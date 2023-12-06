Erreurs, bugs, questions - page 201

Nouveau commentaire
 
Mr.FreeMan:L'

 algorithme génétique fonctionnera-t-il correctement dans le testeur, si tous les paramètres de l'indicateur ont déjà été recherchés dans le conseiller expert lui-même, mais qu'une seule valeur TRIX a été placée dans l'entrée, qui enregistre la variation des paramètres ?
Il le fera, si les valeurs des paramètres d'entrée correspondent sans ambiguïté aux variations calculées cachées.
 

Lors du changement de compte, les informations relatives au compte auquel MT5 est connecté au démarrage sont laissées dans la barre des tâches. Construire 355.

 

MQL5 : Ajout de méthodes de gestion des indicateurs sur un graphique : ChartIndicatorDelete, ChartIndicatorName, ChartIndicatorsTotal.

Je vais le résumer en quelques mots :


 

Bonjour !
Peut-on ajouter les cotations de l'indice Dow Jones (DJI) à la plateforme de trading Metatrader 5?

 
AndrewX2002:

Bonjour !
Peut-on ajouter les cotations de l'indice Dow Jones (DJI) à la plateforme de trading Metatrader 5 ?

Bonjour, seulement si votre courtier l'ajoute, vous ne pouvez pas le faire vous-même.
 
Ashes:

Lors du changement de compte, les informations relatives au compte auquel MT5 est connecté au démarrage sont laissées dans la barre des tâches. Construire 355.

Est-ce que cela se répète dans la version 358 ?
 
alexvd:
Est-il répété dans la version 358 ?
[Pas encore] non.
 

Je demande la période dans l'indicateur - _Period ou Period() et je les écris dans Comment(). Sur les graphiques de moins de 60 minutes, il affiche tout correctement, mais à partir de 60 minutes, il écrit des absurdités. En particulier, il affiche 16385 sur H1. C'est censé être comme ça ? Alors comment puis-je connaître la période du graphique en minutes ?

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков - Документация по MQL5
[Supprimé]  
ANG3110:

Je demande la période dans l'indicateur - _Period ou Period() et je les écris dans Comment(). Sur les graphiques de moins de 60 minutes, il affiche tout correctement, mais à partir de 60 minutes, il écrit des absurdités. En particulier, il affiche 16385 sur H1. C'est censé être comme ça ? Alors comment puis-je connaître la période d'un graphique en minutes ?

Maintenant, contrairement à MT4, Period n'indique pas le nombre de minutes dans une période.

Quant à savoir comment savoir...

PériodeSecondes

Renvoie le nombre de secondes d'une période.

intPeriodSeconds(
ENUM_TIMEFRAMESperiod=PERIOD_CURRENT//la période du graphique
) ;

Paramètres

période=PERIOD_CURRENT

[Si le paramètre n'est pas spécifié, il renvoie le nombre de secondes de la période actuelle de la carte, sur laquelle le programme est en cours d'exécution.

Valeur retournée

Nombre de secondes dans la période spécifiée.

 
Interesting:
Maintenant, contrairement à MT4, la période ne signifie pas le nombre de secondes dans une période.
Il n'a jamais montré le nombre de secondes, même dans MT4 respecté.... Mais les minutes dans MT4 ont montré clairement. Alors que montre _Period sur le graphique H1 ? Cela me semble être un bug sérieux.
1...194195196197198199200201202203204205206207208...3184
Nouveau commentaire