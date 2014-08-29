Apprendre et écrire ensemble en MQL5 - page 44

Dimka-novitsek:

...

Je ne sais pas quoi faire maintenant ?

Pour commencer, formulez votre question plus clairement. Le problème n'est pas du tout clair cette fois-ci. ))
 

Et tu as une réponse complète et cool ! Je ne l'ai pas vu tout de suite. J'ai déplacé toute la fonction EA, il tick, tout ce qui est à l'intérieur de {} vers la fonction EA OnInit(),,output, , et ça n'a pas compilé.

Parce que ce retour ridicule était collé là-bas.

Dimka-novitsek:
Et tu as une réponse complète et cool ! Je ne l'ai pas vu tout de suite. J'ai toutes les fonctions de l'EA, il tique, tout ça...
Quel est le fichier de sortie yu.mq5? A-t-il la fonction initGraph() ?
 
Ça marche ! !! ! Au moins maintenant vous pouvez voir ce que les graphiques ne recouvrent pas. Et les encarts publicitaires écrivent...
 
Il s'agit du nom de l'EA, spécifiquement pour le débogage du week-end. Il a tout dans la fonction (c'est à dire qu'il dit correctement "tout-en-tout", tous les calculs) dans le OnInit, vous pouvez voir le graphique. Merci ! !! Aucun problème insoluble jusqu'à présent.
 
MIRACLE ! !! Je lance un EA sur un graphique. Il tire - après 3-4 secondes, tout clignote (pas tout) et après 10 secondes ... Il disparaît du tableau ! Je ne demande même pas d'aide, il y a 5483 lignes de code, c'est incroyable !
 
Je vais redémarrer l'ordinateur, il y a un problème... Ce n'est pas possible !
 
Dimka-novitsek:
MIRACLE ! !! Je lance l'EA sur le graphique. Il dessine - après 3-4 secondes il clignote et puis dans 10 secondes... Il disparaît du tableau ! Je ne demande même pas d'aide, il y a 5483 lignes de code, c'est incroyable !
Et qu'affiche le journal lorsqu'il disparaît ? !
 
2012.09.29 19:03:09 Output yu (GBPUSD,H1) array out of range in 'Output yu.mq5' (4873,19)- mots incompréhensibles.
 

L'ordinateur est très lent...

Ah, le tableau... Je ne comprends toujours pas. C'est le dernier message du journal.

