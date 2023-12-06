Erreurs, bugs, questions - page 206
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Ma faute, je voulais dire le Testeur. Il pourrait utiliser ce comportement.
Pourquoi alors les sociétés de courtage compriment les données de l'historique à 1 heure et ensuite aux barres quotidiennes à partir d'août 2010, c'est une anti-publicité pour MT5, cette personne télécharge le client, télécharge l'historique et décide de vérifier la stratégie dans le testeur, et il montre une chose avant août 2010, et après cette période n'a pas changé du tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de trader sur votre MetaTrader. Il faut y réfléchir.
Ce n'est pas un problème de MT5 (ou est-ce que je me trompe) ?
C'est exactement le problème et la tâche d'une maison de courtage ou d'une banque particulière...
La génération d'historique n'est pas un problème de MT5 (ou est-ce que je me trompe) ?
Il s'agit, pour être précis, du problème et de la tâche d'une société de courtage ou d'une banque particulière...
Le téléchargement de l'historique des graphiques est entièrement du ressort du courtier. Nous ne pouvons pas être responsables du volume et de la qualité de l'historique sur les serveurs d'autres personnes.
De notre côté, nous disposons de toutes les fonctionnalités et capacités (jusqu'à une solution à un seul bouton) pour synchroniser l'historique. Tout courtier peut synchroniser son historique à partir de notre serveur de démonstration de manière absolument gratuite et sans frais.
Ma faute, je voulais dire le Testeur. Il pourrait utiliser ce comportement.
Le testeur ne télécharge que son propre symbole et les autres symboles s'ils sont explicitement utilisés dans l'EA.
Si vous utilisez le test des stratégies de trading, il ne devrait pas y avoir de questions sur le trafic. Pour information, dans le trafic du réseau, 10 ans d'historique EURUSD d'une minute prennent 10 à 13 mb. Pendant la transmission, l'historique est compressé à l'aide d'un algorithme spécial avec un taux de compression de 1:13, ce qui est beaucoup plus élevé que la compression ZIP de 1:3 pour les mêmes données. 10 ans de symboles Forex nécessitent environ 130 Mo d'historique compressé pour être téléchargés sur le réseau. La quantité de données téléchargées peut être facilement contrôlée par le compteur de trafic du terminal.
L'historique compressé est décompressé du côté du client pour accélérer l'accès. Ne vous laissez pas intimider par le volume des données déballées - il n'est en aucun cas égal à celui des données transmises sur le réseau.
Je vous ai parlé de Thomas et vous m'avez parlé de Yerema, oui, ce n'est pas un problème de MT5, mais ils ne comprennent pas et décident autrement, parce que le livre dit une chose (un cadre temporel d'une minute - la base pour la formation du reste), mais en réalité il s'avère absurde. C'est ça, je vais me taire, je ne vais pas être ennuyeux... Désolé pour le coup de gueule...
Et je vais vous en parler.
Le téléchargement de l'historique des graphiques est entièrement du ressort du courtier. Nous ne pouvons pas être responsables du volume et de la qualité de l'historique sur les serveurs d'autres personnes.
De notre côté, nous disposons de toutes les fonctionnalités et capacités (jusqu'à une solution à un seul bouton) pour synchroniser l'historique. Tout courtier peut, absolument gratuitement, synchroniser son historique avec notre serveur de démonstration.
Le téléchargement de l'historique des graphiques est entièrement du ressort du courtier. Nous ne pouvons pas être responsables du volume et de la qualité de l'historique sur les serveurs d'autres personnes.
Le testeur ne télécharge que son propre symbole et les autres symboles s'ils sont explicitement utilisés dans l'EA....
Vous avez écrit juste au-dessus :
L'histoire est téléchargée exclusivement à la demande. Si vous n'ouvrez pas de graphiques, l'historique n'est pas téléchargé.
En outre, seule la période requise peut être téléchargée. Si vous travaillez avec le graphique de 2010, seules les données de 2010 seront téléchargées....
Peut-être, c'était prévu comme ça, mais... Je suis en train de réaliser une expérience en grandeur nature (construction 358).
J'ai supprimé tous les symboles du dossier "C:³Program Files³MetaTrader 5³Bases³Alpari-Demo³history".
Je me connecte à Alpari-Demo (le terminal a 5 graphiques ouverts : EURUSD H1, EURCHF H1, USDJPY H1, GPBUSD H1+M1).
Quelques minutes plus tard, je peux voir l'image (l'historique est toujours en cours de téléchargement) :
Contenu du dossier C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> ...
25.11.2010 20:29 <DIR> AUDCAD
25.11.2010 20:29 <DIR> AUDCHF
25.11.2010 20:29 <DIR> AUDJPY
25.11.2010 20:29 <DIR> AUDNZD
25.11.2010 20:29 <DIR> AUDUSD
25.11.2010 20:29 <DIR> EURAUD
25.11.2010 20:29 <DIR> EURGBP
25.11.2010 20:29 <DIR> EURJPY
25.11.2010 20:45 <DIR> EURUSD
25.11.2010 20:29 <DIR> GBPJPY
25.11.2010 20:36 <DIR> GBPUSD
25.11.2010 20:29 <DIR> USDCAD
25.11.2010 20:45 <DIR> USDCHF
25.11.2010 20:35 <DIR> USDJPY
0 fichier 0 octet
Contenu du dossier C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\AUDCAD
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 fichier de 432 octets
Contenu du dossier C:\Program Files\MetaTrader 5/Bases\Alpari-Demo\history\AUDCHF
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 fichier de 432 octets
Contenu du dossier C:\Program Files\MetaTrader 5/Bases\Alpari-Demo\history\AUDJPY
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 fichier de 432 octets
Contenu du dossier C:\Program Files\MetaTrader 5/Bases\Alpari-Demo\history\AUDNZD
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 fichier de 432 octets
Contenu du dossier C:\Program Files\MetaTrader 5/Bases\Alpari-Demo\history\AUDUSD
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 fichier de 432 octets
Contenu du dossier C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\EURAUDUD
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 fichier de 432 octets
Contenu du dossier C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\EURGBP
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 fichier de 432 octets
Contenu du dossier C:\Program Files\MetaTrader 5/Bases\Alpari-Demo\history\EURJPY
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 fichier de 432 octets
Contenu du dossier C:\Program Files\MetaTrader 5/Bases\Alpari-Demo\history\EURUSD
25.11.2010 20:45 <DIR> .
25.11.2010 20:45 <DIR> .
25.11.2010 20:45 744 650 2004.hcc! ?!?
25.11.2010 20:45 27 994 074 2005.hcc ! !??
25.11.2010 20:43 28 467 924 2006.hcc ! !??
25.11.2010 20:41 26 813 976 2007.hcc ! !??
25.11.2010 20:40 31,124,996 2008.hcc ! !??
25.11.2010 20:35 33 082 122 2009.hcc ! !??
25.11.2010 20:45 19 009 829 2010.hcc
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
8 fichiers 174 238 003 octets
Contenu du dossier C:\Program Files\MetaTrader 5/Bases\Alpari-Demo\history\GBPJPY
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 fichier de 432 octets
Contenu du dossier C:\Program Files\MetaTrader 5/Bases\Alpari-Demo\history\GBPUSD
25.11.2010 20:36 <DIR> .
25.11.2010 20:36 <DIR> .
25.11.2010 20:29 11,643,999 1999.hcc ! ?!?
25.11.2010 20:30 14 114 994 2000.hcc
25.11.2010 20:31 15 196 758 2001.hcc
25.11.2010 20:31 15 674 883 2002.hcc
25.11.2010 20:32 16 044 558 2003.hcc
25.11.2010 20:32 15 658 379 2004.hcc
25.11.2010 20:33 14 047 001 2005.hcc
25.11.2010 20:34 14 095 095 2006.hcc
25.11.2010 20:34 13 653 648 2007.hcc
25.11.2010 20:35 14 949 519 2008.hcc
25.11.2010 20:37 16 436 447 2009.hcc
25.11.2010 20:39 15 137 497 2010.hcc
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
13 fichiers 176,653,210 octets
Contenu du dossier C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\USDCAD
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 <DIR> .
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
1 fichier de 432 octets
Contenu du dossier C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\USDCHF
25.11.2010 20:45 <DIR> .
25.11.2010 20:45 <DIR> .
25.11.2010 20:45 9 571 920 2004.hcc ! ?!?
25.11.2010 20:45 29 284 854 2005.hcc
25.11.2010 20:43 27 118 986 2006.hcc
25.11.2010 20:41 25 807 886 2007.hcc
25.11.2010 20:40 30 017 634 2008.hcc
25.11.2010 20:36 40 722 197 2009.hcc
25.11.2010 20:45 19 052 764 2010.hcc
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
8 fichiers 181 576 673 octets
Contenu du dossier C:\Program Files\MetaTrader 5\Bases\Alpari-Demo\history\USDJPY
25.11.2010 20:35 <DIR> .
25.11.2010 20:35 <DIR> .
25.11.2010 20:30 13 321 824 1999.hcc ! ? !?
25.11.2010 20:30 14 870 679 2000.hcc
25.11.2010 20:31 15 988 083 2001.hcc
25.11.2010 20:32 16 183 428 2002.hcc
25.11.2010 20:32 16 278 648 2003.hcc
25.11.2010 20:33 15 826 002 2004.hcc
25.11.2010 20:33 14 135 874 2005.hcc
25.11.2010 20:34 14 415 090 2006.hcc
25.11.2010 20:34 14 566 246 2007.hcc
25.11.2010 20:35 15 742 735 2008.hcc
25.11.2010 20:36 16 502 892 2009.hcc
25.11.2010 20:36 15 130 653 2010.hcc
25.11.2010 20:29 432 ticks.dat
13 fichiers 182 962 586 octets
Total des fichiers :
52 fichiers 715,434,792 octets
44 dossiers 2 857 349 120 octets libres
Vos déclarations ne semblent pas correspondre à la réalité (même certaines d'entre elles).
Quelqu'un de MQ a demandé une capture d'écran (absence de MT5 dans la barre des tâches). Voilà :
Les questions sont les suivantes :
Je soupçonne qu'ils ont essayé d'implémenter le suivi des changements des paramètres d'entrée...
IMHO, il est nécessaire d'appeler la paire OnDeInit - OnInit toujours, que l'utilisateur ait modifié ou non les paramètres d'entrée. La tâche du programmeur est de comprendre cela.
Ou l'utilisateur peut n'appeler aucune de ces fonctions, s'il n'a rien modifié dans les onglets. Ensuite, vous devez suivre qualitativement les changements éventuels.