Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 9
Prenez l'EA standard de la livraison et vérifiez - tout fonctionne. Mais si les paramètres d'entrée sont déclarés comme sinput - alors ces paramètres ne peuvent pas être optimisés.
J'ai choisi parmi les EAs standards :
Mais tout reste inchangé :
Je n'ai fait qu'un paramètre magique dans mon entrée car il n'y a aucun sens à son optimisation.
Ma construction est de 2155. Peut-être qu'il y a un problème avec la construction ?
Voilà, je l'ai. Je dois mettre des drapeaux devant les paramètres optimisés, auparavant il n'était pas nécessaire de définir des paramètres d'optimisation.
La construction est bonne, si vous ne faites pas attention. Vous avez pris un EA standard et je vois que ses paramètres sont ACCEPTABLES DE CHANGER. Il vous suffit de cocher les cases de la colonne "Variable".
Ajouté : alors que j'écrivais ma réponse, je vois que vous avez trouvé la solution.
Oui. Mais merci quand même !
Bonjour ! Question sur l'optimisation. J'ai 4 agents dans mon terminal. Dans le passé, en raison de l'optimisation, il a pu y avoir des gels du système. Par conséquent, j'ai désactivé un agent et tout a bien fonctionné. Dans la nouvelle version, j'ai remarqué que le premier agent n'est pas chargé du tout. Alors, j'ai fait appel au quatrième agent. Ai-je bien fait, dois-je m'attendre à un blocage avec 4 agents en cours d'exécution, ou le premier agent est-il toujours déchargé pendant toute l'optimisation, comme je le supposais ?
Est-ce que vous avez une fenêtre Visual Tester ouverte sur le premier agent ? Si oui, fermez la fenêtre de Visual Tester et l'agent #1 deviendra libre.
Le testeur ne remet pas à zéro les derniers ticks de l'intervalle de test.
EA
Résultat
Ce qui devrait être à la fin.
Le bug est reproduit sur n'importe quel intervalle.
Il existe de nouvelles options pour le regroupement des paramètres via les groupes d'entrée :
Les groupes sont plus faciles à utiliser et peuvent être réduits.
Merci. J'aimerais aussi faire en sorte que l'on puisse "Réduire/réduire tous les groupes".