à leurs propres paramètres. Start, Step, Stop.
Chaque fois, après la compilation, je dois redéfinir les paramètres de test requis.
C'est très gênant.
Pouvez-vous préciser ce comportement ?
Je l'ai essayé. Tant à la compilation qu'au redémarrage du terminal, les paramètres définis sont conservés.
J'ai un problème avec l'initialisation des valeurs d'état de compte de la ligne Indicateur.
En bref, la sortie Print( ) Equity change lorsqu'elle est testée sur une période de l'historique, alors que les tentatives d'écrire les mêmes valeurs changeantes dans le tampon de données de l'indicateur ne sont pas affichées, bien que la "capacité" d'écrire dans les prix ait déjà été testée, et qu'il n'y ait pas d'erreurs et de remarques de la part du testeur.
Le problème est décrit plus en détail dans le sixième et dernier message du fil de discussion : https://www.mql5.com/ru/forum/2963.
Quelle est la manière correcte de faire référence au fichier de ressources ?
Est-ce correct ?
a commencé à se déclencher à chaque tic, et même sans tic. Comme s'il était en boucle (4 fois par seconde de manière constante). Et le terminal charge en même temps quelque chose en continu, bien que je ne fasse pas défiler la fenêtre, et l'indicateur a besoin de peu de chandeliers (ce qui est à l'écran). En même temps, dans le gestionnaire de tâches, les valeurs des graphiques sont au maximum sur les deux cœurs, la charge du CPU aussi, et MT ralentit (dans cette fonction, j'ai le calcul, si je le supprime - pas de charge, mais la boucle reste). Si vous retirez l'indicateur du graphique, le chargement s'arrête après un certain temps. Ce n'était pas comme ça avant - ça a marché une fois, comme il se doit. Il y a un code devant :
Les données sont suffisantes, car les messages du code ne sont pas imprimés. Et de.
Le message de test se poursuit en permanence.
Au moment où j'écris ce post - 20 MBt ont été téléchargés et continuent.
S'il vous plaît, réparez-le comme il était dès que possible.
Si quelqu'un n'a pas la dernière version, merci de partager.
Dans la dernière version, un bug est apparu. La fonction if(prev_calculated==0) a commencé à se déclencher à chaque tick...
