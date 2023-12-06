Erreurs, bugs, questions - page 199

Nouveau commentaire
 
Vigor:

Merci, c'est dommage. C'est un peu étroit en termes de possibilités. Le menu de fin de terminal comporte à la fois "supprimer la fenêtre de l'indicateur" et "supprimer l'indicateur" séparément. Je m'attendais à voir la fonction "supprimer l'indicateur" dans l'API, en supposant qu'elle avait été oubliée pour être reflétée dans la documentation. Peut-on espérer qu'il apparaisse ? Parce que sa mise en œuvre dans le terminal existe déjà ?

P.S. Et vous ne pouvez pas non plus supprimer une sous-fenêtre sur un graphique. Oui, en effet, seulement le graphique entier. Les fonctions qui permettent de faire "tout dans un graphique" (activer/désactiver/modifier les paramètres/combiner les indicateurs en un clic ou en fonction des conditions de trading) seraient utiles dans un panneau graphique.

Il y a environ une semaine, j'ai écrit au Service Desk pour lui demander de créer une telle fonctionnalité. Vous êtes les bienvenus.
 

Comment le testeur peut-il enregistrer les résultats de l'optimisation dans un fichier, par exemple exel, est-ce possible ?

 
Olegts:

Comment le testeur peut-il enregistrer les résultats de l'optimisation dans un fichier, par exemple exel, est-ce possible ?

 
alexey_petrov:

Merci beaucoup, j'ai l'habitude de commencer un manuel lorsque le clic droit ne me mène nulle part, je vais devoir lire le manuel au cas où je trouverais autre chose d'intéressant :))))
 
Vigor:

Merci, c'est dommage. C'est un peu étroit en termes d'options. Le menu de fin de terminal comporte à la fois "supprimer la fenêtre de l'indicateur" et "supprimer l'indicateur" séparément. Je m'attendais à voir la fonction "supprimer l'indicateur" dans l'API, en supposant qu'elle avait été oubliée pour être reflétée dans la documentation. Peut-on espérer son apparition ? Est-elle déjà mise en œuvre dans le terminal ?

P.S. Et vous ne pouvez pas non plus supprimer une sous-fenêtre sur un graphique. Oui, en effet, seulement le graphique entier. Les fonctions qui vous permettent de "tout faire dans un graphique" (activer/désactiver/modifier les paramètres/combiner les indicateurs en un clic ou en fonction des conditions de trading) seraient utiles dans un panneau graphique.
Peut-être la fonction de suppression de l'indicateur du graphique au moyen de MQL5 apparaîtra-t-elle.
[Supprimé]  
Rosh:
Peut-être la fonction de suppression de l'indicateur du graphique au moyen de MQL5 apparaîtra-t-elle.
Je voudrais qu'il apparaisse...
 

Plusieurs fois, j'ai vu une situation où le testeur (build 355) n'a jamais commencé à tester - après un long téléchargement de l'historique, il s'est déconnecté immédiatement, sans aucun message d'erreur...

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Ошибки компиляции
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Ошибки компиляции
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Ошибки компиляции - Документация по MQL5
[Supprimé]  
Ashes:

Plusieurs fois, j'ai vu une situation où le testeur (build 355) n'a jamais commencé à tester - après un long téléchargement de l'historique, il s'est déconnecté immédiatement, sans aucun message d'erreur...

L'optimisation n'est pas réglée dans les paramètres ?

Plus de détails sont nécessaires ici...

 
Interesting:

L'optimisation n'est pas réglée dans les paramètres par hasard ?

Non. L'habituel test de l'Expert Advisor de l'un des participants au championnat (multi-devises), un long échange d'historique sur les paires concernées et c'est tout.

Au fait, je suis curieux de savoir comment le testeur détermine les paires à intervertir... En général, il est impossible de le savoir à l'avance sans avoir commencé à tester...

 
Ashes:

Plusieurs fois, j'ai vu une situation où le testeur (build 355) n'a jamais commencé à tester - après un long téléchargement de l'historique, il s'est déconnecté immédiatement, sans aucun message d'erreur...

Confirmé.

L'exp la plus facile par MA. Après l'initialisation directement à la déconnexion. Mais c'est instable et de temps en temps.

1...192193194195196197198199200201202203204205206...3184
Nouveau commentaire