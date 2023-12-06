Erreurs, bugs, questions - page 203
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Cela ne me dérange pas beaucoup, mais c'est quand même un bug du forum :
FF 3.6.12, résolution 1024 x 768.
J'ai une question concernant le graphique du testeur qui s'affiche à l'écran après le test.
Est-il possible de modifier la couleur des lignes ou des objets sur le graphique ?
Puis-je ajouter mes propres objets à ce graphique, au moins en utilisant la fonction deinit() ou en cours de test ?
Dans MT4, j'affichais les bénéfices et les profits sur le graphique sous forme de texte et tout le reste était différent.
Et ici ?
Pourquoi dans la liste des objets il n'y a pas de triangles fermés et de tirets de modification, comme c'était le cas dans MT4 ?
Les flèches d'ouverture et de fermeture sont exactement les mêmes et brouillent la perception.
J'ai une question concernant le graphique du testeur qui s'affiche à l'écran après le test.
Utilisez un modèle appelé tester.tpl :
[Pas encore].
J'ai eu raison jusqu'à présent...
Vérifié sur une autre machine - aucun problème. J'ai maintenant vérifié sur celui dont j'ai fait une capture d'écran (le numéro de compte ne correspond pas dans la barre des tâches et la fenêtre du terminal). Build 358, même effet. Au fait, mes problèmes d'affichage de MT5 dans la barre des tâches (parfois aucun, bien qu'il fonctionne) se sont également produits sur la même machine.
PS. Il n'apparaît pas à chaque fois que je change de compte - sur environ deux douzaines, il y a eu deux cas d'incohérence...
J'ai essayé de tester le Conseiller Expert pendant une longue période et j'ai trouvé des choses étranges, j'ai ouvert le graphique sur un graphique minute au début de l'historique et je n'ai rien compris :
J'ai réduit la résolution et j'ai obtenu une image douloureusement familière, lorsque je change de période de M1 à D1, l'image ne change pas.
J'ai essayé de le tester sur une longue période, mais j'y ai trouvé une étrangeté, je l' ai ouvert sur des graphiques d' une minute au début de l'historique et je n'ai rien obtenu :
J'ai réduit la résolution et j'ai obtenu une image douloureusement familière. Lorsque je change de période de M1 à D1, l'image ne change pas.
Merci, je m'y mets, mais ces transitions inattendues me surprennent, peut-être qu'il devrait y avoir des alertes visuelles pour faire comprendre quelle est la période sur le graphique, parce que je me suis habitué à ce que j'ai appuyé sur le bouton du panneau de période du graphique, c'est ce que c'est vraiment....
Utilisez un modèle appelé tester.tpl :
J'ai demandé comment dessiner mes propres objets sur le tableau d'essai ou changer les icônes ou leur couleur. Je connais le tpl depuis longtemps, c'était la même chose dans MT4. Mais au moins, je pouvais définir la couleur des icônes et des triangles de fermeture dans MT4.
J'ai essayé de sortir quelques objets texte et des icônes flèches dans la fonction deinit(), mais ils ne sortent pas, comme s'ils étaient désactivés. C'est pourquoi je voulais que les développeurs expliquent ce problème de sortie des objets sur le graphique du testeur. Mais pour le deuxième jour, il n'y a pas de réponse. Peut-être que j'écris les questions au mauvais endroit ? Et ils ne regardent pas ici ? Lorsque MT4 a été lancé, vous aviez suffisamment de temps pour poser une question et ils y répondaient assez rapidement. Maintenant, soit ils sont prétentieux, soit ils n'ont pas le temps et ne répondent pas. Ou peut-être suis-je au mauvais endroit ou dans le mauvais fil ?
Et là, j'ai essayé d'écrire des objets texte et aucun type de flèche dans la fonction deinit(), et ils n'apparaissent pas, comme s'ils étaient désactivés,
Elle l'est. Les objets ne fonctionnent pas dans le testeur. C'est temporaire, quelque part sur le forum je pense que la réponse était que ce sera fait.