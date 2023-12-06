Erreurs, bugs, questions - page 270
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Faites fonctionner un tel indicateur et vous verrez par vous-même :
Ainsi, en
open[] n'est pas non plus une série temporelle ?
Je ne comprends rien, donnez-moi un exemple de série chronologique.
construire 375. Le bug est vraiment mauvais, ce qui m'a déjà fait perdre pas mal d'argent...
Les paramètres de l'EA ne sont pas rétablis après la fermeture/ouverture du terminal.
Pour être plus précis, une partie d'entre eux peut être restaurée (par exemple, 3 sur 6), tandis que le reste est remis aux paramètres par défaut.
à chaque fois que le terminal est redémarré, les EA sont initialisés avec des paramètres différents (ceux qu'ils veulent).
Cette fonction vérifie la direction, pas le changement.
1) Sans initialisation
2) Avec initialisation
3) Le code ci-dessus, uniquement avec la fonction de direction d'indexation du tableau ArrayGetAsSeriesJ'ai fait une erreur dans le service d'assistance avec le nom de la fonction simplement
Ainsi, en
open[] n'est pas non plus une série temporelle ?
Je ne comprends pas, donnez-moi un exemple de série chronologique.
C'est pourquoi je le fais dans OnCalculate() :
Pouvez-vous m'aider à faire en sorte queArrayGetAsSeries(low) donne vrai.
Pouvez-vous nous aider à faire en sorte quela sortie de ArrayGetAsSeries(low) soit vraie?
Ainsi, en
open[] n'est pas non plus une série temporelle ?
Je ne comprends rien, donnez-moi un exemple de série chronologique.
open[] et tous les autres tableaux dans OnCalculate sont des séries temporelles. Au tout début, lorsque le langage MQL5 était écrit, ArrayGetAsSeries() retournait vrai pour eux et leur indexation était effectuée pour eux exactement comme pour les séries temporelles, c'est-à-dire à l'envers.
Mais il s'est avéré très peu pratique et peu naturel d'écrire des calculs de tampon d'indicateur dans le style MQL4 et il n'y avait qu'une seule solution - inverser l'indexation des séries chronologiques pour une utilisation pratique. Nous avons commencé à rédiger des indicateurs personnalisés dans cet esprit :
Mais chaque fois que nous avons dû écrire un tel fouillis de conversions, cela s'est avéré ne pas être une bonne idée non plus. Il a donc été décidé de passer ces séries temporelles avec indexation, comme pour les tableaux habituels. C'est ainsi que nous avons obtenu un tel paradoxe, lorsque les séries temporelles ne sont pas indexées comme des séries temporelles. C'est pourquoi l'aide indique qu'il faut vérifier l'ordre d'indexation et, le cas échéant, le régler comme il convient.
Aidez-moi à faire en sorte quela sortie de ArrayGetAsSeries(low) soit vraie.
Elle renvoie déjà vrai, mais à cause d'une erreur de compilation, sa valeur est sortie incorrectement comme paramètre. Vérifiez comme ça :
Résultat :
Il donne bien vrai, mais à cause d'une erreur de compilation, sa valeur en tant que paramètre est sortie de manière incorrecte. Vérifiez comme ça :
Résultat :
Merci, j'ai compris.
ArrayIsSeries() etArrayGetAsSeries() dans l'opérateur conditionnel if() fonctionnent comme décrit, mais Print() produit toujours false.
Les développeurs.
1) Veuillez vérifier le chargement de l'historique dans le testeur (c'est la première fois que je teste).
Je teste EURUSD en utilisant un MACD Sample standard sur H1 avec l'intervalle "last month".
J'ai atteint 57% des données téléchargées et me suis figé avec succès, avec seulement cette ligne dans le journal
2011.01.19 17:16:23 Tester EURUSD: history preliminary downloading started
2. Est-il possible de faire le levier de 1:200 et 1:500 dans les nouvelles constructions dans le testeur constamment ?
Je comprends que toutes les sociétés de courtage ne disposent pas d'un tel effet de levier, en particulier sur MT5, mais dans le Strategy Tester, cela devrait probablement être laissé car il est plus pratique de tester les stratégies sur une nouvelle plateforme.