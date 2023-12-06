Erreurs, bugs, questions - page 99
Non.
Si vous avez créé une variable int i ;, pourquoi ne l'avez-vous pas initialisée ? En fait, vous avez vous-même dit "Je ne me soucie pas de ce que contient cette variable" et vous vous êtes retrouvé avec des déchets à l'intérieur.
La méthode correcte est int i=0 ;Oui, c'est vrai - vous pouvez créer de telles variables à l'intérieur d'un bloc.
Veuillez poster un morceau de code dans le servisdesk où cette situation se produit.
Je l'ai affiché en entier (code), (lorsque cette ligne avec ce caractère "&" complètement déclarer une erreur, et si vous supprimez ce caractère de la chaîne complètement, tout fonctionne ... Ou au moins la moitié de la chaîne pour le commentaire alors cela fonctionnera avec ce caractère MAIS !!! La longueur de la chaîne de 159 caractères. Qu'est-ce que c'est alors ????) et essayer de le déclarer sur Windows 7 64 bit (c'est important) parce que l'erreur se produit précisément sur elle, bien qu'avant ce Bild 306 j'ai 15 constructions tout a fonctionné bien, sur 305 - j'ai travaillé avec ce code une semaine sur cette version de Windows tout était bien.
Cela fait deux jours que j'écris au Service Desk et je n'arrive à rien faire...
P/S. Ils m'ont déjà informé qu'ils y travaillent... (via ServiceDesk).
Devis le jeudi de 00:00 à 24:00. Vendredi 00:00 - ~22:45 .
Comment puis-je recevoir ces informations ?
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Retourne "2010.08.17 15:44:31 heure (GBPJPY,H1) 1970.01.01 00:00:00-1970.01.02 00:00:00".
Qu'est-ce que le session_index, // numéro de session, comment connaître ce numéro ?
Voir l'article Limitations et contrôles dans les EA
2010.08.17 17:35:37 time (EURUSD,H1) Lundi : session index=0 start=00:00 finish=23:59:59
2010.08.17 17:34:58 time (EURUSD,H1) Vendredi : session index=0 start=00:00 finish=23:59:59
session_index est toujours zéro
Je ne comprends toujours pas pourquoi l'indice de session !?
En dehors de 0, c'est toujours faux.
Dédié aux développeurs ...
Vous auriez au moins prévenu si vous donniez une opportunité qui, en principe, n'était pas possible auparavant.
J'ai perdu vingt-quatre heures à essayer d'attraper ce bug.
Ne me dites pas que c'est bon. Bien sûr que je le sais, mais j'ai perdu 24 heures juste parce que je suis habitué au fait qu'avec ce...
J'ai l'habitude que le compilateur me donne une erreur.
Il n'y a pas d'erreur. Dans la prochaine mise à jour, il y aura un avertissement indiquant que l'expression n'est pas logique.
Existe-t-il une terminaison forcée de la fonction OnTester()?
ou pourquoi l'historique des transactions avant la fonction personnalisée existe et renvoie zéro après :
Quelles sont les fonctions qui ne fonctionnent pas dans le testeur ?
comment le testeur (pendant l'optimisation) peut-il signaler à l'extérieur que quelque chose ne va pas (impression d'alertes, rien ne fonctionne) ?
Je ne comprends pas, sur ma vie.
Pourquoi : ce n'est pas fini à 24 heures un vendredi.
Ou quoi ?
Et pourquoi session_index++ ; si session_index=1 est déjà faux :