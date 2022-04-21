Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 3
Après optimisation, j'ai trouvé ceci
Dans deux passes, où les profits et les retraits sont très proches, le facteur de récupération est très différent.
ZZY Le mode brut "par pips". Je ne recommande pas encore de l'utiliser. Surtout si vous optimisez.
L'optimiseur MT5 ne dispose pas de cette fonctionnalité MT4.
Donc tu dois le faire de cette façon.
Sinon, ce sera très mauvais et cela prendra beaucoup de temps.
Après l'optimisation, les agents ne déchargent pas pendant un certain temps (un nombre décent de minutes) tant qu'ils sont prêts à combattre. C'est une solution vraiment cool.
Parfois, les agents consomment beaucoup de mémoire, ce qui est nécessaire après l'optimisation. J'ai donc décidé de le libérer en les désactivant.
Cependant, ils n'ont pas déchargé.
Est-il possible de les faire décharger par l'élément de menu "Disable" ou de créer l'élément de menu "Unload Forced" ?
Performance.
SSD
RAM-Drive
Disque dur SSD/RAM
Virtual
Virtual
Les passages simples étaient effectués "à chaud" - après le premier passage simple, un deuxième passage était immédiatement lancé.
Il faut faire quelque chose au sujet du freinage en une seule course. Il est 2,5 fois plus lent que l'Optimizer.
Et il ne s'agit pas seulement de journaux redondants. Virtual n'enregistre rien, mais il est toujours beaucoup plus rapide dans l'optimiseur.
Est-ce une bonne solution de masquer complètement les plages de modification des paramètres d'entrée lorsqu'une seule exécution est sélectionnée ?
Auparavant, lorsque je chargeais un fichier de réglage, on voyait immédiatement à partir de quelle optimisation il était sélectionné. Maintenant, ce n'est plus le cas.
ZZY Tant que vous n'avez pas coché la case, vous ne pouvez pas voir la gamme. C'est devenu très gênant. Et lorsque la case est cochée, vous ne pouvez pas voir la valeur par défaut.
Les gars, j'en ai marre des journaux de passage unique. Absolument impossible de travailler avec RAM-Drive à cause d'eux. Des gigaoctets de déchets en quelques passages. C'est une véritable nuisance. Le disque RAM s'encrasse très vite.
J'utilise Virtual. Je n'ai aucun problème avec elle dans ce sens. Néanmoins, j'aimerais résoudre radicalement ce problème via WinAPI.
Pouvez-vous me conseiller de planter automatiquement les fichiers Tester\Agent-127.0.0.1-300x\logs\*.log avant de lancer une seule exécution ? Je veux écrire une solution une fois et oublier cette méchanceté pour toujours.
Le problème est que même manuellement, ces fichiers ne peuvent pas être supprimés car ils sont occupés par le terminal. Il existe une option "Unlocker". Je vais devoir voir s'il existe une version pour console.
En général, toute aide que je peux obtenir dans ce cas.
SZY Et quelle devrait être la limite maximale de la taille des logs.....
Interdire l'écriture dans le dossier des journaux ?
Interdire l'écriture dans le dossier des journaux ?
Cette option ne fonctionne pas.
Je lance un tel fichier batch dans le dossier Terminal une fois après avoir redémarré l'ordinateur.
Après cela, aucun fichier journal n'est créé. Jusqu'à présent, je n'ai pas remarqué de décalage du côté du Testeur. Cela semble être une solution efficace.
Cette option ne fonctionne pas.
Comment interdisez-vous l'enregistrement ?