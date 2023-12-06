Erreurs, bugs, questions - page 106
C'est probablement pour les symboles qui ne sont pas dans MarketWatch, comme il est dit pour SymbolName:Sortez le nom du symbole pour lequel vous obtenez un résultat inattendu et comparez avec la liste dans MarketWatch.
...il n'est pas mentionné dans l'aide, que pour le bon fonctionnement de cette fonction, il est nécessaire que l'outil soit présent dans la fenêtre MarketWatch.
L'aide doit vraiment être dotée d'exemples normaux et de goulots d'étranglement.
PS
En outre, il arrive souvent qu'après avoir apporté des modifications au langage, certaines EA de la base cessent de fonctionner (ou génèrent des erreurs de compilation).
Remarqué aujourd'hui...MT5(access.metatrader5.com:443)
EURJPY, Quotidien :
Par exemple GBPJPY, Daily : Tout va bien ici.
Et voici une capture d'écran de l'EURJPY, quotidienne d'un MT4 DC :
La différence est visible à l'œil nu....
Comment peut-on y remédier ?
Pour les symboles qui ne sont pas présents dans MarketWatch, SymbolInfoTick() renvoie une erreur ERR_MARKET_SELECT_ERROR "Symbol not selected in MarketWatch" (code 4302). Seuls l'EURUSD et le GBPUSD sont sélectionnés dans MarketWatch. Une exécution élémentaire montre que SymbolInfoTick() renvoie une erreur ERR_MARKET_SELECT_ERRORpour les symboles non sélectionnés :
À propos, le dernier bloc de données dans le journal de sergey1294 est différent des autres : premièrement, SymbolInfoTick() renvoie le même code d'erreur cette fois-ci, et deuxièmement, - ne pensez-vous pas que l'instrument, la devise de base et la devise de marge ont des noms étranges dans ce bloc de données ?
Est-ce un bug ? Avez-vous remarqué cette bizarrerie ?
Quant au dernier bloc de données, c'est juste que la boucle de force brute a un peu dérapé et que dans la dernière requête de données, elle a accédé à un symbole inexistant, de sorte que tous les champs, à l'exception de la monnaie de dépôt, sont vides.
Comment ça se fait ? Je veux dire que le journal ne provient pas de la version du code qui a été donnée ?
A en juger par le code, tout va bien ici.
Ou bien SymbolsTotal() renvoie une valeur, mais pendant l'exécution du script, quelque part au milieu du cycle, par un terrible accident, le courtier, définissant la partie serveur, a retiré un symbole de la liste des symboles disponibles, et SymbolsTotal() - si le script le demandait - renverrait une nouvelle valeur, un de moins, mais, puisque la condition de fin de boucle était basée sur l'ancienne valeur stockée dans la variable Total, alors les fonctions correspondantes à la dernière itération, lorsqu'elles accèdent au symbole maintenant inexistant, renvoient des lignes vides ? :)
Jusqu'à présent, seul ce scénario s'est présenté pour que cela se produise. :)
... Puis la valeur calculée est explicitement convertie en ulong. Exactement à ulong, car il y a une garantie que la valeur à caster est non-négative.
Lors du passage à un type entier, la partie fractionnaire du type réel est rejetée. Ce n'est pas l'arrondi à l'unité la plus proche, mais précisément la mise au rebut de la partie fractionnaire qui garantit la non-augmentation de la valeur maximale du lot, ce que permet la marge libre. C'est exactement ce dont nous avons besoin.
Les développeurs.
Comment faire pour que les paramètres apparaissent dans les scripts (je suis trop paresseux pour modifier constamment le code pour de nouvelles conditions)... ?
Les développeurs.
#property script_show_inputs