Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration - page 10
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Il existe de nouvelles options pour le regroupement des paramètres via les groupes d'entrée :
Les groupes sont plus faciles à utiliser et peuvent être réduits.
N'oubliez pas que tant que les agents de test et les terminaux clients de l'hébergement virtuel n'auront pas été mis à jour à la dernière version, les EA ne pourront pas travailler avec les groupes de paramètres.
Les groupes seront-ils intégrés à MT4 ou les macros contourneront-elles l'incompatibilité ?
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Testeur de stratégie MetaTrader 5 : bugs, anomalies, suggestions d'amélioration
fxsaber, 2019.09.17 07:30
S'il existe une liste d'EA et de symboles dont les éléments sont constamment utilisés dans le Testeur. Ils peuvent y être rapidement manipulés, si les symboles sont placés à la fin de Market Watch, et les EA - à la fin de Favourites.
Ensuite, la configuration requise sera instantanément sélectionnée dans le Testeur en faisant glisser les éléments nécessaires avec la souris. Il n'est pas nécessaire de parcourir les menus pour faire une sélection.
Je suppose que lorsqu'ils le répareront, j'utiliserai cette méthode de toute façon. Il est beaucoup plus pratique de déposer un symbole dans la fenêtre du testeur avec la souris, plutôt que de le chercher dans l'arbre des symboles.
Avez-vous par hasard une fenêtre Visual Tester ouverte sur le premier agent ? Si oui, fermez la fenêtre de Visual Tester et l'agent #1 deviendra libre.
Merci ! Maintenant je saurai que rien ne charge le premier agent sauf le Testeur Visuel.
Il existe une nouvelle possibilité de regrouper des paramètres via des groupes d'entrée :
Les groupes sont plus pratiques à utiliser et peuvent être réduits.
Une fonction très cool.
Je voudrais suggérer une idée, à la discrétion des développeurs. Il arrive souvent que certains groupes de paramètres d'entrée ne soient pas impliqués dans le conseiller expert/indicateur. Par exemple, il existe les paramètres suivants :
Nous devons définirautoChangeTimeftames sur true pour inclure le paramètremainTimeframe (le rendre disponible pour la saisie) et désactiver tf1, tf2 et tf3. Si le trader a définiautoChangeTimeftames sur false, alors faites le contraire (mettez en place une sélection manuelle des délais uniquement). Comment cela pourrait ressembler à mon avis.
Ainsi, il est possible de mettre en œuvre une commande programmatiqued' activation/désactivationdes paramètres d'entrée pendant l'initialisation du programme.
Il existe une nouvelle possibilité de regrouper via un groupe d'entrée :
Les groupes sont plus pratiques à utiliser et peuvent être réduits.
Fantastique ! J'ai demandé le mois dernier la possibilité de sélectionner un groupe de paramètres à optimiser dans le testeur en un seul clic à l'aide d'une case à cocher - je l'ai obtenue !
très pratique ! cool !
SZY : comment faire autrement dans le testeur, dans l'onglet optimisation, pour supprimer les champs inutiles.... c'est l'aide du testeur - lors des premiers essais, seules les caractéristiques générales du conseiller expert sont intéressantes, et les 16 autres sont ajoutées automatiquement..... Eh bien, ils ne sont pas du tout nécessaires, et chaque fois que vous cliquez pour supprimer un élément via le menu texte de la souris..... très inconfortable et lent ((
le bug du groupe d'entrée est écrit icihttps://www.mql5.com/ru/forum/322734/page7#comment_13413729
Mon testeur se bloque, alors que je n'ai sélectionné que deux paramètres pour l'optimisation.
Quelle pourrait être la raison ?
SZY : comment faire autrement dans le testeur, dans l'onglet optimisation, pour supprimer les champs inutiles.... il est ennuyeux d'obtenir de l'aide du testeur - lors des premières exécutions, il n'y a que les caractéristiques générales de l'EA, et les 16 autres sont ajoutées automatiquement..... Eh bien, ils ne sont pas du tout nécessaires, et chaque fois que vous cliquez pour supprimer un élément via le menu texte de la souris..... c'est très inconfortable et cela prend du temps ((
Je le fais par le biais de définitions.
Je définis INPUT_PUBLIC,INPUT_PROTECTED,INPUT_PRIVATE - soit par intuition "normale", soit par constante. Ensuite, dans le fichier Expert Advisor, je définis simplement define SHOW_PROTECTED (ou ...PRIVATE) et je recompile l'Expert Advisor. Les instances requises apparaissent dans le testeur.
Maintenant, les fenêtres des graphiques d'optimisation ne sont pas différenciées par leurs noms.
Par exemple, je lance des tâches MultiTester avec une optimisation à plusieurs caractères et j'obtiens l'image sans importance suivante. Pourriez-vous ajouter un autre nom de symbole ?
Il est dommage que ces fenêtres ne soient pas du tout visibles dans MQL. Il serait pratique de les sauvegarder via ChartScreenShot et de les fermer de manière programmatique.