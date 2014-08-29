Apprendre et écrire ensemble en MQL5 - page 44
Je ne sais pas quoi faire maintenant ?
Et tu as une réponse complète et cool ! Je ne l'ai pas vu tout de suite. J'ai déplacé toute la fonction EA, il tick, tout ce qui est à l'intérieur de {} vers la fonction EA OnInit(),,output, , et ça n'a pas compilé.
Parce que ce retour ridicule était collé là-bas.
Et tu as une réponse complète et cool ! Je ne l'ai pas vu tout de suite. J'ai toutes les fonctions de l'EA, il tique, tout ça...
MIRACLE ! !! Je lance l'EA sur le graphique. Il dessine - après 3-4 secondes il clignote et puis dans 10 secondes... Il disparaît du tableau ! Je ne demande même pas d'aide, il y a 5483 lignes de code, c'est incroyable !
L'ordinateur est très lent...
Ah, le tableau... Je ne comprends toujours pas. C'est le dernier message du journal.