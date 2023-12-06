Erreurs, bugs, questions - page 210

Nouveau commentaire
 
Renat:

Cette fenêtre est informative, non modale et ne bloque pas l'interface graphique.


Lorsqu'elle apparaît, vous pouvez contrôler d'autres fenêtres du programme, invoquer d'autres dialogues (par exemple, le trading), etc.

Bien entendu, cette fenêtre ne bloque en aucune façon le fonctionnement des EA ou des scripts - ils continuent de fonctionner, en utilisant toutes les fonctions du terminal.

Oui, mais ensuite j'obtiens une autre fenêtre "Allow next program to make changes on this computer". Cela fonctionne-t-il aussi dans ce cas ou non ?
 
Cette fenêtre apparaît-elle après avoir appuyé sur l'un des boutons de la fenêtre ou automatiquement dès que la fenêtre d'information apparaît ?
Les modifications ne sont apportées au système qu'après avoir appuyé sur le bouton de confirmation ou lors du redémarrage du terminal après une panne.
 
merci pour la clarification
 

Je voulais utiliser MQL5 pour prendre une photo de la fenêtre active du terminal (un graphique), j'ai donc créé un script.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   ScreenShot.mq5 |
//|                                               Copyright olyakish |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "olyakish"
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {

   int pos=(int)ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);
   bool res=ChartNavigate(0,CHART_END,pos);
   if(!res) Print("Navigate failed. Error = ",GetLastError());
   if(res) Print("Navigate good. = ",GetLastError(),"  pos=",pos);

   ChartScreenShot(
                   0,// идентификатор графика
                   "screen.gif",// имя файла
                   1280,
                   576,// высота
                   ALIGN_LEFT      // тип выравнивания
                   );

  }
//+------------------------------------------------------------------+

Journaux de l'onglet "Expert" lors de la tentative de prendre des photos de différentes parties de l'histoire

2010.11.27 20:21:25     ScreenShot (GBPUSD,H1)  Navigate good. = 0  pos=266
2010.11.27 20:18:24     ScreenShot (GBPUSD,H1)  Navigate good. = 0  pos=164
2010.11.27 20:17:25     ScreenShot (GBPUSD,H1)  Navigate good. = 0  pos=153
2010.11.27 20:13:40     ScreenShot (GBPUSD,H1)  Navigate good. = 0

Mais le résultat est toujours le même.


D'après ce que j'ai compris, il ne déplace pas "réellement" la carte à la position spécifiée et fait ensuite une image de la zone d'intérêt.

 

Construire 360. Le problème de l'enregistrement des résultats des tests au format OpenXML demeure. Dans le Gestionnaire des tâches, l'application est "ne répond pas", la charge du processeur est de 100%, en attente depuis 50 minutes.

Après 1 heure et 10 minutes, il y a un message dans la fenêtre de journal "Tools" :

2010.11.27 21:58:13 MemoryException 179506944 octets non disponibles

non créé.

 
Ashes:

Après 1 heure et 10 minutes, un message dans le journal de la fenêtre Outils :

2010.11.27 21:58:13 MemoryException 179506944 octets non disponibles

non créé.

J'avais un message similaire lorsque la quantité d'informations stockées dans le fichier dépassait une certaine taille autorisée. C'est-à-dire que le fichier demandé ne contenait pas tous les résultats de test à sauvegarder et que j'essayais de sauvegarder/ouvrir le fichier.
 

1. Comment faire glisser un tableau du "testeur de stratégie" -"résultats d'optimisation" vers Excel ?

2. il serait bon de pouvoir dessiner un graphique à partir des colonnes de ce tableau.

 
Virty:

1. Comment faire glisser un tableau du "testeur de stratégie" - "résultats d'optimisation" vers Excel ?

2. il serait bon de pouvoir dessiner un graphique à partir des colonnes de ce tableau.

C'est ce que vous voulez dire ? h ttps://www.mql5.com/ru/forum/2466

Как сохранить таблицу с результатами подгонки тестером стратегий
Как сохранить таблицу с результатами подгонки тестером стратегий
  • www.mql5.com
Как сохранить таблицу с результатами подгонки тестером стратегий.
 

1. le" graphique" du"testeur de stratégie" indique les marques de l'axe des abscisses au jour près. Ce n'est pas grand-chose si nous testons sur M1. Toutes les marques semblent être les mêmes. Veuillez le corriger.

2. les marques sur l'axe des abscisses ne sont pas bonnes non plus sur la carte principale du cours. Pourquoi dessiner "26 Nov 03:32 26 Nov 03:48..... 26 Nov 06:44" ? "26 Nov" suffit à être écrit une fois. Les chiffres me font pleurer et il n'y a aucune information.

 
Yedelkin:

C'est ce que vous voulez dire ? h ttps://www.mql5.com/ru/forum/2466

Je le suis. Merci. A quel moment ce fichier est-il sauvegardé ? Toutefois, le fichier n'enregistre pas la colonne "pass".
1...203204205206207208209210211212213214215216217...3184
Nouveau commentaire