Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 5
Le terminal dispose d'un excellent menu pour travailler avec des modèles.
Est-il possible de créer un menu similaire dans le Tester pour travailler avec les Sets ? Vous pourriez ajouter
Où Recent_Sets serait affiché sur la droite.
Voici les premières réflexions sur l'amélioration du testeur MT 5.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégie
Plate-forme MetaTrader 5 beta build 2055 : Intégration avec Python et améliorations massives dans le testeur de stratégie
Askr, 2019.05.17 06:34
Aucune nouvelle fonctionnalité et aucune correction de bogue n'ont été apportées dans le testeur ?
Plus précisément.
1. le bug des tests sur les stocks de mosbirge a-t-il été corrigé ? Pourquoi y a-t-il des faux comptes sur de vraies tiques ?
https://www.mql5.com/ru/forum/307943
2) Le testeur est-il adapté aux marchés étrangers ? Le CME ? Avec sa marge intrajournalière et quotidienne ?
https://www.mql5.com/ru/forum/309332
3.
Dans le testeur mt4 vous pouvez arrêter le test à tout moment et voir toutes les transactions et le résultat global du test, alors que dans mt5 vous ne verrez qu'une feuille blanche, c'est-à-dire rien.
Lorsque vous arrêtez votre test, il se peut que vous ne voyiez qu'une feuille blanche, et il est inutile d'attendre la fin du test.
https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page21#comment_10910219
4.
Il nous manque l'analyse complète montrant les résultats pour chaque mois testé, comme dans les services de surveillance.
Par exemple, le 19 janvier - pourcentage
19 février pour cent
Le 19 mars
Il serait bien sûr préférable de montrer le drawdown, même si ce n'est pas l'élément le plus important.
Mais il serait préférable de montrer le rendement mensuel car il est impossible de montrer le rendement d'un mois si le graphique est droit et pour une longue période d'essai.
https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page21#comment_11488482
5.
C'est une bagatelle, mais très inconfortable, que le testeur n'ait pas le choix de l'historique des positions, mais pas des transactions.
Il est beaucoup plus facile et rapide de comparer les transactions entre le testeur et un compte réel.
https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page21#comment_11488482
6.
La taille moyenne des transactions rentables et non rentables en pips n'est pas suffisante.
https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page22#comment_11573743
7. Et en général une suggestion, ajouter un peu plus de fonctionnalités qui sont dans les mêmes moniteurs de compte.
8. Limitez le nombre d'agents du nuage/de RP impliqués.
https://www.mql5.com/ru/forum/298902
Les attributs et les droits du fichier proviennent de zones différentes.
Ça a pris une minute pour le trouver :
La syntaxe de la commande icacls ressemble à ceci
icacls folder\file /setowner Paramètres de l'utilisateur
Examinons quelques exemples spécifiques de la façon dont vous pouvez changer le propriétaire d'un fichier ou d'un dossier.
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe" /setowner Administrator /C /L /Q
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO/UltraISO.exe" /setowner "NT SERVICE\TrustedInstaller" /C /L /Q
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\" /setowner Medvedev /T /C /L /Q
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\" /setowner Putin /T /C /L /Q
Comprenons maintenant quels sont ces paramètres utilisés dans chaque commande.
/Q - La commande n'imprimera pas de message de réussite ;
/L - la commande sera exécutée directement sur un lien symbolique et non sur un objet spécifique
/C - la commande continuera à être exécutée malgré les erreurs de fichier ; les messages d'erreur seront toujours affichés ;
/T - la commande est utilisée pour tous les fichiers et répertoires, qui sont situés dans le répertoire spécifié ;
Et voici comment vous pouvez modifier les autorisations d'un fichier ou d'un dossier :
icacls dossier_ou_fichier /grant:r utilisateur:permission
La liste des autorisations est la suivante :
D - suppression ;
F - accès complet; ;
M - modifier ; M - modifier ;
RX - lecture et exécution ;
R - lire ; R - lire ;
W - écrire.
Les commandes suivantes sont des exemples :
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe" /grant:r Putin:F
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO/UltraISO.exe" /grant:r Putin:M
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\" /grant:r Putin:F
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\" /grant:r Putin:RX /T
Pour en savoir plus, tapez icacls / ? dans la ligne de commande et vous obtiendrez une liste complète des commandes.
Merci. Lorsque j'ai modifié manuellement les droits, je me suis souvenu que le Testeur ralentissait en une seule exécution. Il faut faire des expériences.
S'il existe une liste d'EA et de symboles dont les éléments sont constamment utilisés dans le Testeur. Ils peuvent y être rapidement manipulés, si les symboles sont placés à la fin de Market Watch, et les EA - dans les Favoris.
Ensuite, la configuration requise sera instantanément sélectionnée dans le Testeur en faisant glisser les éléments nécessaires avec la souris. Il n'est pas nécessaire de parcourir les menus pour faire une sélection.
le nouveau testeur est une beauté - il est si bien organisé et dessine d'une nouvelle manière... maintenant nous devons refaire tous les anciens hiboux... voici un avant-goût de l'ancien et c'est pas mal...))
Dans la nouvelle bêta de 2145, une nouvelle commande est disponible, ouvrant le rapport de test dans une fenêtre à part entière à côté des graphiques.
Le moteur de visualisation 3D des résultats a également changé. La fenêtre du bas montre l'ancienne version pour l'instant, tandis qu'une fenêtre séparée montre la nouvelle version :
Vous pouvez effectuer une mise à jour via le menu d'aide.
Le moteur de visualisation 3D des résultats a également changé. La fenêtre du bas montre l'ancienne version pour l'instant, tandis qu'une fenêtre séparée montre la nouvelle version :
Le mien indique "Waiting for update" dans la fenêtre d'ouverture. J'ai téléchargé l'optimisation à partir du fichier opt.