Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 4
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Comment interdisez-vous l'enregistrement ?
C'estcomme ça que ça devrait fonctionner.
C'estcomme ça que ça devrait fonctionner.
Merci, c'est comme ça que ça marche. C'est dommage qu'on ne puisse pas le faire avec un batton.
Merci, c'est comme ça que ça marche. C'est dommage qu'on ne puisse pas le faire avec un batton.
Je suis sûr que vous pouvez. Ce sont des autorisations de répertoire standard.
Trouvez un expert en ligne de commande ou cherchez sur Google comment modifier ces attributs.
Vous pouvez probablement le faire. Il s'agit d'autorisations de répertoire standard.
Trouvez un expert en ligne de commande ou cherchez sur Google comment modifier ces attributs.
Les attributs et les autorisations des fichiers proviennent de domaines différents.
Les attributs et les droits des fichiers relèvent de domaines différents.
la solution semble être un client ftp, mais je ne connais pas les possibilités ici non plus, je n'ai jamais utilisé
Voici un article trouvé sur Google avec des photoshttps://www.hostinger.ru/rukovodstva/kak-izmenit-prava-dostupa-k-faylam
UPD : en tant qu'option, pourquoi éteindre (redémarrer) l'ordinateur ? J'ai des PC à la maison pendant des mois sans redémarrage, ils dorment en mode veille, c'est pratique, il n'y a pas de problèmes.
UPD : comme option, pourquoi éteindre (redémarrer) l'ordinateur ? J'ai des PC à la maison pendant des mois sans redémarrage, ils dorment en mode veille, c'est pratique, il n'y a pas de problèmes.
Malheureusement, lorsque vous travaillez activement avec la mémoire, elle ne se libère pas. Il faut parfois redémarrer.
Malheureusement, lorsque vous travaillez activement avec la mémoire, elle ne se libère pas. Je dois parfois redémarrer.
Oui ... Windows a ses propres idées sur la façon dont l'utilisateur doit travailler avec la mémoire )))).
Eh bien alors soit un logiciel tiers ou même installer une machine virtuelle où définir RAMDisk autoloading, vous semblez écrire que pas toujours pratique autoloading RAMDisk .... bien qu'il soit possible de le faire en créant une nouvelle configuration d'utilisateur lorsque vous vous connectez à Windows
ZS : pas beaucoup de logiciels tiers pour le moment, je ne sais pas ce qui est disponible pour le moment.
Eh bien alors, soit un logiciel tiers, soit l'installation d'une machine virtuelle où le chargement automatique de RAMDisk est configuré, vous semblez avoir écrit qu'il n'est pas toujours pratique de charger automatiquement RAMDisk .....
J'ai posté le Batman ci-dessus. Il fait tout. Lorsque vous allez dans le Terminal, il fonctionne Services qui vous alertera si quelque chose n'est pas configuré.