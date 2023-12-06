Erreurs, bugs, questions - page 201
algorithme génétique fonctionnera-t-il correctement dans le testeur, si tous les paramètres de l'indicateur ont déjà été recherchés dans le conseiller expert lui-même, mais qu'une seule valeur TRIX a été placée dans l'entrée, qui enregistre la variation des paramètres ?
Lors du changement de compte, les informations relatives au compte auquel MT5 est connecté au démarrage sont laissées dans la barre des tâches. Construire 355.
MQL5 : Ajout de méthodes de gestion des indicateurs sur un graphique : ChartIndicatorDelete, ChartIndicatorName, ChartIndicatorsTotal.
Je vais le résumer en quelques mots :
Bonjour !
Peut-on ajouter les cotations de l'indice Dow Jones (DJI) à la plateforme de trading Metatrader 5?
Est-il répété dans la version 358 ?
Je demande la période dans l'indicateur - _Period ou Period() et je les écris dans Comment(). Sur les graphiques de moins de 60 minutes, il affiche tout correctement, mais à partir de 60 minutes, il écrit des absurdités. En particulier, il affiche 16385 sur H1. C'est censé être comme ça ? Alors comment puis-je connaître la période du graphique en minutes ?
Maintenant, contrairement à MT4, Period n'indique pas le nombre de minutes dans une période.
Quant à savoir comment savoir...
PériodeSecondes
Renvoie le nombre de secondes d'une période.
intPeriodSeconds(
ENUM_TIMEFRAMESperiod=PERIOD_CURRENT//la période du graphique
) ;
Paramètres
période=PERIOD_CURRENT
[Si le paramètre n'est pas spécifié, il renvoie le nombre de secondes de la période actuelle de la carte, sur laquelle le programme est en cours d'exécution.
Valeur retournée
Nombre de secondes dans la période spécifiée.
Maintenant, contrairement à MT4, la période ne signifie pas le nombre de secondes dans une période.