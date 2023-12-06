Erreurs, bugs, questions - page 210
Cette fenêtre est informative, non modale et ne bloque pas l'interface graphique.
Lorsqu'elle apparaît, vous pouvez contrôler d'autres fenêtres du programme, invoquer d'autres dialogues (par exemple, le trading), etc.
Bien entendu, cette fenêtre ne bloque en aucune façon le fonctionnement des EA ou des scripts - ils continuent de fonctionner, en utilisant toutes les fonctions du terminal.
Les modifications ne sont apportées au système qu'après avoir appuyé sur le bouton de confirmation ou lors du redémarrage du terminal après une panne.
Je voulais utiliser MQL5 pour prendre une photo de la fenêtre active du terminal (un graphique), j'ai donc créé un script.
Journaux de l'onglet "Expert" lors de la tentative de prendre des photos de différentes parties de l'histoire
Mais le résultat est toujours le même.
D'après ce que j'ai compris, il ne déplace pas "réellement" la carte à la position spécifiée et fait ensuite une image de la zone d'intérêt.
Construire 360. Le problème de l'enregistrement des résultats des tests au format OpenXML demeure. Dans le Gestionnaire des tâches, l'application est "ne répond pas", la charge du processeur est de 100%, en attente depuis 50 minutes.
Après 1 heure et 10 minutes, il y a un message dans la fenêtre de journal "Tools" :
2010.11.27 21:58:13 MemoryException 179506944 octets non disponibles
non créé.
1. Comment faire glisser un tableau du "testeur de stratégie" -"résultats d'optimisation" vers Excel ?
2. il serait bon de pouvoir dessiner un graphique à partir des colonnes de ce tableau.
C'est ce que vous voulez dire ? h ttps://www.mql5.com/ru/forum/2466
1. le" graphique" du"testeur de stratégie" indique les marques de l'axe des abscisses au jour près. Ce n'est pas grand-chose si nous testons sur M1. Toutes les marques semblent être les mêmes. Veuillez le corriger.
2. les marques sur l'axe des abscisses ne sont pas bonnes non plus sur la carte principale du cours. Pourquoi dessiner "26 Nov 03:32 26 Nov 03:48..... 26 Nov 06:44" ? "26 Nov" suffit à être écrit une fois. Les chiffres me font pleurer et il n'y a aucune information.
