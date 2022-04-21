Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 12
Erreur dans le testeur lors de la sélection de "Tout l'historique". Le dernier jour de l'historique (< la date du jour) du symbole personnalisé ne tombe pas dans l'intervalle de test.
Il s'avère que si vous définissez manuellement l'historique complet, l'exécution unique aura plus de jours que le mode "Historique complet".
Vous avez mal compris. Le symbole personnalisé contient l'historique jusqu'au 2 octobre inclus. Je fais "Tout l'historique" et l'intervalle va jusqu'au 2 octobre inclus. Et aujourd'hui, c'est le 10.
Veuillez corriger le travail du Testeur avec les symboles personnalisés. Ils ne sont pas sélectionnables dans le Testeur. Je dois recharger le terminal pour ça. Et donc à chaque fois que je dois changer un symbole.
Ça ne se reproduira pas comme ça.
Décrivez les étapes exactes de la reproduction du problème.
Lesymbole personnalisé est-il sélectionné avec précision dans l'aperçu du marché ?
Exécution de passages simples en alternance sur chaque symbole personnalisé. À partir d'un certain point, il est impossible de voir le chemin qui y mène dans le testeur, mais il est toujours possible de les sélectionner par glisser-déposer à partir de la surveillance du marché. Puis, après un certain temps, cela ne fonctionne pas non plus : vous pouvez sélectionner soit un symbole normal, soit un seul symbole personnalisé. Les autres ne sont pas possibles. L'animation ci-dessous illustre cette situation.
J'ai lancé 3 testeurs en mode exécution, je les ai répartis sur différents processeurs et j'ai obtenu l'écran de mortPAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA.
J'ai ajouté de la mémoire (32 Go) et chaque testeur fonctionne sur son propre SSD.
Je vais essayer de revenir à une version précédente, peut-être que ça ne plantera pas. J'essaierai de collecter les logs et autres trucs après les runs, car j'ai besoin des résultats maintenant et les runs durent 12-20 heures chacun :( Mon run multi-devises va directement à 27 personnages sur 4 ans.... Pendant la semaine 4-5 fois l'ordinateur est déjà tombé en panne, c'est une honte...
Sur mon ancien testeur, je ne remarquais pas ce genre de choses. Peut-être que c'est le nouveau matériel (mémoire et ssd) - je vais le regarder à nouveau.
Sur le disque dur, lors de la recherche d'un algorithme génétique dans 12 threads en 15 ans, l'ordinateur a eu peur. De plus, l'ancien testeur s'en est sorti, le nouveau a juste redémarré l'ordinateur après quelques messages indiquant que le fichier d'échange était insuffisant (jusqu'à 48 Go) et qu'il consommait de la mémoire. Dès que j'en aurai fini avec les courses, je reviendrai à 15, mais sur SSD (il faut environ 1 To sur le disque pour cela).
Si Metakvotes a un superordinateur avec 16+ cœurs et 64+GB RAM + 1+TB SSD, pouvez-vous me le laisser pour des tests ? Je vais y faire tourner mon bot dans un algorithme génétique pendant 15-20 ans (1 caractère par unité de recherche). Et ensuite, il y aura une série de 27 paires)))). Voici les logs pour vous)
PS. Sur les réglages - tous les coches sur les vrais) Sans aucune accélération. Seulement la génétique, seulement le hardcore)
PPS. Préliminairement, 2 nouvelles cartes mémoire n'ont pas démarré (ou l'une d'entre elles). Je suis encore éloigné et je n'arrive pas à comprendre. J'essaierai à nouveau d'exécuter les courses)
J'ai lancé 2 testeurs - la mémoire est déjà à 100%... Pompé 2x48GB sélectionnés. Je ne vais pas encore lancer le troisième et prendre des risques.
Andrew, les BSOD se produisent lorsqu'il y a une défaillance en mode noyau.
Cause driver ou HW
Vérifiez l'overclocking, surtout s'il s'agit d'une mémoire NoName.
Un mauvais SSD peut aussi être la cause, par exemple s'il y a des problèmes avec le fichier d'échange (mais ce cas n'est pas le vôtre - NONPAGED_AREA).
Et dans le Testeur, il apparaît comme suit
Fait à
Et dans le Testeur, il apparaît comme suit
J'ai le bool UseOption = false ;
Parfois il peut être 0 dans le testeur, et parfois il peut être faux comme il devrait l'être
J'ai des corsaires, mais les ryzen et leurs mères ont des problèmes avec les lamelles. J'ai eu exactement les mêmes que les deux autres. Je vais devoir voir ce qui ne va pas.