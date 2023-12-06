Erreurs, bugs, questions - page 268

Comment changer l'ordre des indicateurs sans les supprimer du graphique ?

alexluek:

Je voudrais pouvoir travailler dans MT5 avec "archive des cotations" comme dans mt4, pas moyen du tout. S'il vous plaît, faites-le.


Il n'y a plus de telles archives et il n'y en aura plus.

Cela a à voir avec l'algorithme de synchronisation de l'historique des citations.

Jager:

Merci, cela m'a aidé.

Je ne comprends pas l'arrondi des points de profit et de prix par le symbole GBPUSD. Ça ne devrait pas être comme ça.


Selon lalogique du terminal, ceci est normal lors du calcul d'une position de compensation.

Si les arrondis sont nécessaires, ils devront être effectués dans le code lui-même.

D'après la réponse des développeurs du Service Desk :

Vous verrez le prix calculé par la formule de superposition

Position Price = (Deal1*Volume1+...DealN*VolumeN)/(Volume1+...+VolumeN)
 
alexluek:

Je voudrais pouvoir travailler dans MT5 avec "archive des cotations" comme dans mt4, pas moyen du tout. Faites-le s'il vous plaît.

Encore une fois ! Ce n'est en aucun cas possible ! Tout se joue au niveau du concept dès le départ :


Admin
1420
Renat 2011.01.12 15:23 2011.01.12 15:23:47

Mais MetaTrader 4 a un niveau plus faible de contrôle des changements d'historique. Nous avons interdit l'utilisation de votre propre historique dans MT5 pour des raisons de contrôle total de l'historique (il sera constamment réécrit depuis le serveur).

 
gumgum:

Comment changer l'ordre des indicateurs sans les supprimer du graphique ?

C'est une question que je me suis posée de nombreuses fois. ....
 

J'essaie de comprendre pourquoiArrayIsSeries(High) est toujours faux.


//--- Пример использования (скрипт выводит три последних High текущего графика):

double High[];
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
   Print("ArrayIsSeries(High) ",ArrayIsSeries(High));

   CiHigh z;

   int count=3;
   if(z.Create(_Symbol,_Period)==true)
     {
      if(z.GetData(0,count,High)==count)
        {
         for(int i=0; i<count; i++) Print(i,"=",High[i]);
         Print("ArraySetAsSeries(High,true) ",ArraySetAsSeries(High,true));
         Print("ArrayIsSeries(High) true = ",ArrayIsSeries(High));
         for(int i=0; i<count; i++) Print(i,"=",High[i]);
         Print("ArraySetAsSeries(High,false) ",ArraySetAsSeries(High,false));
         Print("ArrayIsSeries(High) false = ",ArrayIsSeries(High));
         for(int i=0; i<count; i++) Print(i,"=",High[i]);
        }
      else
         Print("Не удалось получить ",count," данных таймсерии.");
     }
   else Print("Ошибка создания таймсерии.");
   Print("ArrayIsSeries(High) ",ArrayIsSeries(High));
   Print("GetLastError() ",GetLastError());
  }
BoraBo:

J'essaie de comprendre pourquoi ArrayIsSeries(High) est toujours faux.

écrire au service d'assistance

je l'ai écrit moi-même

 
AlexSTAL:


il l'a écrit lui-même

:) Et moi.
 
Trolls:
J'utilise votre serveur. Toujours pas mis à jour est 375 build (voir image page précédente). Et déjà la deuxième mise à jour est sortie. Veuillez créer un élément de menu forçant la vérification de la nouvelle version et la mise à jour.

Les journaux du terminal indiquent-ils que des mises à jour ont été téléchargées ?

Cela ressemble généralement à quelque chose comme ceci

2011.01.19 09:26:45     LiveUpdate      new terminal 5.00 build 381 (IDE: 381, MQL: 381, Tester: 381) is available
...
2011.01.19 09:27:03     LiveUpdate      'mt5clw' downloaded (4832 kb)
2011.01.19 09:27:06     LiveUpdate      'mt5clwide' downloaded (1018 kb)
2011.01.19 09:27:10     LiveUpdate      'mt5clwmql' downloaded (1354 kb)
2011.01.19 09:27:23     LiveUpdate      'mt5clwtst' downloaded (3814 kb)
2011.01.19 09:27:23     LiveUpdate      downloaded successfully
...
 
BoraBo:
:) Moi aussi.
Vous êtes tellement lents :) Les chutes ne sont pas fausses, mais tout fonctionne. Vous cherchez au mauvais endroit. )))) Il y a une fonction correcte.
