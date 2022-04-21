Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 7
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Une seule passe doit connaître ses paramètres d'entrée. Il est peu probable qu'une telle fonctionnalité soit introduite, alors avez-vous des idées sur la façon dont cela pourrait être fait ? WinAPI serait parfait.
Obtenez les derniers paramètres du testeur MT5.
Appliquer
Résultat
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
Scripts : Graphique d'équilibre HTML
fxsaber, 2019.04.08 09:16
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
Nouvelle version de la plateforme MetaTrader 5 build 1640 : créer et tester vos propres instruments financiers
fxsaber, 2017.08.04 19:55
Pendant l'optimisation, est-il possible de créer une sorte de protection (au moins sous la forme d'un avertissement avec un signal sonore) contre la mise en veille de l'ordinateur ?
J'ai complètement oublié que l'optimisation était en cours, et j'ai fermé le couvercle de l'ordinateur portable... La connexion était interrompue, après le réveil elle a été rétablie et l'optimisation a continué. Mais je ne fermerais pas le couvercle si on me rappelait que l'optimisation est en cours. Que dire quand on utilise le Cloud...
De plus, pendant l'optimisation, la seule indication que l'optimisation est en cours dans le Terminal avec le Testeur caché est une barre verte sur l'icône (comme lors du téléchargement de fichiers dans un navigateur). Lors de la fermeture du terminal, il n'y a pas d'avertissement indiquant que l'optimisation est en cours.
Problème d'affichage des paramètres d'entrée bool dans le testeur.
Ce conseiller expert
Optimisez-le comme indiqué sur la capture d'écran.
Nous choisissons d'exécuter l'une des passes.
Dans les paramètres, nous voyons zéro au lieu de faux.
Je ne sais pas comment le reproduire. Parfois, lors d'une exécution unique à partir des résultats de l'optimisation, le journal affiche (et substitue) les valeurs des paramètres d'entrée correctement (comme dans le cache, y compris les entrées non optimisées). Mais en même temps, dans l'onglet Paramètres, certains paramètres d'entrée ne sont pas mis à jour.
Il s'avère que vous exécutez Single à partir d'Optimize - bien (correspond au résultat d'Optimize).
Ensuite, entrez dans le mode Single et exécutez le même cycle via le bouton Start - vous obtenez des valeurs différentes (parce que certaines entrées ont des valeurs différentes de celles de l'étape précédente).
On a déjà parlé de la taille sauvage des bûches. Lorsque vous regardez le journal, 99 % du temps, vous êtes intéressé par le début et la fin du journal. Donc, à cause de la taille sauvage, on ne voit pas du tout le début.
Pourquoi ne pas dupliquer le début et la fin du journal ? En particulier, pour voir à partir de quels paramètres d'entrée on a commencé.
Ce sont les messages que le testeur émet maintenant.
C'est le message que le testeur délivre maintenant.
Le testeur a déjà donné ces messages auparavant. Puisqu'il est désormais possible de télécharger les fichiers opt-files. Il s'agit d'un avertissement indiquant que sil'optimisation est lancée, ce fichier opt sera écrasé et l'optimisation recommencera.
en cas d'optimisation, ce fichier opt sera écrasé.
Le nom correspondra-t-il ?