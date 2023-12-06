Erreurs, bugs, questions - page 256
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Veuillez me dire comment déclarer un tableau dynamique à deux dimensions. L'aide ne contient qu'un exemple avec une seule dimension dynamique :
double matrix[][10][20] ;// tableau dynamique en 3 dimensions
ArrayResize(matrix,5) ;// définit la taille de la première dimension
Et la déclaration :
double matrice[][];
ne fonctionne pas, le compilateur écrit : ']'. - valeur d'index invalide
Au secours, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il n'aime pas... il n'arrête pas d'écrire 10016 (comme si un stop loss n'était pas réglé correctement) Merci.
Aide, je ne peux pas comprendre ce qu'il n'aime pas ... écrit tout le temps 10016 (comme la perte d'arrêt n'est pas correctement mis) Je vous remercie
Tout d'abord, vous avez mal écrit cette fonction.
Ça devrait être comme ça. Je ne peux pas vous parler de l'erreur d'arrêt.
Veuillez me dire comment déclarer un tableau dynamique à deux dimensions. L'aide ne contient qu'un exemple avec une seule dimension dynamique :
double matrix[][10][20] ;// tableau dynamique à 3 dimensions
ArrayResize(matrix,5) ;// définit la taille de la première dimension
Et la déclaration :
double matrice[][];
ne fonctionne pas, le compilateur écrit : ']'. - valeur d'index invalide
Dans MQL5, il n'existe qu'une seule dimension dynamique.
Pour utiliser plus d'une dimension, vous pouvez utiliser des structures
Il n'existe qu'une seule dimension dynamique dans MQL5.
pour en utiliser plusieurs, vous pouvez utiliser des structures
J'aurais dû aller sur un forum voisin, mais il y a un problème avec les photos (ça n'a pas marché pour les télécharger)... :(
Aux développeurs.
Extrait du rapport MT4 229. C'est un bug ou quoi ?
J'aurais dû aller sur un forum voisin, mais il y a un problème avec les cortinas (ça n'a pas marché de les télécharger)... :(
Le tableau, tel que je le comprends, est donné.
Besoin de la version du navigateur.
Une image, telle que je la comprends, est donnée.
J'ai besoin de la version du navigateur.
J'ai essayé de mettre l'image au format Png et Gif (j'ai aussi essayé de la mettre au format Jpg, en utilisant le service de radikal.ru).
Navigateur Firefox 3.6.13.
PS
J'ai essayé de le mettre dans ce fil - Nouvelle version de MetaTrader 4 Client Terminal build 228
Ce qui est étrange, c'est que Png semble y être présent.
Les développeurs.
Extrait du rapport MT4 229. C'est un bug ou quoi ?
Ça ne semble pas être le cas.
Il s'avère qu'il n'y a eu que deux transactions perdantes (sur 45), et les deux étaient des achats.
Peut-être que je cherche au mauvais endroit ?
J'ai essayé de mettre l'image au format Png et Gif (j'ai aussi essayé de la mettre au format Jpg, en utilisant radikal.ru).
Navigateur Firefox 3.6.13.
PS
J'ai essayé de l'insérer dans ce fil de discussion - Nouvelle version MetaTrader 4 Client Terminal build 228
Ce qui est étrange, c'est que Png semble y être présent.
Essayez de nettoyer le cache. J'ai essayé différentes options, différents navigateurs - l'ajout a réussi.
Vous collez bien l'image directement dans les commentaires, pas en tant qu'atache ?