Erreurs, bugs, questions - page 127

Nouveau commentaire
 
xeon:
Le compilateur ne détecte pas l'absence du deuxième signe égal comme une erreur.

Ce n'est pas nécessaire, votre code ne contient pas d'erreur.

int a = 0;
if(a=1){Print("TEST");}

et il est identique à ce code.

int a = 0;
a=1;
if(a){Print("TEST");}
 
xeon:
Le compilateur ne détecte pas l'absence d'un deuxième signe égal comme une erreur. 
for(int i=0;i<total_deal;i++)
        {
         //--- try to get deals ticket
         if(ticket=HistoryDealGetTicket(i)) // Предупреждение к этой строке
           {
            Deal.Ticket(ticket);

Mais il donne un avertissement, au moins pour mon code comme ceci :

DealInfo.mqh' DealInfo.mqh 1 1
l'expression n'est pas booléenne Shou History.mq5 60 19
0 erreur(s), 1 avertissement(s) 1 1
 
Urain:

Ce n'est pas nécessaire, votre code ne contient pas d'erreur.

et c'est identique à ce code.


Et en vain, par exemple, le studio détecte ce code comme une erreur.

De plus, il semblerait que ce code

int a = 0;
a=1;
if(a){Print("TEST");}

est identique à celui-ci :

int a = 19;
if(a=14){Print("TEST");}

Disons que 0 = faux, 1 = vrai, alors à quoi correspondent les autres chiffres ? 2,3,4, ...... :-)

À mon avis, cette approche ne mène à rien de bon et n'ajoute qu'une possibilité inutile de chercher l'erreur.

 
xeon:

À mon avis, cette approche n'apporte rien de bon, elle ne fait qu'ajouter une occasion supplémentaire d'afficher l'erreur.

La raison de l'ajout d'une valeur non booléenne est que l'utilisateur peut voir ce qu'il fait.

 

Si je sauvegarde le jeu dans le terminal (sur la carte) et que je l'ouvre ensuite dans le testeur ou le terminal, tout va bien. Mais si je l'enregistre dans le testeur et que je l'ouvre ensuite dans le terminal, toutes les valeurs des variables de type non string s'affichent en abracadabra. Si je clique sur OK, lorsque j'ouvre à nouveau la fenêtre des paramètres, tout se passe bien, tous les paramètres sont remplacés par les nouveaux correctement, sauf les paramètres booléens. TOUT ce qui était troue devient falsa... Dans le testeur, le jeu sauvegardé depuis le testeur s'ouvre correctement.

 

Désolé pour le dérangement, le bug dont j'ai parlé plus tôt n'a toujours pas été corrigé. Lors de l'exécution de l'indicateur donné dans la description de la fonction CopySpread , l'historique des écarts est dessiné avec un trou. Le trou couvre toujours la période allant du début du terminal au début de l'indicateur. Il semble que les spreads provenant du serveur à chaque nouveau tick ne soient pas enregistrés dans l'historique des spreads.Merci !

 

Je reçois des avertissements du compilateur :

Conversion implicite enum
perte éventuelle de données due à la conversion de type

lorsque vous utilisez cette chaîne :

ENUM_POSITION_TYPE posType=PositionGetInteger(POSITION_TYPE);

Qu'est-ce qui ne va pas ici ?

J'ai trouvé : vous devez utiliser de longues

long posType=PositionGetInteger(POSITION_TYPE);

Puis une autre question. Cette construction fonctionnera-t-elle correctement

if(posType==POSITION_TYPE_BUY)

lorsque posType est défini comme long ?

  
ENUM_POSITION_TYPE posType=(ENUM_POSITION_TYPE)PositionGetInteger(POSITION_TYPE);
 
gpwr:

Je reçois des avertissements du compilateur :

Conversion implicite enum
perte éventuelle de données due à la conversion de type

lorsque vous utilisez cette chaîne :

Qu'est-ce qui ne va pas ici ?

J'ai trouvé : vous devez utiliser de longues

Puis une autre question. Cette construction fonctionnera-t-elle correctement

lorsque posType est défini comme long ?

fonctionnera, c'est un avertissement de conversion de type, vous pouvez l'ignorer.
 
AlexinSergey:

Désolé pour le dérangement, le bug dont j'ai parlé plus tôt n'a toujours pas été corrigé. Lors de l'exécution de l'indicateur donné dans la description de la fonction CopySpread , l'historique des écarts est dessiné avec un trou. Le trou couvre toujours la période allant du début du terminal au début de l'indicateur. Il semble que les spreads provenant du serveur à chaque nouveau tick ne soient pas enregistrés dans l'historique des spreads.Merci !

Merci, nous allons nous occuper de l'exemple.
1...120121122123124125126127128129130131132133134...3184
Nouveau commentaire