Erreurs, bugs, questions - page 259
Modérateurs, une question pour vous.
Je ne peux pas envoyer une demande à Servicedesk.
Et le bouton de fermeture ne fonctionne pas
J'aimerais savoir s'il existe une alternative au script de la boucle infinie en 5, car un tel script est très capricieux, j'aimerais qu'il continue à fonctionner lorsqu'on ouvre à nouveau le terminal ou qu'on change d'horizon temporel ?
Si vous êtes satisfait de la fréquence minimale de 1 seconde, alors OnTimer, autrement
Tant qu' il n'y a pas d' opération de microseconde dans OnTimer.
perte possible de données due à la conversion de type ChartObject.mqh 481 4
perte possible de données due à la conversion de type ChartObject.mqh 867 17
perte possible de données en raison de la conversion de type ChartObjectsTxtControls.mqh 519 4
Bild 375 - les vornings sont apparus dans les bibliothèques standard. Il y en a peut-être d'autres, je ne les ai pas encore vérifiés.
Si vous êtes satisfait d'une fréquence minimale de 1s, alors OnTimer, sinon...
Jusqu'à OnTimer , il n'y a pas d' opération de microseconde.
Pouvez-vous me dire comment savoir si une transaction a été fermée par un stop loss ?
Dans MT5 ce n'est pas le trade qui se ferme sur le stop loss, mais la position, pour l'instant vous ne pouvez le savoir que par le commentaire du trade qui a fermé la position sur le stop loss. Voici un exemple de code.
L'EA a été optimisée sur l'intervalle AB. Ci-dessus, une exécution avec ces paramètres sur l'intervalle AD. Je ne comprends pas ce qui se passe au point C.
Je ne comprends pas que le conseiller expert ne soit pas optimisé pratiquement sur l'intervalle CD. Peut-être qu'il y a un changement dans certaines règles commerciales après 25.10.2010 (point C) ou autre chose ?
Quel est le bénéfice moyen des transactions du conseiller expert ? Quelque chose me dit que c'est moins de 10 pips.
Le problème se situe probablement dans les données historiques - elles sont soit plus peignées (filtrées), soit simplement plus correctes (par exemple, elles contiennent les bons spreads).
Quel est le serveur ?