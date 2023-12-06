Erreurs, bugs, questions - page 199
Merci, c'est dommage. C'est un peu étroit en termes de possibilités. Le menu de fin de terminal comporte à la fois "supprimer la fenêtre de l'indicateur" et "supprimer l'indicateur" séparément. Je m'attendais à voir la fonction "supprimer l'indicateur" dans l'API, en supposant qu'elle avait été oubliée pour être reflétée dans la documentation. Peut-on espérer qu'il apparaisse ? Parce que sa mise en œuvre dans le terminal existe déjà ?
P.S. Et vous ne pouvez pas non plus supprimer une sous-fenêtre sur un graphique. Oui, en effet, seulement le graphique entier. Les fonctions qui permettent de faire "tout dans un graphique" (activer/désactiver/modifier les paramètres/combiner les indicateurs en un clic ou en fonction des conditions de trading) seraient utiles dans un panneau graphique.
Comment le testeur peut-il enregistrer les résultats de l'optimisation dans un fichier, par exemple exel, est-ce possible ?
Merci, c'est dommage. C'est un peu étroit en termes d'options. Le menu de fin de terminal comporte à la fois "supprimer la fenêtre de l'indicateur" et "supprimer l'indicateur" séparément. Je m'attendais à voir la fonction "supprimer l'indicateur" dans l'API, en supposant qu'elle avait été oubliée pour être reflétée dans la documentation. Peut-on espérer son apparition ? Est-elle déjà mise en œuvre dans le terminal ?P.S. Et vous ne pouvez pas non plus supprimer une sous-fenêtre sur un graphique. Oui, en effet, seulement le graphique entier. Les fonctions qui vous permettent de "tout faire dans un graphique" (activer/désactiver/modifier les paramètres/combiner les indicateurs en un clic ou en fonction des conditions de trading) seraient utiles dans un panneau graphique.
Peut-être la fonction de suppression de l'indicateur du graphique au moyen de MQL5 apparaîtra-t-elle.
Plusieurs fois, j'ai vu une situation où le testeur (build 355) n'a jamais commencé à tester - après un long téléchargement de l'historique, il s'est déconnecté immédiatement, sans aucun message d'erreur...
L'optimisation n'est pas réglée dans les paramètres ?
Plus de détails sont nécessaires ici...
L'optimisation n'est pas réglée dans les paramètres par hasard ?
Non. L'habituel test de l'Expert Advisor de l'un des participants au championnat (multi-devises), un long échange d'historique sur les paires concernées et c'est tout.
Au fait, je suis curieux de savoir comment le testeur détermine les paires à intervertir... En général, il est impossible de le savoir à l'avance sans avoir commencé à tester...
Confirmé.
L'exp la plus facile par MA. Après l'initialisation directement à la déconnexion. Mais c'est instable et de temps en temps.