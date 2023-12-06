Erreurs, bugs, questions - page 258

Construire 375. Messieurs les développeurs :

1) Allez-vous un jour rétablir la désactivation optionnelle de la visualisation lors des tests ?

Je veux dire que beaucoup de personnes l'ont déjà demandé... il faut vraiment prendre le temps de fermer ces fenêtres ! !!

2) veuillez ramener dans le testeur sur le processus d'optimisation les informations sur le temps déjà passé et la prévision du temps restant.

 

1) faire la visualisation plus tard

2) minimisez la fenêtre de test en double-cliquant et voyez

 
Renat:

1) la visualisation sera faite plus tard

2) minimisez la fenêtre de test en double-cliquant et vous verrez



Je ne comprends pas le deuxième point. La fenêtre du testeur de stratégie ne comporte qu'un bouton "Fermer". a cliqué partout.

l'onglet Paramètres affiche le processus avec le nombre de passages, mais pas le temps. Et dans MT4, c'était

 
Voodoo_King:

Je ne comprends pas le deuxième point. La fenêtre du testeur de stratégie ne comporte qu'un bouton "Fermer". J'ai cliqué partout.

L'onglet Paramètres affiche le processus avec le nombre de passages, mais pas de temps....

Lorsque letesteur de stratégie est en cours d'exécution, double-cliquez sur le nom de la fenêtre"Testeur de stratégie" ou sur l'espace vide à côté des onglets.
 
Yedelkin:
Lorsque le testeur est en cours d'exécution, cliquez sur le nom de la fenêtre "Strategy Tester" ou sur l'espace vide à côté des onglets.
cool, ça a marché :) mais je ne comprends pas pourquoi c'est caché comme ça ?

Je pense qu'il est logique de remettre les informations sur l'heure là où elles étaient auparavant.

Je ne travaille jamais avec une fenêtre réduite. De plus, quand vous appliquez la minimisation,
la fenêtre Strategy Tester oublie sa configuration précédente (taille, emplacement).

 

Aidez-moi. J'ai écrit un simple indirect pour le vérifier. Je n'arrive pas à retourner le tableau correctement. C'est la photo de la fin.



#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   1
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1 Lime

input string             Symbol1="GBPCHF";                  // Символ №1
input datetime           DateStart=D'01.01.2011 00:00:00';  // Стартовая дата

                                                            //input bool               IsStdDev=true;                     // Включение StdDev
input int                ExtStdDevPeriod=20;                // Период 
input ENUM_MA_METHOD     ExtStdDevMAMethod=MODE_SMA;        // Метод МА
input ENUM_APPLIED_PRICE ExtStdDevAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // Тип цены
input int                ExtStdDevShift=0;                  // Смещение в будущее

double Sum0Buffer[];
double ExtStdDev1Buffer[];

int    StdDev1Handle=INVALID_HANDLE;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,Sum0Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,ExtStdDev1Buffer,INDICATOR_CALCULATIONS);

   ArrayInitialize(Sum0Buffer,0.0);
   ArrayInitialize(ExtStdDev1Buffer,0.0);

   StdDev1Handle=iStdDev(Symbol1,0,ExtStdDevPeriod,ExtStdDevShift,ExtStdDevMAMethod,ExtStdDevAppliedPrice);
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   if(StdDev1Handle==INVALID_HANDLE || StdDev1Handle==0)
     {
      StdDev1Handle=iStdDev(Symbol1,0,ExtStdDevPeriod,ExtStdDevShift,ExtStdDevMAMethod,ExtStdDevAppliedPrice);
      return(rates_total);
     }

   int Copy=CopyBuffer(StdDev1Handle,0,DateStart,TimeCurrent(),ExtStdDev1Buffer);
   if(Copy<=0)return(rates_total);

//ArraySetAsSeries(ExtStdDev1Buffer,true);
ArraySetAsSeries(Sum0Buffer,true);

   for(int i=Copy-1; i>=0; i--)
     {
      Sum0Buffer[i]=ExtStdDev1Buffer[i];
     }
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
sergey1294:

Aidez-moi. J'ai écrit un simple indirect pour le vérifier. Je n'arrive pas à retourner le tableau correctement. C'est la photo de la fin.

Essayez ces changements.

#property indicator_buffers 1

   // SetIndexBuffer(1,ExtStdDev1Buffer,INDICATOR_CALCULATIONS);

   ArraySetAsSeries(ExtStdDev1Buffer,true);
   ArraySetAsSeries(Sum0Buffer,true);
 
alexvd:

Essayez ce genre de changement.

Merci pour toute votre aide. Tout fonctionne maintenant.
 

Je me suis toujours demandé pourquoi l'échelle des prix (graphiques) n'indique pas 100, 200, etc. car c'est pratique et familier.

 
Makser:

Je me suis toujours demandé pourquoi l'échelle des prix (graphiques) n'indique pas 100, 200, etc. car c'est pratique et familier.

Je me suis toujours demandé pourquoi l'échelle des prix (graphiques) n'indique pas 100, 200, etc. C'est tellement pratique et familier.
