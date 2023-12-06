Erreurs, bugs, questions - page 205
Peut-être qu'ils le font, je n'ai pas vérifié. Je suis nouveau sur MT5 et ayant vu une image similaire de conversion d'un timeframe à un autre, j'ai décidé qu'il s'agissait d'un bug (c'est pourquoi j'ai écrit dans ce fil de discussion), convaincu que toutes ces années sont constituées de barres de minutes, comme il s'est avéré que ce n'est pas vrai, maintenant je vais vérifier d'autres serveurs, y compris metaquotes ...
IgorM sergey1294
Merci.
Il serait préférable d'intervertir l'offre et la demande.
Bien sûr, cela n'affecte rien, mais visuellement, cela fait mal à l'œil. Il faut cinq secondes pour déplacer les cases à cocher dans la prochaine version.
S'ils économisent sur le trafic, il faut y penser...
Je pense que les développeurs ont quelque chose à penser : si chaque société de courtage dispose de centaines d'instruments avec un historique complet pour chaque instrument, vous obtenez des gigaoctets de trafic gaspillé, si l'utilisateur a besoin d'un instrument et d'une année. D'après ce que je comprends, cela coûte plusieurs lignes de code...
Les serveurs MetaTrader 5 n'ont aucun problème de charge (ni au niveau du processeur, ni au niveau du réseau) lié au téléchargement d'énormes quantités de données.
L'ensemble du système est conçu pour distribuer toutes les données - tant l'historique des transactions que celui des graphiques - de la manière la plus efficace et la plus rentable possible. En fait, toutes les restrictions sur la profondeur des données sont supprimées.L'architecture en cluster de la plateforme MetaTrader 5 permet une augmentation linéaire de la capacité à mesure que la charge augmente.
Les serveurs MetaTrader 5 n'ont aucun problème de charge (ni au niveau du processeur, ni au niveau du réseau) lié au téléchargement d'énormes quantités de données.