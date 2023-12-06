Erreurs, bugs, questions - page 261
J'ai demandé une fois sur un forum (il y a longtemps, lorsque MT5 était très rudimentaire) s'il était possible d'ouvrir deux graphiques d'horizons temporels différents dans une seule fenêtre. Quelqu'un a répondu que c'était possible. J'ai installé MT5 maintenant et je ne vois pas une telle option. Quelqu'un peut-il le confirmer et si oui, comment faire ?
Merci !
Si cela est possible, alors l'un des graphiques devra être dessiné par un indicateur spécialisé dans une zone séparée.
Je ne pense pas qu'il y ait d'autre option (je ne peux pas en être sûr), bien que vous deviez préciser ce que vous entendez par "graphique".
Il était également possible de dessiner par indicateur dans MT4. Graphique - dans l'onglet EURUSD pour ouvrir deux graphiques indépendants, disons M30 et H4.
Insertion d'objets-Graphique Objets-Graphique
Seulement comme ça...
Juste ce dont j'ai besoin ! Merci beaucoup !
Il y a aussi le conseiller expert ChartInChart par défaut qui dessine ceci
Merci !
Faites-vous référence aux chiffres de l'échelle des prix des symboles contenant des yens ? Si c'est le cas, il s'agit probablement de formater la valeur fractionnelle du prix pour l'afficher sur l'échelle, quelque chose comme %10.{SYMBOL_DIGITS}f.
Je pense que les développeurs n'ont pas jugé nécessaire d'ajouter une vérification supplémentaire pour s'assurer que la valeur est un nombre entier.
Il s'agit plutôt de chiffres ronds sur l'échelle des prix, c'est-à-dire 1,3100 euro, 1,3200, etc., et non de chiffres entiers. Ils ont disparu et il y a sûrement un point ici).
Si je me souviens bien, c'est lié à un certain algorithme pour dessiner la grille.
Ce faisant, vous devez obtenir des cellules d'une certaine taille (la question a été discutée plus en détail ici ou sur un forum voisin).