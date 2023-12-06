Erreurs, bugs, questions - page 207
J'ouvre le testeur. Je sélectionne EURJPY (il n'a pas été téléchargé à l'étape précédente).
Par conséquent, avant le début des tests, l'historique complet du symbole est téléchargé :
Contenu du dossier C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\EURJPY
25.11.2010 21:12 <DIR> .
25.11.2010 21:12 <DIR> .
25.11.2010 21:12 13 489 539 1999.hcc
25.11.2010 21:12 7 068 021 2000.hcc
25.11.2010 21:12 16 076 328 2001.hcc
25.11.2010 21:12 16 465 488 2002.hcc
25.11.2010 21:12 16 508 013 2003.hcc
25.11.2010 21:12 16 316 683 2004.hcc
25.11.2010 21:12 15 610 929 2005.hcc
25.11.2010 21:12 15 108 630 2006.hcc
25.11.2010 21:12 15 275 940 2007.hcc
25.11.2010 21:12 16 394 563 2008.hcc
25.11.2010 21:12 16 625 128 2009.hcc
25.11.2010 21:12 15 074 126 2010.hcc
25.11.2010 21:12 <DIR> cache
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
13 fichiers 180 013 820 octets
Au total 125Mb de trafic et 35 mins à attendre la fin du téléchargement (je suis content que ce ne soit pas du GPRS) + 1.2Gb d'espace disque (au lieu de 80Mb). A dépensé 120Mb de trafic supplémentaire et 30 minutes (90%).
Veuillez écrire à servicedesk avec tous les bugs décrits ici.
Au fait, faites attention :
25.11.2010 21:12 13 489 539 1999
25.11.2010 21:12 7 068 021 2000.hcc !
25.11.2010 21:12 16 076 328 2001.hcc
25.11.2010 21:12 16 465 488 2002.hcc
25.11.2010 21:12 16 508 013 2003.hcc
25.11.2010 21:12 16 316 683 2004.hcc
25.11.2010 21:12 15 610 929 2005.hcc
25.11.2010 21:12 15 108 630 2006.hcc
25.11.2010 21:12 15 275 940 2007.hcc
25.11.2010 21:12 16 394 563 2008.hcc
25.11.2010 21:12 16 625 128 2009.hcc
25.11.2010 21:12 15 074 126 2010.hcc
Il y a un soupçon que l'historique EURJPY pour l'année 2000 est incorrect. Mais cela dépend d'Alpari ;)
L'historique est chargé correctement - il y a donc eu une demande pour l'année 2004. Et lorsque l'utilisation du testeur est inconditionnellement et correctement téléchargé tout l'historique jusqu'à la profondeur maximale - c'est une décision absolument correcte et éclairée. Il suffit de regarder les exclamations "incompréhensibles" des utilisateurs de MT4 pour comprendre - si nous ne prenons pas soin de l'historique, les utilisateurs ne seront même pas capables de contrôler l'historique.
Et je te parle de ça
Juste au-dessus, vous avez écrit :
C'était peut-être l'intention, mais... Faire une expérience sur le terrain (build 358).
Je supprime tous les symboles du dossier "C:³Program Files³MetaTrader 5³Bases³Alpari-Demo³history".
Je me connecte à Alpari-Demo (le terminal a 5 graphiques ouverts : EURUSD H1, EURCHF H1, USDJPY H1, GPBUSD H1+M1).
Quelques minutes plus tard, je vois l'image (l'historique est toujours en cours de téléchargement) :>
Quelque chose dans vos affirmations ne correspond pas à la réalité (même si certaines d'entre elles y correspondent).
1. le testeur de stratégie
Lors d'un test dans le testeur, seule une paire spécifiée dans les paramètres du testeur est téléchargée. Dans le cas de l'optimisation de tous les symboles, chaque symbole est chargé séquentiellement.
Si le conseiller expert est multidevise, les autres symboles doivent être chargés indépendamment.
L'idée est la suivante
а. Le testeur dispose de son propre aperçu du marché, dans lequel, initialement, seule la paire spécifiée dans les paramètres du testeur est définie.
б. Si nécessaire, d'autres paires peuvent être ajoutées à l'aperçu du marché du testeur à partir d'un EA, en utilisant Select.
в. Le testeur de stratégie synchronise les données avec le terminal, qui les synchronise à son tour avec le serveur de négociation (où le compte est ouvert).
Dans ce cas, l'historique de toute la période de test est chargé + un certain nombre d'informations antérieures à la date du test (si je ne me trompe pas, 1 an).
в. Si le conseiller expert (vous) n'est pas satisfait de la profondeur requise, l'historique doit être chargé indépendamment. Par exemple dans le bloc d'initialisation, après avoir vérifié l'historique et la synchronisation des données.
2. terminal
L'historique est formé de manière similaire (d'après ce que j'ai compris, il est formé par les symboles affichés dans la revue de marché du terminal, en tenant compte des graphiques ouverts). Lorsque vous commencez à travailler avec le terminal, un minimum nécessaire d'historique est formé pour les symboles négociés (je ne me souviens pas du nombre exact de barres, mais il a été mentionné à plusieurs reprises sur le forum).
Si cette profondeur d'historique n'est pas pratique, les données doivent être chargées manuellement. Pour ce faire, passez au mois maximum (une des options recommandées) et utilisez le défilement gauche du graphique pour charger l'historique à la profondeur maximale.
Il est également conseillé de définir le nombre requis de barres sur le graphique dans les paramètres du terminal.
PS
L'historique n'est chargé qu'une seule fois, puis seules les données réelles sont chargées.
Suite de l'article
Une certaine période (définissant la profondeur maximale de test) doit être prescrite dans les paramètres du testeur, sur la base de laquelle le testeur synchronise l'historique avec le terminal.
L'historique n'est téléchargé qu'une seule fois à partir du serveur commercial, dans une archive (le taux de compression garantit une diminution de la taille de 13 fois par rapport à la taille des données originales).
Dans ce cas, si je comprends bien, la taille des fichiers historiques se trouve dans le répertoire du terminal, comme le confirme l'emplacement du répertoire "de travail" - C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\EURJPY
Le testeur a son propre dossier pour ces données - C:\Program Files\MetaTrader 5\tester\Agent(nombre d'agents)\bases\DC ou un autre courtier (serveur)\history\....
Quel est exactement le problème alors ?
Aux développeurs.
Je voudrais réitérer ma demande concernant la coloration des positions SL avec chalut actif(chalut intégré du terminal).
Dans MT4, ces positions étaient colorées en jaune.