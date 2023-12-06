Erreurs, bugs, questions - page 255
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Essayez d'utiliser des "profils" - ils offrent des fonctionnalités similaires à celles des tableaux/feuilles.
Après la compilation :
erreur d'optimisation de l'arbre 1 1
La suppression d'un bloc de code, même plus important que celui où les modifications ont été apportées, n'a pas réglé la situation.
L'optimisation peut-elle être désactivée ? Et jusqu'à quelle hauteur cet arbre d'optimisation peut-il "pousser" ?
Comment l'éviter ?
Trois questions se posent :
1) Quelle est l'optimisation dont parle la personne ci-dessus, et affecte-t-elle la vitesse de calcul et la vitesse du programme (création et initialisation des objets) ? Dans Basics 6m, par exemple, il était possible d'activer l'option de compilation "code rapide". Est-ce possible dans MKL5 ?
2) Le respecté Renat a dit que les calculs sont rapides maintenant et que le dll n'est pas nécessaire. Quelqu'un a-t-il comparé la vitesse avec la dll C++ - quelle est la différence ? La question n'est pas oiseuse, car le premier bloc de mon TS est calculé pour plusieurs heures, et je voulais avoir le temps de calculer en temps réel entre les apparitions de 2 chandeliers. Cela vaut-il la peine de transférer les calculs dans une dll ?
3) Comment pouvez-vous accélérer le programme ?
Je serais reconnaissant à tous ceux qui ont répondu. Joyeux Noël et bonne année !
erreur d'optimisation de l'arbre ?
J'ai utilisé cette méthode pour gérer les propriétés des objets graphiques en raison de l'impossibilité de modifier les valeurs des paramètres d'entrée de l'indicateur.
P.S.
J'ai commenté presque tout le code dans certaines parties. Et ce n'est que lorsqu'il ne me restait que quelques lignes que la compilation a réussi.
J'ai ensuite supprimé TOUS les commentaires et tout a continué à fonctionner.
Alors, qu'est-ce que c'était ?
Merci. La seule chose est que c'est dommage que vous ne puissiez pas mettre un bouton de gestion de profil sur le panneau, ce serait génial.
Regardez la commande pour changer de profil dans la barre d'état :
J'ai vu de telles erreurs très souvent sur mt5 il y a un an et demi, je n'ai rien dit car il est impossible de ne pas les remarquer. Il semble avoir été corrigé.
D'ailleurs, j'ai vu de telles erreurs dans mt4 très souvent.
Maintenant, je vois à nouveau la même erreur. Encore une fois, l'historique est téléchargé avec des erreurs. Cela fait un certain temps déjà que j'utilise cette erreur, mais je n'ai plus jamais vu de telles erreurs.
Une erreur très fréquente mérite un bouton séparé.
Après la compilation :
erreur d'optimisation de l'arbre 1 1
La suppression d'un bloc de code, même plus important que celui où les modifications ont été apportées, n'a pas réglé la situation.
L'optimisation peut-elle être désactivée ? Et jusqu'à quelle hauteur cet arbre d'optimisation peut-il "pousser" ?
Comment l'éviter ?
Créez une demande au service d'assistance et apportez le code source, rapportez la construction du terminal et le débit binaire.
Il est fort probable que l'erreur soit de notre côté, mais nous avons besoin du code source pour la reproduire et la corriger.
Bonjour, j'ai besoin d'un peu d'aide pour un débutant.
// suppression des étagères
void deleteAllOrder()
{
for(int i = 0 ; i < OrdersTotal();i++)
{
order_ticket = OrderGetTicket(i) ;
HistorySelect(0,TimeCurrent()) ;
MqlTradeResult résultat ;
Demande MqlTradeRequest ;
request.order = order_ticket ;
request.action = TRADE_ACTION_REMOVE;
OrdreEnvoi(demande,résultat) ;
Comment corriger le code qui ne supprime pas tous les ordres en attente mais seulement les ordres en attente pour un symbole sélectionné. Je ne peux pas l'avoir en ce moment.
Bonjour, j'ai besoin d'un peu d'aide pour un débutant.
// supprimer les ordres en attente
Comment puis-je modifier le code pour supprimer tous les ordres en attente mais seulement les ordres pour un symbole sélectionné. Je ne peux pas le trouver maintenant.