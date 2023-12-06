Erreurs, bugs, questions - page 267
ce qui est la mise à jour automatique disponible via le système LiveUpdate.
comment le faire fonctionner
le terminal ne peut pas mettre à jour
Win 7 - 32 le terminal est lancé par la commande "D:\MetaTrader 5\terminal.exe" /portable
S.I. Dois-je le réinstaller à chaque fois ?
dans le panier d'achat de Windows, ils sont (s'il n'est pas désactivé)
Tout dépend du courtier. Si vous avez un compte chez MetaQuotes, le terminal se mettra à jour après un certain temps. Si le compte n'est pas chez MetaQuotes, tout dépend de la rapidité avec laquelle le personnel du courtier réagit.
Ce n'est même pas le problème. La mise à jour semble avoir été publiée, mais son téléchargement installe la build 375, bien que le fichier indique qu'il s'agit de la build 373, et qu'elle est censée être la 381.
En général, le jeu de mots est un véritable gâchis.
Pas de choses drôles.
Ce fichier https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe est un installateur web. C'est sa version 373, ça pourrait être 313.
Le fait qu'il installe 375 est probablement dû au fait que tous les serveurs n'ont pas encore été mis à jour...
Qu'est-ce que la mise à jour automatique disponible par le système LiveUpdate.
Il n'est pas nécessaire de procéder à une réinstallation - attendez simplement que le terminal vous invite à vous mettre à jour.
Les premières mises à jour sont effectuées sur le serveur de MetaQuotes-Demo, et après un ou deux jours sur les serveurs des courtiers.
En outre, les serveurs proxy régulent la vitesse des mises à jour, de sorte qu'elles n'affectent pas les performances de l'ensemble du réseau. C'est pourquoi les mises à jour ne sont pas proposées à tous les terminaux en même temps lorsque la nouvelle version est publiée.
Le fait est que nous utilisons un installateur web non modifiable (300kb), qui télécharge réellement les composants fonctionnels via notre CDN, qui est lui-même synchronisé plusieurs fois par jour.
Nous annonçons les nouvelles versions, afin que les utilisateurs soient informés à l'avance de la sortie de la version, même s'ils ne sont pas encore au courant des mises à jour.
Merci, tout s'explique maintenant. (Il faut juste être dans le rouleau compresseur) ;)
Mais ce serait bien d'avoir un bouton "Vérifier la mise à jour". (Comme d'habitude dans tous les programmes).
Il n'y aurait aucune question à poser et ce serait beaucoup plus pratique. (Aide, À propos..., à côté du bouton "Fermer","LiveUpdate")
Sur la nouvelle version, le compilateur a commencé à donner l'avertissement "expression is always false".
le compilateur génère l'avertissement "expression is always false". Nous parlons de l'expression j<HonduraRW
Quelle est la particularité de comparer ici des variables de types différents ?
Je voudrais pouvoir travailler dans MT5 avec "archive des cotations" comme dans mt4, pas moyen du tout. Faites-le s'il vous plaît.