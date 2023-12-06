Erreurs, bugs, questions - page 258
Construire 375. Messieurs les développeurs :
1) Allez-vous un jour rétablir la désactivation optionnelle de la visualisation lors des tests ?
Je veux dire que beaucoup de personnes l'ont déjà demandé... il faut vraiment prendre le temps de fermer ces fenêtres ! !!
2) veuillez ramener dans le testeur sur le processus d'optimisation les informations sur le temps déjà passé et la prévision du temps restant.
Je ne comprends pas le deuxième point. La fenêtre du testeur de stratégie ne comporte qu'un bouton "Fermer". a cliqué partout.
l'onglet Paramètres affiche le processus avec le nombre de passages, mais pas le temps. Et dans MT4, c'était
Lorsque le testeur est en cours d'exécution, cliquez sur le nom de la fenêtre "Strategy Tester" ou sur l'espace vide à côté des onglets.
Je pense qu'il est logique de remettre les informations sur l'heure là où elles étaient auparavant.
Je ne travaille jamais avec une fenêtre réduite. De plus, quand vous appliquez la minimisation,
la fenêtre Strategy Tester oublie sa configuration précédente (taille, emplacement).
Aidez-moi. J'ai écrit un simple indirect pour le vérifier. Je n'arrive pas à retourner le tableau correctement. C'est la photo de la fin.
Essayez ces changements.
Essayez ce genre de changement.
Je me suis toujours demandé pourquoi l'échelle des prix (graphiques) n'indique pas 100, 200, etc. car c'est pratique et familier.
